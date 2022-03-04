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Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути в війну проти України інші країни. Зокрема, країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато", - зазначив він.
Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.
Топ коментарі
+27 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.03.2022 20:17
+17 olele
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+14 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.03.2022 20:18
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Также на следующей неделе Россию ждут санкции, масштаба которых «мы раньше еще не видели», и они коснутся даже Путина. https://t.me/charter97_org/64928
Рашка - образец нацистской идеологии по отношению к нам
Namik
4 год
А вот и пошли сливы от турецкой разведки.
Телеканал Haber Global сообщает, что Россия перебрасывает Вагнеровцев и подконтрольных Башару Асаду военных в Украину.
Авиабаза в Эребуни. Далее в Моздок, а оттуда - в зону боевых действий.
Тем самым фактически Армения вступает в войну.
какого хрена ты делаешь?