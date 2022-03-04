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В Одеській області підірвали міст, що сполучає Україну з невизнаним Придністров'ям
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Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові.
Цензор.НЕТ повідомляє, що підірвано міст, який сполучав Одеську область з невизнаним Придністров'ям. Про це повідомляє "Думская": "Невідомі підірвали міст на межі Одеської області та Придністровської Молдавської Республіки. Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові".
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Невідома третя сила, бо нас там немає - кацапи думали, що тільки вони можуть дурника клеїти.