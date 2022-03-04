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Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель

Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму президента Росії Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ці санкції – не для того, щоб спровокувати зміну режиму у Росії. Навпаки, ці санкції були запущені війною, і метою є послабити російську економіку, щоб російська економіка відчула наслідки та посилити позицію українців у майбутніх переговорах. Але нічого про зміну режиму", - наголосив він.

Також читайте: Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України, - Данілов

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Топ коментарі
+27
Что он курит???
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04.03.2022 21:19
+23
Надо было сказать, санкции спрямованы на пидтримку режима путина.
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04.03.2022 21:20
+16
І це добре. хуйло сам доведе свою рашку до цугундера
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04.03.2022 21:20
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Что он курит???
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04.03.2022 21:19 Відповісти
він їсть мухомори з раші
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04.03.2022 21:20 Відповісти
Полірує яйця *****, скоро й в дупу чмокне
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04.03.2022 21:23 Відповісти
В этот раз все сказано верно. Зачем давать повод для поднятия патриотизма раисян. Пусть мастурбируют на своего ***** до полного истощения. И кстати. После 1943 года спец. службы союзников прекратили охоту на Гитлера.. Как думаешь почему?
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04.03.2022 21:25 Відповісти
⚡️Евросоюз обсуждает отключение от SWIFT новых банков РФ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Прозаседавшиеся...
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04.03.2022 23:09 Відповісти
⚡️⚡️⚡️ Booking. com перестал работать в России
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04.03.2022 21:50 Відповісти
тепер дикунами поїдуть на байкал і море лаптевих
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04.03.2022 23:29 Відповісти
потім, що кабаєв недоговороспроможний. взагалі! сподіваюся такі заяви - гібридні трюки, щоб підібратися до нього з табакеркою.
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04.03.2022 23:27 Відповісти
Очень тонко!!!! Красавчик!!!!
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04.03.2022 23:32 Відповісти
Не переживай. Просто политики такого уровня не все могут говорить в открытую.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
Він їсть протухлі консерви з рашкостану.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
Читайте между строк. Это типа как "нас там нет"
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Ну извините, не мог же он открытым текстом сказать - кацапы, вы должны грохнуть пуйло.......
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04.03.2022 22:35 Відповісти
Чому?))
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04.03.2022 22:43 Відповісти
кажуть же американські сенатори
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04.03.2022 23:30 Відповісти
Как это ?
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04.03.2022 21:19 Відповісти
А шо за санкции, кто знает?
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04.03.2022 21:34 Відповісти
Ну і дибіли.... Як сказав би один ішакоподібний
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04.03.2022 21:20 Відповісти
ЩО ВОНО МЕЛЕ?
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04.03.2022 21:20 Відповісти
І це добре. ***** сам доведе свою рашку до цугундера
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04.03.2022 21:20 Відповісти
...бо санкції спрямовано на самоліквідацію хловської кодли і наступний "парад суверенітетів" у рашці
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Песы Ускова@PesyUskova



Странно, что регионы до сих пор не начали выходить из ее состава, чтобы не марать себя этим позором. Видимо, всех всё устраивает.
Пока...
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Что он блджад несёт....

