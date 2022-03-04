Український суд дозволив заарештувати російського режисера Михалкова: Його оголосять в міжнародний розшук. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український суд дозволив затримати радянського і російського режисера Микиту Михалкова.
Про це у Facebook повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.
Микита Сергійович Михалков. Радянський та російський режисер, і актор. ... Ми всі чудово розуміємо, яку сходинку в ієрархії влади РФ ви займаєте - далеко не останню. Гадаю, ви у близьких стосунках з першими особами РФ і це саме та причина, через яку ви так завзято підтримуєте і пропагуєте війну. Принаймні так це бачимо ми тут в Україні. У цьому ілюстрація закінчується.
Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки в український суд для обрання запобіжного заходу як підозрюваному", - йдеться в повідомленні.
Венедіктова розповіла, як саме розвиватимуться події та якою буде реакція режисера.
"Спочатку ви зв'яжетесь з "сильними російського світу" і попросите їх прокоментувати моє повідомлення. Цієї хвилини ви ні про що погане думати ще не будете. Вони вам з ймовірністю 100% скажуть, що Венедіктова збожеволіла і нічого звертати на неї увагу. Розуміючи це, підказую - ми запустили офіційну процедуру оголошення вас у міжнародний розшук.
Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете добрих та досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики є матеріальними, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс.
Спеціально не обтяжувала текст процесуальними термінами, щоби легше читався. Я не упереджена, я не намагаюся вас образити, я не емоційна, я говорю про це сидячи на робочому місці як український прокурор і роблю це офіційно", - підсумувала генпрокурорка.
Будь ласка, зачекайте...
И потомки такие же...
И потомки такие же...
Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (1991) и номинант на премию «Оскар» (1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Урга - территория любви», лауреат премии «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля (1994) за фильм «Утомлённые солнцем», обладатель «Специального льва» Венецианского кинофестиваля (2007) за вклад в киноискусство.
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна або без такої.
приготовиться певцову, соловьёву, скабеихе, баскову и тд..
РОССИЯ СЛИШИШЬ СТРАШНИЙ ЗУД
ТРИ МИХАЛКОВА ПО ТЕБЕ ПОЛЗУТ
- ********************, а за что вы так любите Михалкова?
- За усы.
- Такие красивые?
- Нет, прикольно щекочут анус.
Не нашёл аргументации и обоснования.
Это как с Порошенко и др шитими Венедиктовой делами, которые развалилась за месяц?
Кстати, а шо там с делом Медведчука? Нашли виновных что оно сбежало? С вещами.