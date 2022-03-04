УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
47843 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
1222 5
Польща (2292) вугілля (379) ДТЕК (167)

ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ДТЕК почав імпорт вугілля з Польщі для підтримки енергосистеми

Компанія ДТЕК Енерго домовилася про імпорт додаткових обсягів вугілля з Польщі для українських ТЕС в період військових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДТЕК Енерго.

Читайте також: ТЕС компенсували зупинку блоків Запорізької АЕС через атаку окупантів, - ДТЕК

"Домовлено про постачання 60 тис. т енергетичного вугілля з Польщі. Очікується, що воно надійде на ТЕС ДТЕК Енерго протягом березня", - повідомили в компанії.

Договір підписаний з вугледобувним підприємством Bogdanka.

"Сьогодні з нами солідарний увесь світ. Солідарні й енергетики, й вугільні підприємства з інших країн. А поки наші енергетики продовжують робити свою справу: безперервно відпускати електроенергію, шахтарі - видобувати вугілля, щоб забезпечити паливом станції, а машинобудівники ремонтують і виготовляють техніку. Своєю щоденною спокійною працею ми наближаємо перемогу", - заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Читайте також: Всі ТЕС забезпечені вугіллям, на складах понад 500 тисяч тонн

Станом на 4 березня в системі працює 23 енергоблоки ТЕС ДТЕК Енерго. На складах ТЕС компанії 502 тис. т вугілля (без врахування запасів ЛуТЕС), забезпечено регулярний підвіз вугілля у достатній кількості. Виключення становить Луганська ТЕС, зупинена через військові дії та Запорізька ТЕС, поповнення складів якої наразі призупинене через пошкодження колії та зупинку залізничного сполучення в регіоні.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️ Глава Николаевской ОГА сообщил, что войска РФ выбили из города. Бои продолжаются в окрестностях
показати весь коментар
04.03.2022 17:44 Відповісти
Але в Польщі вугілля марки "Г", а нашим ТЕС марка "А" потрібна. Чи я помиляюсь?
показати весь коментар
04.03.2022 17:49 Відповісти
Ахметов ще у 2018му перевів всі свої ТЕС на газове вугілля, воно значно дешевше і більш екологічне. По ккд майже однакове з антрацитом.
Единий важливий мінус -пожежобезпека, але це вирішили і котли переобладнали.
Єдина антрацитна ТЕС - Луганська, але вона зараз не працює.
показати весь коментар
04.03.2022 18:16 Відповісти
Дякую за інфу, друже! А то я й досі думав, що не зробили нічого...
показати весь коментар
04.03.2022 20:27 Відповісти
А Польша імпортує поки що вугілля з росіі. Не все але велику частину. Ви викупаєте?
показати весь коментар
04.03.2022 19:02 Відповісти
 
 