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Новини Економіка
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ДТЕК (167) Запорізька АЕС (40)

ТЕС компенсували зупинку блоків Запорізької АЕС через атаку окупантів, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ТЕС компенсували зупинку блоків Запорізької АЕС через атаку окупантів, - ДТЕК

Компанія ДТЕК задіяла додатково 9 енергоблоків своїх ТЕС для компенсації потужності, втраченої через атаку окупантів на Запорізьку АЕС.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 4 березня в роботі знаходилося 23 енергоблоки ТЕС замість запланованих 14. Для компенсації потужностей атомних блоків поза графіком додатково було отримано команди на включення 9 блоків", - повідомили в компанії.

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Зусиллями центрального диспетчера та теплової генерації вдалося утримати допустимий показник частоти та не допустити системної аварії.

Внаслідок збройної атаки окупантів на Запорізьку АЕС було втрачено потужність атомної генерації 1,3 ГВт. У ДТЕК наголосили, що всі ТЕС компанії забезпечені вугіллям та готові забезпечувати стабільність енергосистеми та виконувати всі вказівки диспетчера. Усі шахти продовжують працювати у штатному режимі для забезпечення паливом теплової генерації.

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04.03.2022 13:28 Відповісти
Сєвєрний поток всьо...
⚡️Nord Steam 2 AG подала на банкротство.
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04.03.2022 13:28 Відповісти
ну шо, рыжа ****, гудел он в 14 году, нужно было часть донбаса не отдавать, сепар говенный
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04.03.2022 13:29 Відповісти
Дякувати Рінату Ахметову, справжньому патріоту України.
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04.03.2022 14:18 Відповісти
 
 