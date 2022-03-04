Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за "фейки" про війська РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.
Документ передбачає запровадження відповідальності у вигляді штрафу від 700 тис. до 1,5 млн руб. або позбавлення волі на три роки за "поширення свідомо неправдивих даних про російські ЗС".
Водночас у разі вчинення цього порушення з використанням свого службового становища, групою осіб або групою осіб зі штучним створенням доказів звинувачення покарання становитиме від 5 до 10 років позбавлення волі.
Крім того, поширення фейків, що спричинило тяжкі наслідки, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Будь ласка, зачекайте...
S MСЕКТА 8 ЛЕТ, ИДИТЕ ЗА КОРАБЛЬ В СЛЕД! ВАША ПРАПАГАНДА МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ КАРЛИКУ!75% лекарств в РФии это импорт! вы сдохнете и так от нехватке лекарств! хорошенько вдумайтесь! ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВУЕТ!!!
YouTube · Радио Свобода · 4 дня назад
Якщо хтось пише правду про війну - то вони кричать зразу "фейк!".
https://youtu.be/E-DsIa7zafc
невже зараз той, хто говорить "пАтерь-нЕт" - сяде у буцегарню на 3 роки?!
"непредсказуемая-траектория" - 3 роки в'язниці
"30 махов" - 3 роки в'язниці
"в-радиоактивный-пепел" - 3 роки в'язниці
...
...
***** ***.
Мордор та ***** повинен бути знищений...
..
Слава нації
Смерть москалям
Рассеяне , заберите своих 200- х и похороните их по - христиански !
09:00, 20 мая 2021
. тобто , якщо якийсь кацап , напише у соцмережі , про то шо рудьська армія сильна і непереможна , він може отримати 3 роки цугундера .??? Жорстко .