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04.03.2022 21:20 Відповісти
Надо было сказать, санкции спрямованы на пидтримку режима путина.
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04.03.2022 21:20 Відповісти
Санкції раші тільки на пользу
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04.03.2022 21:28 Відповісти
а потом типа дать ***** еще 10 лет подкопить ракеты, орков, литаков... и все по нововой ??? серьезно ?
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04.03.2022 21:21 Відповісти
які ракети? параша під санкціями тепер може тільки топор зробити.
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04.03.2022 21:37 Відповісти
хай борель скаже тричі "ОТПУСТІ МЕНЯ, ЧУДО-ТРАВА"
НА СВІТАНКУ
МО ПОПУСТИТЬ
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Ця "голімая (гібридна) отмазка" спеціально для *****. Нехай потішиться!
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04.03.2022 21:22 Відповісти
От нахера такі викрутаси, Боррель? Якщо сситеся перед ******, то так і кажіть.
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Блин, он дипломат. Чего так шумите?
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Да сделай уже куни ему....
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04.03.2022 21:22 Відповісти
Якщо це не тонкий тролінг, то фейспалм
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04.03.2022 21:23 Відповісти
Все він правильно говорить Що робить з "Пинєю" хай самі кацапи вирішують А справа Європи - позбавить РОсію сил для ведення війни
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04.03.2022 21:23 Відповісти
Це те чмо яке передчасно видало на весь світ інформацію про постачання літаків Україні. І потім хто навіть погодився передумав.
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Він не меньше куйла винен у смертях українців.
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04.03.2022 21:25 Відповісти
Реально,провокатор.
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04.03.2022 21:31 Відповісти
уявить, коли повалемо *****, Зеленський об"явить війну якійсь країні з блоку нато, як той борель и столтенберг будуть цеглини висирати? ну от по приколу
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04.03.2022 21:24 Відповісти
Якби рашка напала на ЄС -НАТО то вони драли не зупиняючись в Марокко,наприклад, бояться @уйла до усрачки.
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04.03.2022 21:24 Відповісти
da neboitsa nikto evo....nenado vse bratj v golovu - smotrite na dela.
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Блеать,иногда лучше жевать чем говорить. А в случае с европейцами жевать надо постоянно.
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04.03.2022 21:28 Відповісти
по их опросам рейтинг Путина вырос до 71%. и я в это охотно поверю..... чем больнее этот скот порют, тем сильнее они царя любят..... это генетический мусор...., им поможет только стерилизация....
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04.03.2022 21:29 Відповісти
Це до початку голоду.
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04.03.2022 21:46 Відповісти
*****... Що воно несе? Єдине бажання- яке-би попросив в Бога, спрямувати якось орду на них в обхід України
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04.03.2022 21:30 Відповісти
Как говорил Берлага,"я сделал не в интересах правды ,а в интересах истины"...
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04.03.2022 21:30 Відповісти
руский жозеф борель - иди накуй
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04.03.2022 21:33 Відповісти
Дристляві хробаки! Тьху...
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04.03.2022 21:35 Відповісти
Боррель товсто тролить пуйла: пуйло ж казало, що санкції йому корисні... І чим дорожче долар, тим більше фублів в російському бюджеті, от і має собі "букетик"...
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Боррель в здоровому глузді чи він мазохіст, і йому подобається перспектива перманентного російського шантажу Європи і світу? Санкції мають бути спрямовані не просто на зміну режиму Путіна, а на провокування тотального краху російської економіки, повного хаосу і врешті решт розвалу РФ.
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04.03.2022 21:45 Відповісти
"Ці санкції - не для того, щоб спровокувати зміну режиму у Росії. Навпаки, на його ликвидацiю
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04.03.2022 21:46 Відповісти
"Санкции для свержения хутина? Ихтамнет!"
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Опа! А что если бешеный карлик не поверит и опять возьмется размахивать ядерной дубиной. Что этот поллитрик будет говорить. И заметьте, его никто не просил это говорить. Это говорит о том, что он так боится, так боится чтобы его не дай Бог не так поняли. Это при том, что SWIFT будут отключать только с 12 числа, а украинцы все не сдаются и таки придется их вводить или дурковать и откладывать.
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04.03.2022 21:50 Відповісти
Ну, нехай буде так. Але санкцій має бути ще більше.
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04.03.2022 21:51 Відповісти
Якщо він би сказав навпаки , то було б логічніше .

Тобто , що санкції не проти Росії , а проти ***** й щоб змінити божевільно правителя на хоча б адекватного !
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04.03.2022 21:52 Відповісти
Ліберальний Захід, якщо не хоче програвати терористичним та тоталітарним загрозам, має нарешті погодитися, що деяких державних лідерів, дії яких небезпечні для світу, не лише можна, а потрібно фізично знищувати в будь-який спосіб, який забезпечить швидкий результат.
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04.03.2022 22:15 Відповісти
Це правдива «інформація»???Звідкиля??…
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04.03.2022 22:49 Відповісти
Та що ви скиглите всі? Перекладаю: навіть якщо за тиждень хло зникне, санкції проти рпшки залишаться. І що не так?
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05.03.2022 10:29 Відповісти
 
 