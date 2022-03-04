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Україна направила у FATF нові докази того, що росія - держава-терорист

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Україна направила у FATF нові докази того, що росія - держава-терорист

Державна служба фінансового моніторингу України направила до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) нові факти щодо здійснення росією терористичних актів та використання зброї масового знищення під час війни

Цензор.НЕТ цитує лист Держфінмоніторингу з вимогою внести росію до санкційного списку як державу-терориста: "Держфінмоніторинг наполягає на рішучих кроках з боку профільних ключових міжнародних інституцій у відповідь на кричущі порушення росією основоположних принципів та норм міжнародного права".

У доповнення до попередніх листів Держфінмоніторинг 4 березня направив чергові факти до FATF та EGMONT GROUP щодо виключення російської федерації із цих організацій та внесення росії до відповідного санкційного списку FATF.

Україна пояснює, що це звернення обумовлене подальшою ескалацією ситуації та продовженні вчинення росією терористичних актів та використанні зброї масового знищення під час війни проти України.

Крім того, зазначається, що яскравим проявом ядерного тероризму з боку росії є озброєне захоплення найбільшої у Європі Запорізької атомної електростанції, яка у 10 разів є потужнішою за Чорнобильську атомну електростанцію.

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опять кому-то чего-то доказывать...
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04.03.2022 21:15 Відповісти
да там тонны....., эа*бутся читать.....
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04.03.2022 21:19 Відповісти
Якщо докажемо - то буде дуже добре. Не всі хочуть бачити очевидне.
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04.03.2022 21:21 Відповісти
росія з малої літери у заголовці це 12 балів
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04.03.2022 21:18 Відповісти
А мене порадував банкомат Привату - вибір мов лише між українською та англійською.
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Уже год как...и может и больше..
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04.03.2022 21:28 Відповісти
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04.03.2022 21:21 Відповісти
 
 