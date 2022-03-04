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Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ядерний тероризм Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн ядерний тероризм Росії

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн ядерний тероризм РФ, посилення санкцій проти Росії та питання членства України в ЄС.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Поінформував про ядерний тероризм агресора. Запобігти йому – наше спільне завдання. Обговорили посилення санкцій проти РФ. На порядку денному було також питання членства України в ЄС", - написав він. 

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Топ коментарі
+12
ловіть ще трошки шуфріча)
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04.03.2022 18:36
+11
Скопіював із одного сайту.

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04.03.2022 18:39
+11
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04.03.2022 18:40
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И что она озаботилась?
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Пентагон установил линию связи с Минобороны России "для того, чтобы снизить риск опасных недоразумений", заявил представитель Пентагона газете оборонного ведомства США "Stars and stripes"

???
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04.03.2022 18:34 Відповісти
Нормально, это для предотвращения "нажимания красной кнопки".
"Если путин хочет умереть, будем искать русских генералов, которые хотят жить."
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04.03.2022 18:45 Відповісти
ловіть ще трошки шуфріча)
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04.03.2022 18:36 Відповісти
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04.03.2022 18:39 Відповісти
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04.03.2022 18:40 Відповісти
Скопіював із одного сайту.

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04.03.2022 18:39 Відповісти
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04.03.2022 18:42 Відповісти
Євро а особливо ганси мнуть яйця.
Су...пох загибелі українців.
Тримаймося.
Ми переможемо.
..
..Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 18:45 Відповісти
З цією підер-ляйнен можна займатися хіба що словесною мастурбацією без жодної надії на еякуляцію.
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04.03.2022 18:46 Відповісти
 
 