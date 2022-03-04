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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ядерний тероризм Росії
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн ядерний тероризм РФ, посилення санкцій проти Росії та питання членства України в ЄС.
Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Поговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Поінформував про ядерний тероризм агресора. Запобігти йому – наше спільне завдання. Обговорили посилення санкцій проти РФ. На порядку денному було також питання членства України в ЄС", - написав він.
Топ коментарі
+12 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.03.2022 18:36
+11 Roman Kol
показати весь коментар04.03.2022 18:39
+11 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар04.03.2022 18:40
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