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Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за "фейки" про війська РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за "фейки" про війська РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

Документ передбачає запровадження відповідальності у вигляді штрафу від 700 тис. до 1,5 млн руб. або позбавлення волі на три роки за "поширення свідомо неправдивих даних про російські ЗС".

Водночас у разі вчинення цього порушення з використанням свого службового становища, групою осіб або групою осіб зі штучним створенням доказів звинувачення покарання становитиме від 5 до 10 років позбавлення волі.

Крім того, поширення фейків, що спричинило тяжкі наслідки, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Також читайте: Санкції проти РФ не спрямовані на зміну режиму Путіна, - Боррель

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Топ коментарі
+26
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04.03.2022 21:37
+25
Це гірше совка...
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04.03.2022 21:37
+18
Даже охуїв! Північна Корея! ГУЛАГ відпочіває!
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04.03.2022 21:38
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04.03.2022 21:37 Відповісти
Треба б цьому на фото сказати, що його теж чекає доля Криму, може х*ярне по кремлю....
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Ким по сравнению с ****** невинный ребенок
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04.03.2022 21:49 Відповісти
а что делать если вся рашкованская армия оказалась фейком ?
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Ну так 90 % бюджета армии РФ спижжено, то что на 10 % осталось тем и воюют, но и этого много, увы. Посмотрим как оно будет
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04.03.2022 22:10 Відповісти
Це гірше совка...
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04.03.2022 21:37 Відповісти
ПУТИН НАВЕЛИЧАЙШИЙ ФЭЙК ИЗ ВСЕХ ФЭЙКОВ.. просто Х..ло
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04.03.2022 21:47 Відповісти
***********.
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04.03.2022 22:18 Відповісти
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04.03.2022 21:50 Відповісти

S M​СЕКТА 8 ЛЕТ, ИДИТЕ ЗА КОРАБЛЬ В СЛЕД! ВАША ПРАПАГАНДА МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ КАРЛИКУ!75% лекарств в РФии это импорт! вы сдохнете и так от нехватке лекарств! хорошенько вдумайтесь! ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!
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04.03.2022 21:38 Відповісти
Брат женьі вот так и умер от "полезньіх санкций", даже до 30 не дожил. Не успел сбежать, хотя пьітался.
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04.03.2022 21:42 Відповісти
В результате военного нападения России на Украину погибли более 350 гражданских лиц, среди них 16 детей. Ранены более 2 тысяч, в то числе 45 ...
YouTube · Радио Свобода · 4 дня назад
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Тесть - сам с Херсона - по сути сьіна заморил. Конечно же в крьіму потом "атдєхал". Так что - срочная новость! - рюзьгемир убивает.
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04.03.2022 21:52 Відповісти
Даже *****! Північна Корея! ГУЛАГ відпочіває!
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04.03.2022 21:38 Відповісти
*********** первого надо судить, он же пиз.ит не переставая.
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04.03.2022 21:38 Відповісти
Агонизирует ботоксный.
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04.03.2022 21:39 Відповісти
"За оскорбление путина в целом и россии в частности".
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Фейками вони правду називають.
Якщо хтось пише правду про війну - то вони кричать зразу "фейк!".
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04.03.2022 21:39 Відповісти
Инстинкт. Павлов же не только дворняжкам вторую голову пришивал - беспризорников на улице хватало.
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04.03.2022 21:44 Відповісти
прідушитє вову поскорєє, а іначє будєт вам пушной...
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Да-а-а, Вова... Вот это ты, ****, нарулил. Переиграл всех в одну калитку. В свою.
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Можна взяти за правило на цензорі: публікувати фото путіна тільки з дебільним ******?
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04.03.2022 21:40 Відповісти
Та не називпти прізвище, а писати *****.
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04.03.2022 21:56 Відповісти
Депутат московської ради Ступін
https://youtu.be/E-DsIa7zafc
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04.03.2022 21:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qpNkcuyIwfY&t=51s
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04.03.2022 21:41 Відповісти
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04.03.2022 21:43 Відповісти
Теперь уже не покрьілась, а прогнила насквозь.
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04.03.2022 22:07 Відповісти
найбільший фейк про армію рф це те що вона друга в світі-не вище 27 місця
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04.03.2022 21:43 Відповісти
Дуже добре, це означає що він має сісти мінімум на 15 років
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04.03.2022 21:43 Відповісти
ТА НУ НА *** ПЯТНАШКА. РІЗАТЬ МАЛЕНЬКИМИ ШМАТОЧКАМИ І ГОДУВАТЬ ВЕДМЕДІВ В ЗООПАРКАХ
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04.03.2022 21:51 Відповісти
Не, сначала скормить его шойгу. А потом шойгу перекрутить на фарш, и заправить им блины с лопаты для руского быдло скота!!!
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04.03.2022 21:55 Відповісти
Мсье гурман))
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04.03.2022 22:13 Відповісти
штраф до 1,5 млн. рублів - це скільки долларів найближчим часом?
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04.03.2022 21:44 Відповісти
смогут себе позволить даже бомжи и пенсионеры
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04.03.2022 21:59 Відповісти
1
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Так що,
невже зараз той, хто говорить "пАтерь-нЕт" - сяде у буцегарню на 3 роки?!
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04.03.2022 21:44 Відповісти
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04.03.2022 21:44 Відповісти
Сезон охоты на хутина и его команду открыт!!!!!!
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04.03.2022 21:44 Відповісти
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04.03.2022 21:44 Відповісти
ГШ - Основною метою противника залишається оточення та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах. В ході виконання цього завдання, ворог вичерпав основну частину оперативних резервів та почав перекидання додаткових сил з Південного та Східного округів.
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04.03.2022 21:46 Відповісти
по Українським ланам майже 10 000 фейків лежать ... вовки вже обіжралися
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04.03.2022 21:46 Відповісти
Та хто там їх рахував? Набагато більше ніж 10 тищ.
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04.03.2022 21:48 Відповісти
Хіба вовк падалью харчується!?
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04.03.2022 21:53 Відповісти
***** запретило запрещать *****
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Це що тепер Сімонян, Соловйова, Кіселя -- чекає відповідальність?
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04.03.2022 21:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4uujg8Yfeks
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04.03.2022 21:47 Відповісти
"не-имеющий-аналогов" - 3 роки в'язниці
"непредсказуемая-траектория" - 3 роки в'язниці
"30 махов" - 3 роки в'язниці
"в-радиоактивный-пепел" - 3 роки в'язниці
...
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Агов, ІТішники, настав ваш зоряний час. Пишіть додаток в який би пускало кацапів, хай хоч через нас у світ дивляться, там ще є живі люди не всі зомбовані. Врятуємо хоча б їх.
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04.03.2022 21:47 Відповісти
Це добре,значить є що приховувати,значить боїться правди.
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04.03.2022 21:48 Відповісти
правильно ***** , быдло в стойло и пора расконсервировать лагеря , кацапам гулаг , Колыма и тд вместо Турции Египта - это прекрасно
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04.03.2022 21:50 Відповісти
Коротко
...
***** ***.
Мордор та ***** повинен бути знищений...
..
Слава нації
Смерть москалям
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04.03.2022 21:51 Відповісти
Путлєр , моль ты ботоксная , приезжай в Украину и посмотри лично на своих жмуров , которых тягают бездомные собаки !!

