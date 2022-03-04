УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54281 відвідувач онлайн
Новини Події
2749 16
війна (7386) літак (843) Чорногорія (71) закрите небо (22) повітряний простір України (2)

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків

Новини Цензор.НЕТ Події

Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків

Чорногорія приєдналася до країн-членів Європейського Союзу, закривши свій повітряний простір для всіх російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Нагадаємо, 27 лютого країни ЄС закрили свій повітряний простір для повітряного сполучення з Росією у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.

Через день Росія у відповідь закрила свій повітряний простір для авіакомпаній із 36 країн, включно з усіма країнами ЄС.

Наразі в Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.

Також читайте: Зеленський про атаку військ РФ на Запорізьку АЕС: Потрібно негайно закрити небо над Україною

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
ШО, З РУЧНИКА ЗНЯЛИСЯ?
показати весь коментар
04.03.2022 20:58
+6
Обстановка в Москве.
В Черногорию "хорошие" билеты раскуплены до середины мая. Однако, купившие на российские рейсы могут не улететь. Черногория закрывает небо для российских самолетом.В Турцию билеты на рейсы турецких авиакомпаний на 4 человек обойдутся в 1,2 млн рублей и выше
показати весь коментар
04.03.2022 21:06
+3
Для них это очень не простое решение. Там половина недвижимости принадлежит рашингам.
показати весь коментар
04.03.2022 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ШО, З РУЧНИКА ЗНЯЛИСЯ?
показати весь коментар
04.03.2022 20:58 Відповісти
Для них это очень не простое решение. Там половина недвижимости принадлежит рашингам.
показати весь коментар
04.03.2022 21:02 Відповісти
і?
європа знає що є ЧЕАС
ці чекають пізнати ЧАЕС+ЗАЕС?
показати весь коментар
04.03.2022 21:06 Відповісти
звучит как "национализация и повторная продажа"
показати весь коментар
04.03.2022 21:07 Відповісти
Та ні.
Просто не було ніякого сенсу тримати відкритим.
Кацапських літаки все одно до них долетіти практично НЕ МОГЛИ.
Все навкруги зачинено.
показати весь коментар
04.03.2022 21:04 Відповісти
як ЗАЕС шваркне - вважайте, що всі літаки РФ відбомбилися і над ними також
показати весь коментар
04.03.2022 21:09 Відповісти
А смысл особого не было, все страны вокруг запретили)
показати весь коментар
04.03.2022 21:16 Відповісти
Да могла бы и не торопиться...один хрен в ее небо самолет из паРаши попасть не мог...
показати весь коментар
04.03.2022 21:03 Відповісти
Молжаване ******
показати весь коментар
04.03.2022 21:03 Відповісти
Обстановка в Москве.
В Черногорию "хорошие" билеты раскуплены до середины мая. Однако, купившие на российские рейсы могут не улететь. Черногория закрывает небо для российских самолетом.В Турцию билеты на рейсы турецких авиакомпаний на 4 человек обойдутся в 1,2 млн рублей и выше
показати весь коментар
04.03.2022 21:06 Відповісти
Це було трі добі тому
Сьогодні посла мокшанського поперли
72 години зібрати речі і *****
показати весь коментар
04.03.2022 21:09 Відповісти
Ця мразота буде через Турцію поки що літати. Потрібно просто закрити в'їзд кацапам в усі країни. Нехай в Ерітрею літають.
показати весь коментар
04.03.2022 21:10 Відповісти
Турки переказали : маскалів оставимо в одніх лаптях , а вам Байрактари!
показати весь коментар
04.03.2022 21:43 Відповісти
За Молдову впевнені ?
показати весь коментар
04.03.2022 21:16 Відповісти
Молдова закрыта вообще для всех. Мама рвётся обратно домой, в Одесскую область
показати весь коментар
04.03.2022 22:14 Відповісти
Аэропорты Тбилиси, Еревана и Баку для кацапов открыты аж гай шумит. Дорога в Эмираты, Индию, Сингапур, Таи, далее везде.
показати весь коментар
04.03.2022 22:43 Відповісти
 
 