Путін рятує акції держкомпаній за рахунок пенсіонерів, - ЗМІ

Російський парламент дозволив використати кошти Фонду національного добробуту для купівлі російських державних облігацій та приватних цінних паперів.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на російське РБК, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти фонду, який слугує частиною механізму пенсійного забезпечення російського населення, дозволять витратити на придбання облігацій федеральної позики, щоб профінансувати дефіцит російського бюджету, а також інші цінні папери російських емітентів. Загалом на ці цілі можуть витратити 1 трлн руб (близько 10 млрд дол).

Попит на російські облігації наразі сильно впав через масове бажання нерезидентів вивести кошти з економіки країни-агресора. Так само впав попит на акції російських компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чесна журналістика": російська "Новая газета" видаляє матеріали про війну в Україні

Фонд національного добробуту було сформовано у 2008 році. Фонд є частиною механізму пенсійного забезпечення росіян на тривалу перспективу. Спочатку мету діяльності фонду визначали в страхуванні пенсійної системи.

У 2008-2009 році РФ уже вдавалася до використання коштів з фонду для стабілізації ситуації на фондовому ринку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мархалівці на Київщині внаслідок російських обстрілів загорілося понад 8 приватних будинків. Загинуло 5 осіб, троє серед яких - діти, - ДСНС. ФОТО

Під час фінансової кризи кошти з цього фонду витрачалися на купівлю акцій "Газпрому", "Роснєфті", "Лукойла" та Сбєрбанка. Тоді такі дії допомогли втримати капіталізацію російських компаній від обвалу.

Схоже, що наразі уряд країни-агресора хоче повторити цей маневр. Акції російських компаній купуватимуть майже за безцінь, бо через військову агресію вони рекордно просіли. Платити за війну проти України знову змусять росіян.

Наразі загальний обсяг коштів Фонду національного добробуту сягає 13,6 трлн руб. або близько 130 млрд дол. Його обсяг становить 10% ВВП країни-агресора.

Російські аналітики прогнозують, що вихід на російський фондовий ринок Фонду національного добробуту може зменшити глибину падіння цього ринку.