10621 56
В Росії заблокували Facebook через "дискримінацію ЗМІ РФ"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Роскомнагляд вирішив заблокувати Facebook на території Росії.
Про це повідомляє пресслужба регулятора у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"4 березня 2022 ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook (належить компанії Meta Platforms, Inc.) на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що з жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків "дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів з боку Facebook".
Топ коментарі
+30 Sergey Yatcenuk
показати весь коментар04.03.2022 20:23
+21 Bel Amor
показати весь коментар04.03.2022 20:22
+19 JleXa BaCuJl6eB
показати весь коментар04.03.2022 20:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Його головна скрепа - "лишь бы не было войны".
При всій моїй неповазі до позиції Ізраілю, не пожалкуйте час і послухайте:
https://www.youtube.com/watch?v=BpHEylqWamw
КНДР пишається вами)
Скоро на ОРТ
Перемога на чемпіонаті світу по футболу
Висадка на Сонце
Ніімеющіє аналагав лапті
Пабєда над Альфа-Центаврою...
ect
Насправді бомбардування мирних українських міст, розстріл Запорізької АЕС в Енергодарі говорить про те, що рашисти усвідомлюють близькість військової поразки від ЗСУ.
Тому і почали застосовувати не військові методи, а методи терористів.
Щоб шантажувати світ і Україну.
А, нє, ще був журнал "Мурзілка".
А вот меня забанил фейсбук...(