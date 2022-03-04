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Кабмін розблокував рахунки українців-боржників

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін розблокував рахунки українців-боржників

Розпорядження діятиме до призупинення або скасування воєнного стану

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів розблокував фізичних осіб-боржників, заборгованість яких становить до 100 тисяч гривень.Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, посилаючись на постанову Кабміну.

"Під розблокування підпадають рахунки, сума боргу на яких не перевищує 100 тис. гривень. За оцінками Опендатабота, таких боржників більшість. Розпорядження Кабміну діятиме до призупинення або скасування воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

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04.03.2022 20:49 Відповісти
Поки що ніхто нічого не розблокував ( і не факт що розблокуе )!
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04.03.2022 20:58 Відповісти
Деякі пишуть в телеграм що процес пішов по маленьку.
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04.03.2022 21:16 Відповісти
Нічого не розблоковано
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04.03.2022 22:38 Відповісти
 
 