УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54281 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
10621 56
Facebook (146) Росія (28488) соціальні мережі (240) Роскомнагляд (31) блокування (157)

В Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ"

Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"4 березня 2022 ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що з жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків "дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Росії від Telegram вимагають видалити бот для пошуку загиблих і полонених військових РФ

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+30
Это победа в информационном пространстве. Давайте еще инстаграм самоизолируйтесь пидоры.
показати весь коментар
04.03.2022 20:23
+21
и єто правильно
показати весь коментар
04.03.2022 20:22
+19
Ничего - рельсу повесят ,азбуку морзе выучат и вперёд.
показати весь коментар
04.03.2022 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и єто правильно
показати весь коментар
04.03.2022 20:22 Відповісти
Так у них скоро залишиться тільки телевізор в якому скубєєва розповідає про нацистів в Україні і потєрь нєт. Ніхто не побачє їхнє жарене мясо розкидане по рівчакам. І вже точно здичавілі не задумаються йти їм воювать, чи ну єго нах.
показати весь коментар
04.03.2022 21:03 Відповісти
Це захистна позиція Путіна.
Його головна скрепа - "лишь бы не было войны".
При всій моїй неповазі до позиції Ізраілю, не пожалкуйте час і послухайте:
https://www.youtube.com/watch?v=BpHEylqWamw
показати весь коментар
04.03.2022 21:06 Відповісти
Я О ДРУГОМ ЧТО ТО ТЫХО ПРО ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В Рашке... там Вова как живее всех мертвых????
показати весь коментар
04.03.2022 20:22 Відповісти
военное положение надо было ввести, чтобы уже не заморачиваться с судами для закрытия любого сми. а мобилизация полмиллиона человек, переброска дивизий с берингова пролива - на такие вещи надо очень много денег, которых ВНЕЗАПНО стало очень мало, поэтому, имхо, это была чистой воды попытка запугивания, эй, укры, вот ужо сейчас чудо-богатыри собираюццо!..
показати весь коментар
04.03.2022 20:33 Відповісти
а шо ани за родину за бесплатно не хотят работать и топливо залить в паравозы свои и воевать за вечную память?
показати весь коментар
04.03.2022 20:37 Відповісти
Если у Боба проблемы со всеми, то проблема, скорее всего, сам Боб.
показати весь коментар
04.03.2022 20:23 Відповісти
Это победа в информационном пространстве. Давайте еще инстаграм самоизолируйтесь ******.
показати весь коментар
04.03.2022 20:23 Відповісти
точно! Тоді всі виродки верхушки рашки, типу зятька шойги зачухають сраки! Перед ким будуть новими кросами випендрюватись...
показати весь коментар
04.03.2022 20:28 Відповісти
У них есть Телеграм которым непонятно почему многие украинцы пользуются. Telegram давно под колпаком ФСБ.
показати весь коментар
04.03.2022 20:34 Відповісти
Може і так, а може і ні. Наша влада також використовує телеграм. Думаю, там все захищено шифруванням
показати весь коментар
04.03.2022 20:39 Відповісти
Ничего - рельсу повесят ,азбуку морзе выучат и вперёд.
показати весь коментар
04.03.2022 20:23 Відповісти
они запустят свою ссацианальную сеть - МордаБух...
показати весь коментар
04.03.2022 20:39 Відповісти
Чебурнет рулит
показати весь коментар
04.03.2022 20:23 Відповісти
АЛЕ, БРАЙТОН БИЧ , чего молчим - вы собрали мильярд за голову ***** ??? Народ готов работать
показати весь коментар
04.03.2022 20:23 Відповісти
семки, скамейка....
показати весь коментар
04.03.2022 20:24 Відповісти
В клетку суки - русским фашистам не место среди цивилизованного мира.
показати весь коментар
04.03.2022 20:25 Відповісти
"Я купил журнал "Корея", там тоже хорошо, там товарищ Ким Чен Ын..."
показати весь коментар
04.03.2022 20:25 Відповісти
Сцють, ой сцють, свинособаки! Але як нагло, чисто пес, лапу задира привселюдно. Мразота, тьфу, ***..!
показати весь коментар
04.03.2022 20:25 Відповісти
это я так понимаю встречные санкции от раши остальному цивилизованому миру..., как говорится, наш ответ чемберлену
показати весь коментар
04.03.2022 20:26 Відповісти
еще чуть-чуть, и ***** Воронеж разнесет в пакете "ответных санкций"
показати весь коментар
04.03.2022 20:34 Відповісти
Велкам ту чібурнет))
КНДР пишається вами)
Скоро на ОРТ

Перемога на чемпіонаті світу по футболу

Висадка на Сонце

Ніімеющіє аналагав лапті

Пабєда над Альфа-Центаврою...
ect
показати весь коментар
04.03.2022 20:26 Відповісти
Дід Микола@malitskiy_



