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Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук. ДОКУМЕНТ

Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова.

Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

Микита Сергійович Михалков. Радянський та російський режисер, і актор. ... Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Гадаю, ви у близьких стосунках з першими особами РФ і це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. Принаймні так це бачимо ми тут в Україні. У цьому ілюстрація закінчується.

Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному", - йдеться в повідомленні.

Венедіктова розповіла, як саме розвиватимуться події та якою буде реакція режисера.

Читайте: Ворожа авіація вщент знищила селище Яковлівка на Харківщині, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

"Спочатку ви зв'яжетесь з "сильними російського світу" і попросите  їх прокоментувати моє повідомлення. Цієї хвилини ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедіктова збожеволіла і нічого звертати на неї увагу. Розуміючи це, підказую - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук.

Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете добрих та досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики є матеріальними, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс.

Спеціально не обтяжувала текст процесуальними термінами, щоби легше читався. Я не упереджена, я не намагаюся вас образити, я не емоційна, я говорю про це сидячи на робочому місці як український прокурор і роблю це офіційно", - підсумувала генпрокурорка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників?" - Венедіктова про прокурорів, які вирішили втекти з України

Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук 01
Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук 02

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Топ коментарі
+46
Супер! Гнида редкая.
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04.03.2022 21:31
+24
этому шмелю махнотому , всегда лучше всего удавались роли подонков , потому что он и есть подонок
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04.03.2022 21:32
+13
Мохнатого джмеля на цугундер !!!
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04.03.2022 21:31
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Супер! Гнида редкая.
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04.03.2022 21:31 Відповісти
Ворог і передаст ще той... на кол сивовусого кнура, готов бути палачом.
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04.03.2022 21:44 Відповісти
Мохнатого джмеля на цугундер !!!
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04.03.2022 21:31 Відповісти
этому шмелю махнотому , всегда лучше всего удавались роли подонков , потому что он и есть подонок
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04.03.2022 21:32 Відповісти
Теперь только в ханты-мантийске фильмы снимать...или в каком нить другом мухосранске...
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04.03.2022 21:32 Відповісти
"У різних народів є різні хвороби. У росії - невиліковна, в термінальній стадії" (с) Ліна
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04.03.2022 21:32 Відповісти
А за що його в розшук? Яка муха нашу прокуроршу вкусила? Нема більш "гідних" йолопів для розшуку? Медведчук, наприклад?
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04.03.2022 22:07 Відповісти
і про Бортко не забудьте!
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04.03.2022 21:32 Відповісти
Так он сдох вроде.
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04.03.2022 21:37 Відповісти
Жив. И даже подписал открытое письмо в поддержку путена в разввязывании войны ("спецоперации") в Украине.🤬
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04.03.2022 21:54 Відповісти
Пані Венідиктова, копіюйте цей позов проти 99% жителів рашкостану
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04.03.2022 21:33 Відповісти
это кремлевский ушлепок Нестор у него праздник остался жив...
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04.03.2022 21:34 Відповісти
А жаль..что остался..
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04.03.2022 21:35 Відповісти
Нестор работал наводчиком ? Офуеть
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04.03.2022 21:42 Відповісти
мерзота шуфрич - живой? ну, это ненадолго
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04.03.2022 21:44 Відповісти
А навіщо його живим залишили!? Це ж який шанс був!
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04.03.2022 22:00 Відповісти
Ну як так, ну йо-майо... Хоч би набуцькали якісно...
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04.03.2022 22:04 Відповісти
Как сурово. Ведь по утверждению самого никитки его предки пердели в царских постелях для прогрева. Почти дворяне,ёпта. А вы в розыск. Нехорошо
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04.03.2022 21:36 Відповісти
Точно!...І, як стверджував колись сам "любєзний сер Гєнрі", вони не "МіхалкОви", а - "МіхАлкови". Дворянє ну вопше..!
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04.03.2022 21:44 Відповісти
это потомучто его предки пердели жопой, а оно пердит ртом
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04.03.2022 21:49 Відповісти
Егт предок был "спальничим", обязанносстью которого было выносить "ночную вазу" царя...
И потомки такие же...
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04.03.2022 21:55 Відповісти
*** Его предок был "спальничим", обязанностью которого было выносить "ночную вазу" царя...
И потомки такие же...
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04.03.2022 21:56 Відповісти
интересно, а куда, а главное как он может выехать ?
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04.03.2022 21:38 Відповісти
Це ж друг кабздона
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04.03.2022 21:38 Відповісти
пожалейте убогого холопа-постельничего михАлкова ))
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04.03.2022 21:42 Відповісти
Пошкодувати?!))) Як режисерові, йому можна тільки заздрити
Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (1991) и номинант на премию «Оскар» (1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Урга - территория любви», лауреат премии «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля (1994) за фильм «Утомлённые солнцем», обладатель «Специального льва» Венецианского кинофестиваля (2007) за вклад в киноискусство.
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05.03.2022 04:32 Відповісти
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України



1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
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04.03.2022 21:44 Відповісти
а де гарики ********, лінуються чи що, або вже здриснули ? Це на цензорі повинні статті коментувати. Хоча і тут рузге і там рузге. кацап кацапа не обідить.
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05.03.2022 00:08 Відповісти
Эти все обсосы *******, теперь сратся будут и к верблюдам в Египет ехать, ибо и тот может быть бандэровцем. А без шуток, вот этим всем пиарщикам Скабеевым, Михалковым, Басковым и прочим ******** Кандилакам, желаю сдохнуть мучительной смертью. В отличии от москальских солдат, Они убивают своим вонючим языком и при этом не рискуют своими жопами . Отребье.
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04.03.2022 22:02 Відповісти
это раше-быдло, типа михалкова - только на словах "патриоты расии", а не деле - без США и Европы жить не могут, ездят туда отдыхать, покупать недвижимость, лечиться, учить своих детей, прятать в офшоры наворованные миллионы..
приготовиться певцову, соловьёву, скабеихе, баскову и тд..
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04.03.2022 22:04 Відповісти
боже мой, как быстро в вонючем рашистком болоте все интересное, где-то талантливое и даже слегка духовное превращается в грязную жижу, дурно пахнущую и ядовитую...
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04.03.2022 22:25 Відповісти
У неї що, нема чим більше зайнятися у цей час? Чи це просто ПМС? Я **** ...
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04.03.2022 22:38 Відповісти
Це теж треба. В кожній кацапський сволоті тепер не повинно бути спокійного життя
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04.03.2022 22:46 Відповісти
а як вітієвато говорить, ніби вибачається. Взяла хохму від СБУ і вроді сама причетна. Медведчука іди шукати разом з портковим більше користі буде.
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05.03.2022 00:06 Відповісти
хочу привести епіграму відомого актора Валентина Гафта -
РОССИЯ СЛИШИШЬ СТРАШНИЙ ЗУД
ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ
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05.03.2022 00:04 Відповісти
У ***** запитують:
- ********************, а за что вы так любите Михалкова?
- За усы.
- Такие красивые?
- Нет, прикольно щекочут анус.
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05.03.2022 00:20 Відповісти
И шо это за очередной цирк?
Не нашёл аргументации и обоснования.
Это как с Порошенко и др шитими Венедиктовой делами, которые развалилась за месяц?
Кстати, а шо там с делом Медведчука? Нашли виновных что оно сбежало? С вещами.
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05.03.2022 00:52 Відповісти
 
 