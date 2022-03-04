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Одеська область (1244) Придністров'я (144)

В Одеській області підірвали міст, що сполучає Україну з невизнаним Придністров'ям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одеській області підірвали міст, що сполучає Україну з невизнаним Придністров'ям

Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові.

Цензор.НЕТ  повідомляє, що підірвано міст, який сполучав Одеську область з невизнаним Придністров'ям. Про це повідомляє "Думская": "Невідомі підірвали міст на межі Одеської області та Придністровської Молдавської Республіки. Тепер невизнане проросійське утворення житиме, як на острові".

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Давно пора эту клоаку заткнуть. Провокаторы и диверсанты от туда как тараканы прут.
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04.03.2022 22:15 Відповісти
ну ниче, обживутся, будут как всякая, северная корея жить и добра наживать...
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04.03.2022 22:17 Відповісти
Дивився на карту, справді з Придністров'я можуть зайти орки, тому підірваний міст - це добре)
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04.03.2022 22:41 Відповісти
І хто це зробив?
Невідома третя сила, бо нас там немає - кацапи думали, що тільки вони можуть дурника клеїти.
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04.03.2022 23:15 Відповісти
та самі ж і підірвали, треба було ще щоб для профілактики самі себе залпом "Градів" обстріляли.
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05.03.2022 00:45 Відповісти
 
 