Рассеяне , заберите своих 200- х и похороните их по - христиански !
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04.03.2022 21:52 Відповісти
И шо, посадит себя у тюрьму????
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04.03.2022 21:52 Відповісти
****, є рація відключити в зовсім русію від інета, і не буде ніяких фейків!!! варіант вова х;й?
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04.03.2022 21:53 Відповісти
а кто будет решать фейк или не фейк?))
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04.03.2022 21:54 Відповісти
путін
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04.03.2022 22:02 Відповісти
Ну щоб посадити,все одно тре доказова база і суд. І хоч суд і корумпований і пропутінський але може для сміливців бути неабиякою трибуною звинувачень проти ***** особливо якщо хороші адвокати затягнуть процесс.
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04.03.2022 21:55 Відповісти
Анонс катастрофического (или триумфального, тут как посмотреть) завершения "спецоперации" уже в понедельник... 08.03.2022 Куйло пересчитает санкции (а там еще разве осталось от чего отключать?) и изучит положение на фронтах... Ну и все - куйло ***** кацапию головой ап стену ..
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04.03.2022 21:57 Відповісти
Когда уже концентрационные лагеря начнут открывать? Санаторно-курортный отдых, так сказать Свежий воздух, вал леса, 200 грам хлеба. Я считаю это даже лучше Анталии или Хурады
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04.03.2022 21:57 Відповісти
...і всє пагаловна в ватніках...
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04.03.2022 22:03 Відповісти
«Это будет не ГУЛАГ». Директор ФСИН - о планах организовать трудовые лагеря для заключенных

09:00, 20 мая 2021
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04.03.2022 22:52 Відповісти
хлопці із даркнет, там я бачив замовлення на 1 млрд американських гривень, киньте в гуртовню до рос патріотів, може найдеться сміливець?
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04.03.2022 21:59 Відповісти
Касапы, завалите сами своё позорище... оно вас погубит.. НАС оно объеденило, нам планета поможет, а вы изгоями станете, причём навсегда..
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04.03.2022 22:07 Відповісти
Что то не так в ******** королевстве , (низ, верх мацква) и ( ***** алтай) за один день , ***** подпись а завтра обещали....
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04.03.2022 22:08 Відповісти
Документ передбачає запровадження відповідальності у вигляді штрафу від 700 тис. до 1,5 млн руб. або позбавлення волі на три роки за "поширення свідомо неправдивих даних про російські ЗС Джерело: https://censor.net/ua/n3321618


. тобто , якщо якийсь кацап , напише у соцмережі , про то шо рудьська армія сильна і непереможна , він може отримати 3 роки цугундера .??? Жорстко .
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04.03.2022 22:25 Відповісти
Пашли законы про каструли... Куда побежит чувак!?!
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04.03.2022 22:28 Відповісти
русский корабль- иди на................!!! если не то мы поможем.
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Та й куй з ними: в своїй країні хай роблять, що хочуть, мають право...
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04.03.2022 22:52 Відповісти
 
 