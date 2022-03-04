УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54281 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
4660 21
Конгрес США (317) Росія (28488) санкції (2917)

Конгрес може заборонити імпорт російської нафти до США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.

Про це повідомляє Голос Америки, який цитує Цензор.НЕТ

Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може збільшити кількість російських банків, які відключать від SWIFT, - Боррель

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
Ежедневно США импортируют из раисии 670 тісяч барелей нефти, на поставках нефти в США и ЕС рашка зарабатывает 700 миллионов долларов, это свыше 200 миллиардов долларов в год. Вот такая сказочка ребята, а сейчас пыне то и сделают обрезание.
показати весь коментар
04.03.2022 21:28
+7
А где сука , Гретта , пусть объяснит дедушке Байдену , что нефть из русни очень опасна , для озонового слоя и приводит к концентрации СО2 , пусть растолкует про парниковый эффект , повышение температуры океанов , где эти все бляди подевались
показати весь коментар
04.03.2022 21:33
+6
Нехай швидше забороняє, бо Шелл вже встиг кажуть купити
показати весь коментар
04.03.2022 21:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай швидше забороняє, бо Шелл вже встиг кажуть купити
показати весь коментар
04.03.2022 21:23 Відповісти
ага ага...тут недавно ссилку на блумберг кидали
показати весь коментар
04.03.2022 21:23 Відповісти
Штати! підтримуйте власного виробника, а не російськомовну органіку!
показати весь коментар
04.03.2022 21:24 Відповісти
Позавчера это надо было ещё сделать …
Отдупляются очень медленно
показати весь коментар
04.03.2022 21:25 Відповісти
ну это очень жопа для рф
показати весь коментар
04.03.2022 21:25 Відповісти
Ежедневно США импортируют из раисии 670 тісяч барелей нефти, на поставках нефти в США и ЕС рашка зарабатывает 700 миллионов долларов, это свыше 200 миллиардов долларов в год. Вот такая сказочка ребята, а сейчас пыне то и сделают обрезание.
показати весь коментар
04.03.2022 21:28 Відповісти
На форексі брент - 118, а рубиль - 125...
показати весь коментар
04.03.2022 21:30 Відповісти
так потому шо никто не хочет укладать контракты с россией...бояться санкций
Уралс уже продаеться со скидкой 20 долларов по сравнению с Брент
показати весь коментар
04.03.2022 22:57 Відповісти
А где **** , Гретта , пусть объяснит дедушке Байдену , что нефть из русни очень опасна , для озонового слоя и приводит к концентрации СО2 , пусть растолкует про парниковый эффект , повышение температуры океанов , где эти все ***** подевались
показати весь коментар
04.03.2022 21:33 Відповісти
їх масковская каса закрита, ключ у ВСУ
показати весь коментар
04.03.2022 21:35 Відповісти
Може ти думаєш, що будь-яка дівчинка з Європи може просто так взяти, сісти на фешенебельну яхту та прибути на цій яхті на ген.асамблею ООН?
Коли потрібно, тоді її і "випускають в ефір".
показати весь коментар
04.03.2022 21:54 Відповісти
Максим Мирович@MirovichMedia



Вы же понимаете, что никакой «путинской России» к концу этого года уже не будет? Всё, её не будет.
показати весь коментар
04.03.2022 21:35 Відповісти
А куди вона подінеться?
показати весь коментар
04.03.2022 21:58 Відповісти
Нажаль буде інша, але не *утінська. Чи мо йому втрачені мільярди пробачать?
показати весь коментар
04.03.2022 22:30 Відповісти
A korablj kudy? Tobto.
показати весь коментар
04.03.2022 23:00 Відповісти
Надо эмбарго на газ для продажи в Европу. Его кацапы точно никуда не перенаправят
показати весь коментар
04.03.2022 21:38 Відповісти
Я щось чув про Китай, В'єтнам, Індію.... А в Європу будуть дрова возити
показати весь коментар
04.03.2022 22:08 Відповісти
ES toze dumajet pro neft,ugol,metali i derevo produkciji zapretit ruskim prodavat v Evropu
показати весь коментар
04.03.2022 21:39 Відповісти
А теперь вдумайтесь: это значит, что прямо сейчас параша им отгружает нефть и газ. То есть они сотрудничают со страной-агрессором несмотря на санкции. 700 миллионов в день утырки зарабатывают. 700 миллионов в день!!! А если сюда еще добавить продажу газа ЕС, то получим вообще астрономическую сумму. С такими бабками спокойно можно мировую войну начинать... И только сейчас америкосы начинают что-то с этим делать.

Тьфу!
показати весь коментар
04.03.2022 22:02 Відповісти
Вранці дивився канал Швеця, так він стверджує що один із найбільших постачальників нафти, був Медведчук 1:15 причому в обхід заборони.
показати весь коментар
04.03.2022 22:04 Відповісти
"МОЖЕ"? То нехай, заборонить, а не п##дить.
показати весь коментар
04.03.2022 22:40 Відповісти
 
 