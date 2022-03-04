Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор

Російські війська п'ять днів нещадно обстрілюють Маріуполь, знищують його інфраструктуру – місто залишилося без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів, інформує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася" - відповів Бойченко на слова Ірини Верещук.

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"Маріуполь п'ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують "Градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться", - зазначив мер.

За словами Бойченка, маріупольці п'яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються продукти харчування та медикаменти.

300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.

За його словами, лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім'ями, але "російські війська стріляють по лікарнях із гармат".