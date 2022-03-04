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В Конотопі змінили голову РДА - попередній пішов воювати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський призначив Тетяну Сизон головою Конотопського районної державної адміністрації Сумської області, звільнивши з цієї посади Олександра Бобровицького.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, інформує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

"Призначити Сизон Тетяну Анатоліївну головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області", - ідеться в розпорядженні.

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Попереднім розпорядженням з цієї посади звільнено Олександра Бобровицького.

Раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький проінформував, що Бобровицький "написав заяву за власним бажанням", і зазначив, що "це його вибір, його право, він хоче йти воювати, тому ми задовольнили його бажання".

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Ну раз женщина возглавила , то враг будет уничтожен - недаром Конотоп славится женщинами боевыми
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04.03.2022 18:08 Відповісти
Котоноп!
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04.03.2022 18:12 Відповісти
Вот , так я о том же
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04.03.2022 18:18 Відповісти
Конотопські відьми!!Це страшне!!
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04.03.2022 19:31 Відповісти
 
 