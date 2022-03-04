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Путін рятує акції держкомпаній за рахунок пенсіонерів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський парламент дозволив використати кошти Фонду національного добробуту для купівлі російських державних облігацій та приватних цінних паперів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на російське РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти фонду, який слугує частиною механізму пенсійного забезпечення російського населення, дозволять витратити на придбання облігацій федеральної позики, щоб профінансувати дефіцит російського бюджету, а також інші цінні папери російських емітентів. Загалом на ці цілі можуть витратити 1 трлн руб (близько 10 млрд дол).

Попит на російські облігації наразі сильно впав через масове бажання нерезидентів вивести кошти з економіки країни-агресора. Так само впав попит на акції російських компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чесна журналістика": російська "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні

Фонд національного добробуту було сформовано у 2008 році. Фонд є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян на тривалу перспективу. Спочатку мету діяльності фонду визначали в страхуванні пенсійної системи.

У 2008-2009 році РФ уже вдавалася до використання коштів з фонду для стабілізації ситуації на фондовому ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС. ФОТО

Під час фінансової кризи кошти з цього фонду витрачалися на купівлю акцій "Газпрому", "Роснєфті", "Лукойла" та Сбєрбанка. Тоді такі дії допомогли втримати капіталізацію російських компаній від обвалу.

Схоже, що наразі уряд країни-агресора хоче повторити цей маневр. Акції російських компаній купуватимуть майже за безцінь, бо через військову агресію вони рекордно просіли. Платити за війну проти України знову змусять росіян.

Наразі загальний обсяг коштів Фонду національного добробуту сягає 13,6 трлн руб. або близько 130 млрд дол. Його обсяг становить 10% ВВП країни-агресора.

Російські аналітики прогнозують, що вихід на російський фондовий ринок Фонду національного добробуту може зменшити глибину падіння цього ринку.

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Топ коментарі
+35
В кацаптане пенсионеры это самые твари обоссаные, и если среди молодежи в большинстве попадаются в меру разумные, то среди пенсов все целователи зада пуйла, которым срать на смерти украинцев. Пусть суки всасуют теперь перед спуском в ад.
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04.03.2022 19:10
+32
Это было последним желанием пенсионеров. А последнее желание - закон.
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04.03.2022 19:03
+26
Сравнительно скоро дерьмо будут жрать, твари. Но, сцуко, любить своего фюрерка не перестанут.
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04.03.2022 19:05
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Это было последним желанием пенсионеров. А последнее желание - закон.
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04.03.2022 19:03 Відповісти
⚡️Швеция отправила Украине 500 млн крон в качестве поддержки ВСУ, - Шмыгаль.
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04.03.2022 19:03 Відповісти
В кацапстані пенсіонери це вимираючий вид...)))
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04.03.2022 19:03 Відповісти
В кацаптане пенсионеры это самые твари обоссаные, и если среди молодежи в большинстве попадаются в меру разумные, то среди пенсов все целователи зада пуйла, которым срать на смерти украинцев. Пусть суки всасуют теперь перед спуском в ад.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Они там упоротые наглухо. Скоро будут голодать, но виноват в этом Америка с ЕС будут
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04.03.2022 19:36 Відповісти
скоріе б. Бо молодь що має мізрк давно вще полишила парашу
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04.03.2022 19:32 Відповісти
Коротко..
...
..
Рашка..?
...
Vам....піZда..
...
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Ваша правда, Дмитре (цьому відео десь дві години): Михаил Ходорковский о дефолте российской экономики
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04.03.2022 19:16 Відповісти
Яке нам діло до рашистських пенсіонерів - отрядов любітелей путлера?
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Сдохнет Максим, да и х*й с ним.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Хрен на них.
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04.03.2022 19:04 Відповісти
Сравнительно скоро дерьмо будут жрать, твари. Но, *****, любить своего фюрерка не перестанут.
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04.03.2022 19:05 Відповісти
пенсов в армію
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04.03.2022 19:05 Відповісти
пилять пердимоноколь пардон за идиому... вчера 3 березня на 10 суток раньше сроков выплаты пенсий.... мне перекинули на карту банка ПЕНСИЮ С ИНДЕКСАЦИЕЙ 14% как и обещали.... я в ауте..... страна под бомбежкой и нашла гроши... и выполнила закон... а ТУТ ВОРОВСКАЯ БАНДА ВО ВЛАСТИ тьфу гыдота.....
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04.03.2022 19:05 Відповісти
Мені теж 1.03., хоч за графіком 9.03, з індексацією
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04.03.2022 19:16 Відповісти
тут вообще-то как минимум 1. закончили воровать, потому что свалили. 2. запад офигел от ВВХ и дал бабло. 3. единичная акция а-ля "юлина тысяча" или "ковид что-там". имхо у нас никогда пока что нормального планирования и выполнения не было и с чего бы ему взяться? дороги вместо армии (для армии оккупантов?) во время войны, "мрия", "защита" атомных станций, раздача оружия и принятие законов уже во время бомбежек Киева (чем занимались 8 лет до того?) людям без подготовки, бабло судьям\депутатам\коллегам по работе\херзнает кому только не куда надо и т.п.
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04.03.2022 19:52 Відповісти
Пенсионеры московии скоро останутся без страны , которая платила им пенсию ...
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04.03.2022 19:06 Відповісти
Так в них Домбабве є, яке всіх годувало, не?
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04.03.2022 19:20 Відповісти
Яка гарна ідея ...
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04.03.2022 19:23 Відповісти
130лярдов$. Эти ж закрома европейцами забиты за газ и нефть. А теперь сидят обосраные и блеют что-то про обеспокоенность.
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04.03.2022 19:06 Відповісти
Щас х-ло на эти деньги купит акции у своих же друзей олигахов. Акции эти - мусор. Потому как компании уже банкроты.

