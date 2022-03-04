В Україні створено штаб для координації гуманітарної допомоги

В Україні створили штаб для координації гуманітарної допомоги від іноземних партнерів та небайдужих громадян інших країн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Сформовано також чіткий перелік допомоги, яка необхідна насамперед, і створено логістичні центри на території Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Італії, Португалії, Швеції та України.

"Урядом України спрощено ввезення гуманітарної допомоги на територію країни, створено зелені коридори для нарощування об’ємів гуманітарної допомоги. За 2 березня 2022 року в Україну ввезено 1 764 тонн гуманітарного вантажу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Дякуємо країнам-сусідам за підтримку та допомогу!", — наголосив Кирило Тимошенко.

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