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Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни. Зокрема, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив він.

Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Також читайте: Питання про визнання Казахстаном "Л/ДНР" не стоїть, направлення сил ОДКБ на схід України неможливе, - глава МЗС країни Тлеуберді

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Топ коментарі
+27
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04.03.2022 20:17
+17
❗️Расследователь Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах.

Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
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04.03.2022 20:16
+14
Данилов , предупреди ОДКБ - СЕЗОН ОХОТЫ В УКРАИНЕ ОТКРЫТ
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04.03.2022 20:18
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❗️Расследователь Bellingcat Христо Грозев говорит, что у России осталось ресурсов на войну до воскресенья, после их ждет крах.

Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
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04.03.2022 20:16 Відповісти
До выходных? Здорово, если это так... но, откуда такая инфа, интересно!?
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04.03.2022 20:18 Відповісти
вообще кризис закончится примерно к 8-12 марта потом 3-4 месяца военных операций локальных стрелялок... если Вову раньше не грохнут или Бог не вызовет на собеседование...
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04.03.2022 20:21 Відповісти
А на чем основан прогноз про "8-12 марта"?
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04.03.2022 20:31 Відповісти
12 березня буде відключено СВІФТ.
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04.03.2022 20:39 Відповісти
чушь!
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04.03.2022 20:21 Відповісти
хто такий Христо Грозев ?
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04.03.2022 20:22 Відповісти
Беллингкат они же британская разведка
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04.03.2022 20:27 Відповісти
Есть доля правды, топлива нужно просто немеренно, думаете почему они технику бросают,
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04.03.2022 20:38 Відповісти
є інфа шо тянуть трубу з пальним з білорусії
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04.03.2022 20:55 Відповісти
Хай тянуть, ми її взірвемо чи розбомбимо.
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04.03.2022 21:10 Відповісти
Лучше врезаться в трубу и набирать канистры
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04.03.2022 22:39 Відповісти
буряты уже закончились?
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04.03.2022 20:16 Відповісти
Вот же ***** ! ***** оно и есть *****.
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04.03.2022 20:17 Відповісти
плешивый ублюдок за собой в преисподнюю готов весь мир забрать
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04.03.2022 20:57 Відповісти
Всем вернётся потом.
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04.03.2022 20:17 Відповісти
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04.03.2022 20:17 Відповісти
Данилов , предупреди ОДКБ - СЕЗОН ОХОТЫ В УКРАИНЕ ОТКРЫТ
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04.03.2022 20:18 Відповісти
Какого хера, ему НАТО муляет, так повоюй с НАТО, чего цепляешься к другим, ссыкло.....
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04.03.2022 20:20 Відповісти
Ответ прост: ненависть к Украине и её народу.
Рашка - образец нацистской идеологии по отношению к нам
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04.03.2022 20:23 Відповісти
Трубите сбор азиатским полкам! (с)

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04.03.2022 20:20 Відповісти
Список личного состава россармии, участвовающей в войне с Украиной, попал в руки "ведьмаков". Будут мстить.
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04.03.2022 20:21 Відповісти
Индусов забирайте, сегодня смотрел ютуб вся индия парашку поддерживает, там запустили мощную пропаганду, вот пусть и воюют за родного Путина. А для нас же лучше если будет меньше на этом свете промытых зомбарей.
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04.03.2022 20:21 Відповісти
Никто под касапскую авантюру не подпишется.
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04.03.2022 20:23 Відповісти
це вже Орда як вона є ... цих покидьків у полон не братимемо 100% ... це найманці
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04.03.2022 20:23 Відповісти
пуйло стягує в Україну все лайно світу.

Namik

4 год

А вот и пошли сливы от турецкой разведки.

Телеканал Haber Global сообщает, что Россия перебрасывает Вагнеровцев и подконтрольных Башару Асаду военных в Украину.

Авиабаза в Эребуни. Далее в Моздок, а оттуда - в зону боевых действий.

Тем самым фактически Армения вступает в войну.
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04.03.2022 20:24 Відповісти
Дохлих вагнерівців у нас вже тут багато по лісах та полях лежить! Можемо ще "засвоїти".
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04.03.2022 20:59 Відповісти
Украина имени В.И. Ленина в прошлом, а Украина им. В.В. Путина походу будет с Курской , Брянской и Кубанью. А может и Лукашенко свою лепту внесет в братское дело . А вот зачем нам чтот от Казахов армян и киргизов - я не понимаю
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04.03.2022 20:32 Відповісти
Да Далековато
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04.03.2022 21:00 Відповісти
Самое время для Талибана помочь ОДКБ принять правильное решение
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04.03.2022 20:33 Відповісти
пусть узбеки привозят плов и сдаются в плен )))
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04.03.2022 20:36 Відповісти
токаев тебе жить надоело?
какого хрена ты делаешь?
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04.03.2022 20:54 Відповісти
ВЗВОД ВІРМЕНСЬКОГО СТРОЙБАТУ?
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04.03.2022 20:56 Відповісти
Та вони ***** пошлють подалі. Вони від московії збираються території відгризати, а ***** їх на убой кличе.
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Жареных армян заказывали?😃😃
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04.03.2022 21:07 Відповісти
Вірменський шашлик у власному соусі)
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но Данилов в школе учился? Где живут удмурты и якуты, а где дальний Восток?
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04.03.2022 22:03 Відповісти
Почему молчит наша обширнейшая диаспора в РФ? Организовали бы пару ивентов в тылу врага, чтобы деморализовать фашистский режим изнутри.
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04.03.2022 23:56 Відповісти
 
 