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Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маріуполь знищують, мер вимагає зелений коридор

Російські війська п'ять днів нещадно обстрілюють Маріуполь, знищують його інфраструктуру – місто залишилося без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі українських телеканалів, інформує Українська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, де ситуація стала кращою чи стабілізувалася" - відповів Бойченко на слова Ірини Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Маріуполем тривають важкі бої з переважаючими силами ворога

"Маріуполь п'ять днів перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури. Нас просто знищують "Градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться", - зазначив мер.

За словами Бойченка, маріупольці п'яту добу без тепла, води та електроенергії. У них закінчуються продукти харчування та медикаменти.

300 людей поранено, вони перебувають у лікарнях.

За його словами, лікарі щодоби борються за життя маріупольців, вони переїхали до лікарень із сім'ями, але "російські війська стріляють по лікарнях із гармат".

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Топ коментарі
+42
Хватит страдать ерундой ВСЕ ВНИМАНИЕ НА МАРИУПОЛЬ!
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04.03.2022 18:31
+38
Блин нужно помогать Мариупол
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04.03.2022 18:33
+34
Де допомога Маріуполю від ЗСУ ??? Захищати треба не тільки Київ!
Вже всім очевидно, що орки намагаються пробити сухопутний коридор із мордора до Криму
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04.03.2022 18:35
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Хватит страдать ерундой ВСЕ ВНИМАНИЕ НА МАРИУПОЛЬ!
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04.03.2022 18:31 Відповісти
Блин нужно помогать Мариупол
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04.03.2022 18:33 Відповісти
****** orki....
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04.03.2022 18:33 Відповісти
Блан "Б" )(уйла..коридор лднр-крим -придністровя..по карті чітко видно..план "А" не спрацюва .він хоче хоть щось видерти з України..тому на Київ послав 20 річне мясо.непотріб
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04.03.2022 18:34 Відповісти
тому молодому мясу не дав одяг і харчі..а лиш мішки мусарні заготував..мене здивували старі танки в напрямку до Київа..думаю чого? а ось воно..закидати мясом Київ...Многоходовочка
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04.03.2022 18:36 Відповісти
МарІк це одне з святих місць
Він втримався під час Д/ЛНР
НЕ ДАЙТЕ ЙОГО ВБИТИ
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Виводити треба хлопців
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Де допомога Маріуполю від ЗСУ ??? Захищати треба не тільки Київ!
Вже всім очевидно, що орки намагаються пробити сухопутний коридор із мордора до Криму
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04.03.2022 18:35 Відповісти
Київ орда хоче відрізати ,щоб не було командування з центру
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04.03.2022 18:37 Відповісти
основные военные силы кацапофашистов брошены на Киев, а это десятки тысяч оккупантов, сотни диверсантов и тысячи единиц техники, если под Киевом разбить орду, то они сбегут сами, надо просто их будет добить
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04.03.2022 18:45 Відповісти
ви забули шо )(уйло многоходовочнік )(уйло дотримується свого плану..план "А" --Київ..план "Б" коридор лднр-крим-придністровя..план "В"--лднр--крим..
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04.03.2022 19:02 Відповісти
именно! сделать "коридор" - это один из планов пуйла, поэтому Мариуполь надо защищать!
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04.03.2022 19:15 Відповісти
Придністров'я захотіло "визнання незалежності" через заявку Молдови на вступ до ЄС
"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - П'ЯТНИЦЯ, 4 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:29
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04.03.2022 19:16 Відповісти
приднестровье?)) серьезно?!)) шершавого им на воротник))
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04.03.2022 19:20 Відповісти
А де ви, сподіваюсь допомогаєте?
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04.03.2022 19:13 Відповісти
Помогаю, можете не сомневаться. Но в другом городе
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04.03.2022 19:16 Відповісти
если Украину нельзя получить, то кацапофашисты получили приказ от маньяка кабаева - уничтожить Украину, ее народ, города и села..
а окружение зеленского на "переговорах" лебезит и пожимает кровавые лапы кацапофашистам, особенно мединскому - идеологу русского фашизма..
одна надежда народа Украины - на наших украинских военных, на наших Героев..
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04.03.2022 18:36 Відповісти
от власне..хто такий Медінский ..? попка дурак..бувший міністр культури..Уявляєте? мініст по культурі .шо він робить на перговорах..тільки затягування процесу..для маневрів )(уйла..Сподіваюсь в штабі це розуміють
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04.03.2022 18:40 Відповісти
Та розуміюьб це прекрасно. Їздять, бо так треба.
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04.03.2022 18:51 Відповісти
кабаев не считает правительство зеленского легитимным, поэтому отправляет всякую шваль, оно с таким же успехом могло прислать киркорова или елену мылышеву..
что кабаева повергло в шок, так это наша славная украинская армия, поэтому кабаев настаивает на "переговорах"чтобы предательское окружение зеленского - навязали прекращения огня и наши перестали бы бить фашистов..
слабое и позорное окружение зеленского - это брешь в защите Украины и надежда ***** на капитуляцию Украины..
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04.03.2022 18:51 Відповісти
)(уйло дотримується свого плану..план "А" --Київ..план "Б" коридор лднр-крим-придністровя..план "В"--лднр--крим..
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04.03.2022 19:00 Відповісти
⚡️ Украинские военные разбили подразделение кадыровцев в Гостомеле. За последние двое суток там уничтожено более 50 российских солдат.