В результате этой многох-ловочки у х-ла будут ниче не стоящие акции. А деньги понятно сбегут. Вместе с олигархами.

Аналогичная схема крутится с золотом. За резаную бумагу (рубли) скупается золото (даже НДС под это дело отменили). Золото грузится и вывозится в тёплые края.
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04.03.2022 19:33 Відповісти
Пенсіонери-найпалкіші прихильники путіна- хай платять! *** моржовий без солі доїдатимуть
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04.03.2022 19:08 Відповісти
де вони того моржа візьмуть?
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04.03.2022 19:12 Відповісти
Та й сіль незабаром стане дефіцитом...
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04.03.2022 19:31 Відповісти
это денацификация российских пенсионеров.
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04.03.2022 19:09 Відповісти
...і демілітарізація російскіх піонєров.
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04.03.2022 19:33 Відповісти
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04.03.2022 19:09 Відповісти
Вот-вот, и шампуни импортные в рашу не завозить - баловство это!
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04.03.2022 20:03 Відповісти
Просрочка под Пятерочкой уже не спасет. Деды ваивали плять.
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04.03.2022 19:09 Відповісти
просрочка теперь для среднего класса , остальные на подножный корм
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04.03.2022 19:27 Відповісти
Это обычная практика ***** послелние 15 лет.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
Именно за это его так любит вся мокшандия, а особенно ихние пенсы
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04.03.2022 20:47 Відповісти
Відминити пенсії, та й усе. Але вклади в пенсійний фонд залишити.
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04.03.2022 19:10 Відповісти
А за комуналку як сплачувати, а їсти що? Шпалери та бздо з телевізора?
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04.03.2022 19:35 Відповісти
Залишки російськомовної органіки...
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04.03.2022 19:12 Відповісти
На год им хватит, но не более
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04.03.2022 19:12 Відповісти
Який "год"? Їжа за тиждень-два закінчиться, а нову ніхто не продасть, навіть за 3 ціни, бо сам попаде під санкції.
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04.03.2022 19:38 Відповісти
а почему только часть, а не все? зачем пенсам деньги, если у них есть путин
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04.03.2022 19:16 Відповісти
Ha pоссии чтобы сделать коктейль Молотова, надо сначала бутылку из жопы вынуть
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04.03.2022 19:18 Відповісти
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04.03.2022 19:35 Відповісти
Це аналог накопичувальної системи пенсій? Та ну нах таку систему. Хай кацапи ще більше нашого страждають. Щоб розрахункова одиниця була шмат хліба
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04.03.2022 19:18 Відповісти
Так і буде, але тоді бони побіжать до сусідів... Голод -- не тітка...
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04.03.2022 19:39 Відповісти
Скоро у них случится дефицит всего и начнется борьба за ресурсы. Субъекты рф чтобы отмежеваться от санкций начнут провозглашать независимость. Начнется гражданская война.
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04.03.2022 19:21 Відповісти
ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЩО НЕ ВДАЛОСЬ..

В Костромской области после восьмимесячного простоя окончательно прекратила работу Чухломская фабрика лаптевых изделий. Это предприятие без привлечения иностранных инвестиций самостоятельно производило обувь из лыка.
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04.03.2022 19:23 Відповісти
От цікаво, що тепер рашенфюрер колотиме собі в пику замість ботокса... Вазелін місцевого виробництва?
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04.03.2022 19:46 Відповісти
Странно, что инвесторов не заинтересовало такое перспективное производство 🤪
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04.03.2022 19:56 Відповісти
Это бессмысленно. Кацапы ж каждое утро лыко не вяжут.
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04.03.2022 20:07 Відповісти
Лаптеногим отменили монетизацию
Youtube!!!
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04.03.2022 19:23 Відповісти
Они будут терпеть за *****. Так что новость хорошая, но особо ни на что не повлияет...
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04.03.2022 19:27 Відповісти
Москалі таки будуть шурів та лободу жрати. Тільки щоб не було цім нелюдям ні гуманітарної допомоги, ні яких ""ножек Буша". рашка повинна зникнути зі мапи Світу
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04.03.2022 19:28 Відповісти


смерть москалям !!!
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04.03.2022 19:43 Відповісти
НОВОСТИ ФАРМАКОЛОГИИ РОССИИ..
никакие санкции на цену настойки бояришника не повлияли!
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04.03.2022 19:49 Відповісти
Пусть дети заботятся о стариках или сжигать их в крематориях чтоб не Мешали супер державе Северной Росляндии
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04.03.2022 19:50 Відповісти
Самое справдливое наказание для простых россиян,ибо это они вырастили,взлелеяли,вознесли своего путина на его нынешнее место.И карать их надо даже еще больше чем их бесноватого фюрера.
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04.03.2022 20:09 Відповісти
Ну що, дєдкі-ванькі і бабкі-манькі, як вам малосольно-генітальна дієта? Цей дєдка чомусь денервувався, але коли то було...
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04.03.2022 20:31 Відповісти
 
 