Насправді бомбардування мирних українських міст, розстріл Запорізької АЕС в Енергодарі говорить про те, що рашисти усвідомлюють близькість військової поразки від ЗСУ.
Тому і почали застосовувати не військові методи, а методи терористів.
Щоб шантажувати світ і Україну.
показати весь коментар
04.03.2022 20:30 Відповісти
Рашка и есть страна-террорист
показати весь коментар
04.03.2022 20:34 Відповісти
Так я вже "давно" писав- руцкая армія ніімеющая аналагав в мірє(втарая па сілє на межзвєзднам прастранствє)- проти ЗСУ протрималась 2 дні ( можете погуглити- мій нік+цензор+коментарі),а далі почали вбивати жінок та дітей (
показати весь коментар
04.03.2022 20:55 Відповісти
яке прикре самогубство!)))
показати весь коментар
04.03.2022 20:27 Відповісти
А давайте балалайкам продавати VPN
показати весь коментар
04.03.2022 20:28 Відповісти
Одноклассники им еще б заблокироапть.
показати весь коментар
04.03.2022 20:29 Відповісти
через дискримінацію брехні РФ
показати весь коментар
04.03.2022 20:29 Відповісти
Залізний занавіс зі крипом опускається...
показати весь коментар
04.03.2022 20:30 Відповісти
Занавес уже опущен. А скрип - то бетон заливают...
показати весь коментар
04.03.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 20:31 Відповісти
Тепер Ким Чен Ин не самий шизанутий тиран. Тому так и регоче
показати весь коментар
04.03.2022 22:13 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
04.03.2022 20:33 Відповісти
Хай ще Ютуб закривають. Впливу "російської культури" буде значно менше.
показати весь коментар
04.03.2022 20:35 Відповісти
Як відмінно, заїпався відбиватися від ватних орків! "Точка, тире....самолет около, самолет!"
показати весь коментар
04.03.2022 20:35 Відповісти
Ой, яка сумна новина! Чи не станцювати чардашу з цього приводу?
показати весь коментар
04.03.2022 20:36 Відповісти
Качучу кращє !
показати весь коментар
04.03.2022 20:46 Відповісти
Я щлсь не можу зрозуміти, ми оцей Моськовський патріархат заборонили чи ні? Хтось в темі?
показати весь коментар
04.03.2022 20:37 Відповісти
А "Анонимус" разорялись,что роскомнадзор-фсё. Я так понимаю,это какой-то компьютерный хор мальчиков-зайчиков развлекался.
показати весь коментар
04.03.2022 20:37 Відповісти
Ціла армія професійних "тролів" залишилась без зарплати. Але можливо всю їх "енергію" буде спрямовано на "охоту на відьом". Я з насолодою буду спостерігати (хоча що ми звідси зможемо побачити?) як кацапи власними лапами будуть створювати умови для громадянської війни і розвалу федерації - чим більше репресій тим тупішим стає суспільство і слабшають його моральні та військові якості..
показати весь коментар
04.03.2022 20:37 Відповісти
Радянським дитинством повіяло. Тоді із засобів інформації теж був телевізор, газєта "Правда" і міська бібліотека. Бєк ін юесеса, вівці, вам же туди хотілось...
А, нє, ще був журнал "Мурзілка".
показати весь коментар
04.03.2022 20:38 Відповісти
Мене один цілком серйозно переконував, що всі американські винаходи були вкрадені з журналу "Мурзілка"...
показати весь коментар
04.03.2022 20:50 Відповісти
Ну а де ж їм, бідолашним, ще винаходи брать! Дуже полєзний був журнал. В есересері вобще всьо було саме найкраще. Бо нічого іншого не було.
показати весь коментар
04.03.2022 21:09 Відповісти
Изолируйтесь полностью. Ещё 5-и метровую железную стену, такой-же ров и крокодилов туда на всей протяжённости границы. И ни в коем случае, кацапы, не вылазьте оттуда
показати весь коментар
04.03.2022 20:38 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2022 20:42 Відповісти
youtube наступний
показати весь коментар
04.03.2022 20:45 Відповісти
стограм теж хай забанять в себе та ютуб то тоді блохери з інсташльондрами самі найдуть пукіна у тому бункері та прибьють 😁
показати весь коментар
04.03.2022 20:45 Відповісти
як можна дискримінувати те чого немає ?
показати весь коментар
04.03.2022 20:54 Відповісти
чебурнет! ***** отрубите им инет! пусть там себе трясут в трусьі
показати весь коментар
04.03.2022 21:10 Відповісти
Сегодня потратил часок-другой лазая по гейм-стримам в ётубе, боже, сколько визгу от всех, и от стримеров, и от юзверей. А это только монетизацию отключили. Почитайте у ватноватых экзибитов прикреплённое сообщение, это просто огонь. Дурачки не связывали причину со следствием, ну и теперь начали выгребать. И это за них ещё толком не взялись. Надеются на Trovo, китайский Твич, дружно. Может как-нибудь Федоров подумает и о запросе на его блокировку?
показати весь коментар
04.03.2022 21:11 Відповісти
Ничего им не заблокували. Пишут ь, смотрят, херню постят
А вот меня забанил фейсбук...(
показати весь коментар
04.03.2022 21:33 Відповісти
Ой, а скільки разів мене банив ФСБук, навіть не перерахую. Коли воював з лахтинськими ботами. А от самих ботів ФСБук майже не банив.
показати весь коментар
04.03.2022 21:50 Відповісти
Балалайня окуклюється в суверенному чебурнеті.
показати весь коментар
04.03.2022 21:46 Відповісти
Це гарно, менше гидоти буде хоть в фейсбуку.
показати весь коментар
04.03.2022 21:52 Відповісти
 
 