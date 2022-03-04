Чорногорія закрила повітряний простір для російських літаків
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Чорногорія приєдналася до країн-членів Європейського Союзу, закривши свій повітряний простір для всіх російських літаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Нагадаємо, 27 лютого країни ЄС закрили свій повітряний простір для повітряного сполучення з Росією у відповідь на російське військове вторгнення в Україну.
Через день Росія у відповідь закрила свій повітряний простір для авіакомпаній із 36 країн, включно з усіма країнами ЄС.
Наразі в Європі небо для росіян залишається відкритим лише у Сербії, Боснії і Герцоговині, Білорусі, Молдові, Туреччині, а також у частково визнаному Косово.
Топ коментарі
+6 Тетяна Тать
показати весь коментар04.03.2022 20:58
+6 Павло ШОвте
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+3 Дмитрий Шевченко 926c6be7
показати весь коментар04.03.2022 21:02
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європа знає що є ЧЕАС
ці чекають пізнати ЧАЕС+ЗАЕС?
Просто не було ніякого сенсу тримати відкритим.
Кацапських літаки все одно до них долетіти практично НЕ МОГЛИ.
Все навкруги зачинено.
В Черногорию "хорошие" билеты раскуплены до середины мая. Однако, купившие на российские рейсы могут не улететь. Черногория закрывает небо для российских самолетом.В Турцию билеты на рейсы турецких авиакомпаний на 4 человек обойдутся в 1,2 млн рублей и выше
Сьогодні посла мокшанського поперли
72 години зібрати речі і *****