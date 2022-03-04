ТЕС компенсували зупинку блоків Запорізької АЕС через атаку окупантів, - ДТЕК

Компанія ДТЕК задіяла додатково 9 енергоблоків своїх ТЕС для компенсації потужності, втраченої через атаку окупантів на Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 4 березня в роботі знаходилося 23 енергоблоки ТЕС замість запланованих 14. Для компенсації потужностей атомних блоків поза графіком додатково було отримано команди на включення 9 блоків", - повідомили в компанії.

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Зусиллями центрального диспетчера та теплової генерації вдалося утримати допустимий показник частоти та не допустити системної аварії.

Внаслідок збройної атаки окупантів на Запорізьку АЕС було втрачено потужність атомної генерації 1,3 ГВт. У ДТЕК наголосили, що всі ТЕС компанії забезпечені вугіллям та готові забезпечувати стабільність енергосистеми та виконувати всі вказівки диспетчера. Усі шахти продовжують працювати у штатному режимі для забезпечення паливом теплової генерації.

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