Украинские военные также захватили многочисленные трофеи. Среди них оружие, военная техника, штабные и личные документы.
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04.03.2022 18:36 Відповісти
то мясо 20 річне нікому не потрібно...на півдні то вже більш регулярна армія.це видно по просуванню
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04.03.2022 18:42 Відповісти
У Запорізькій обл. багато у громадах керують ватні виродки яким все похріну і вони тупо забили на тер. оборону, вони мріють, що при кацапах і надалі будуть сидіти на своїх 500гектарах і жирувати.
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04.03.2022 18:50 Відповісти
А уважно прочітати ? "Украинские военные разбили подразделение кадыровцев"
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04.03.2022 18:58 Відповісти
Там сейчас моя двоюродная сестра с семьёй, будь прокляты российские фашисты.
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04.03.2022 18:36 Відповісти
Так і в Мене....
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04.03.2022 18:44 Відповісти
У меня бабушка… 84 года, еле ходит по квартире, не то что в подвалах прятаться… А сейчас с ней даже связи нет..
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04.03.2022 18:46 Відповісти
украинские военные, Герои наши, помогите Мариуполю, городу Герою, который более недели держится..
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04.03.2022 18:39 Відповісти
сподіваюся тепер маріупольській ваті стало нарешті зрозуміло хто обстріляв місто у 2014-му? Слава мужньому полку Азов! Кадирка за голови їхніх командирів призначив великі нагороди. Допомогти їм потрібно терміново, як і самому Маріуполю.
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04.03.2022 18:39 Відповісти
ось і карта..многоходовочка )(уйла
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04.03.2022 18:43 Відповісти
Даремно сподіваєшься .
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04.03.2022 18:43 Відповісти
Ну в нас у Франківську поки що немає - всі поїхали на Київ. Скоро зберемо знову другу чергу.
Але в Дніпрі ж є! Чи Дніпро чекає????? Там же до Маріуполя не так далеко.
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04.03.2022 18:54 Відповісти
у нас багато хто в Дніпрі (я з області) кажуть, що євреї уклали з РФ якусь угоду, що бомбити і окупувати Дніпро не будуть.

Багато хто в це вірить, хоча я думаю, що це дурість і відправляю свою сім'ю (жінок та дітей) післязавтра до Молдови, до знайомих.
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04.03.2022 19:03 Відповісти
Коломийка
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04.03.2022 19:31 Відповісти
Не неси чепуху! И в бан.
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04.03.2022 21:14 Відповісти
Кто тебе за Днепр сказал? Провокатор? А если знаешь, молчи.
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04.03.2022 21:11 Відповісти
Ти не тому відповів
Уважніше
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Всё правильно. Днепр не безразмерный, не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай.
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04.03.2022 21:36 Відповісти
А при чім тут твої відповіді???
Я не знаю ситуацію в Дніпрі, через то і написав. Тому що в ЗМІ нігугу.
Наша тероборана вся виїхала, другу чергу набрали - теж їде. з-за кордону хлопці вертаються - буде і третя.
Не зрозумів, чому ти образився? Скажи, поясни - "наші вже всі там. ОК."
Я ж не сказав, що Дніпро сачкує, я спитав (може емоційно, бо ж нема інфи.) "А що ж Дніпро?"
Так розкажи і питаннь нема.
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04.03.2022 21:53 Відповісти
Военное руководство, ведь есть резерв , почему Мариуполь бросили ? Ждем марш бросок и помощь Мариуполю!
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04.03.2022 18:43 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/3/4/457549/ кацапи з білорусії тянуть трубопровід для пального треба **********
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04.03.2022 18:46 Відповісти
Я вже детально описував в подробицях. Не буду описувати конструкцію і як пошкодити.
Маю цю ж першу військову спеціальність.
Це польовий фронтовий трубопровід. Використовується частинами тилового забезпечення для оперативної прокачки палива від залізничних станцій до тилових складів.
Зі складів вже розвозять машини.
Використовують його в середньому тилу за 20-50 км від лінії фронту.
Така доктрина.
А те, що вони роблять в нинішніх умовах - маячня.

Пошкодити його будь-якими засобами нескладно. Головне, що до нього є доступ у ДРГ, або партизан Вже не кажу про авіацію.
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04.03.2022 22:06 Відповісти
у фашиста-царка явно передбачено план: захоплення Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей, а також повне захоплення Луганської та Донецької областей, після чого Україна втратить статус морської держави. А Київ та Харків вони атакують, щоб відвернути основні сили ЗСУ від південного напрямку. Тоді з'єднають окуповані області з так званою ПНР і оголосять про нову державу "новоросія". Цього не бачать лише сліпі!
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04.03.2022 18:56 Відповісти
Нужно вносить корректировки в защиту, иначе они все наши города сровняют с землёй как донецкий аеропорт.

Сейчас пока ещё колонны орков на трассах сосредоточены и уязвимы. Чем больше медлить тем они больше из подтянут к городам.

1. Формирование полупартизанских боевых групп по 5 человек, с ПТУРами. Таких групп создать более 1 тыс. Которые будут атаковать хвосты и головы колон.

2. Координация операции с байрактарами и территориальной обороной и авиацией.

3. Массовая атака групп по всем фронтам.
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04.03.2022 18:57 Відповісти
А где Байрактари??
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04.03.2022 19:05 Відповісти
Да и контрбатарейных радаров не видно.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Выгляни в окно....шо, нема ? Жди, обещали подвезти
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04.03.2022 19:19 Відповісти
повторно сдають Донбасс !
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04.03.2022 19:58 Відповісти
Как купить оружие для украинских войск



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04.03.2022 20:25 Відповісти
 
 