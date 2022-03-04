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В Конотопі змінили голову РДА - попередній пішов воювати
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський призначив Тетяну Сизон головою Конотопського районної державної адміністрації Сумської області, звільнивши з цієї посади Олександра Бобровицького.
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, інформує Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ
"Призначити Сизон Тетяну Анатоліївну головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області", - ідеться в розпорядженні.
Попереднім розпорядженням з цієї посади звільнено Олександра Бобровицького.
Раніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький проінформував, що Бобровицький "написав заяву за власним бажанням", і зазначив, що "це його вибір, його право, він хоче йти воювати, тому ми задовольнили його бажання".
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