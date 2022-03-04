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Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму президента Росії Володимира Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
"Ці санкції – не для того, щоб спровокувати зміну режиму у Росії. Навпаки, ці санкції були запущені війною, і метою є послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула наслідки та посилити позицію українців у майбутніх переговорах. Але нічого про зміну режиму", - наголосив він.
Топ коментарі
+27 Совестно за Брата
показати весь коментар04.03.2022 21:19
+23 Петрович123456
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+16 Frol Fedoroff
показати весь коментар04.03.2022 21:20
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Странно, что регионы до сих пор не начали выходить из ее состава, чтобы не марать себя этим позором. Видимо, всех всё устраивает.
Пока...
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МО ПОПУСТИТЬ
Тобто , що санкції не проти Росії , а проти ***** й щоб змінити божевільно правителя на хоча б адекватного !