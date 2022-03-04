Кабмін розблокував рахунки українців-боржників
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Розпорядження діятиме до призупинення або скасування воєнного стану
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів розблокував фізичних осіб-боржників, заборгованість яких становить до 100 тисяч гривень.Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на постанову Кабміну.
"Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень. За оцінками Опендатабота, таких боржників більшість. Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.
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