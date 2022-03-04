Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська п'ять днів нещадно обстрілюють Маріуполь, знищують його інфраструктуру – місто залишилося без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють.
Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів, інформує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася" - відповів Бойченко на слова Ірини Верещук.
"Маріуполь п'ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують "Градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться", - зазначив мер.
За словами Бойченка, маріупольці п'яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються продукти харчування та медикаменти.
300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.
За його словами, лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім'ями, але "російські війська стріляють по лікарнях із гармат".
Будь ласка, зачекайте...
Він втримався під час Д/ЛНР
НЕ ДАЙТЕ ЙОГО ВБИТИ
Вже всім очевидно, що орки намагаються пробити сухопутний коридор із мордора до Криму
"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - П'ЯТНИЦЯ, 4 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:29
а окружение зеленского на "переговорах" лебезит и пожимает кровавые лапы кацапофашистам, особенно мединскому - идеологу русского фашизма..
одна надежда народа Украины - на наших украинских военных, на наших Героев..
что кабаева повергло в шок, так это наша славная украинская армия, поэтому кабаев настаивает на "переговорах"чтобы предательское окружение зеленского - навязали прекращения огня и наши перестали бы бить фашистов..
слабое и позорное окружение зеленского - это брешь в защите Украины и надежда ***** на капитуляцию Украины..
Украинские военные также захватили многочисленные трофеи. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.
Але в Дніпрі ж є! Чи Дніпро чекає????? Там же до Маріуполя не так далеко.
Багато хто в це вірить, хоча я думаю, що це дурість і відправляю свою сім'ю (жінок та дітей) післязавтра до Молдови, до знайомих.
Уважніше
Я не знаю ситуацію в Дніпрі, через то і написав. Тому що в ЗМІ нігугу.
Наша тероборана вся виїхала, другу чергу набрали - теж їде. з-за кордону хлопці вертаються - буде і третя.
Не зрозумів, чому ти образився? Скажи, поясни - "наші вже всі там. ОК."
Я ж не сказав, що Дніпро сачкує, я спитав (може емоційно, бо ж нема інфи.) "А що ж Дніпро?"
Так розкажи і питаннь нема.
Маю цю ж першу військову спеціальність.
Це польовий фронтовий трубопровід. Використовується частинами тилового забезпечення для оперативної прокачки палива від залізничних станцій до тилових складів.
Зі складів вже розвозять машини.
Використовують його в середньому тилу за 20-50 км від лінії фронту.
Така доктрина.
А те, що вони роблять в нинішніх умовах - маячня.
Пошкодити його будь-якими засобами нескладно. Головне, що до нього є доступ у ДРГ, або партизан Вже не кажу про авіацію.
Сейчас пока ещё колонны орков на трассах сосредоточены и уязвимы. Чем больше медлить тем они больше из подтянут к городам.
1. Формирование полупартизанских боевых групп по 5 человек, с ПТУРами. Таких групп создать более 1 тыс. Которые будут атаковать хвосты и головы колон.
2. Координация операции с байрактарами и территориальной обороной и авиацией.
3. Массовая атака групп по всем фронтам.
Реквизиты:
- Для внесків фізичними особами:
Одержувач: ДК Укрспецекспорт
ЄДРПОУ: 21655998
****: UA023223130000002600101286329
Призначення: внесок
- Для внесків юридичними особами:
BENEFICIARY "UKRSPECEXPORT"
BENEFICIARY'S COUNTRY: UKRAINE
BENEFICIARY'S ADRESS: 36, Dehtiarivska St., Kyiv, 04119
****: UA023223130000002600101286329
BANK OF BENEFICIARY: JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE"
SWIFT: EXBSUAUXXXX