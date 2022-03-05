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В Україні створили Telegram-канал для розшуку зниклих під час війни
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні запрацював канал у Telegram для розшуку зниклих під час бойових дій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Головне верифіковане інформаційне джерело про події в Україні".
Канал створений для пошуку зниклих під час воєнного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Канал доступний за посиланням https://t.me/dity_sos.
Там публікується інформація про людей, з якими не можуть зв'язатися родичі та близькі.
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Делает стримы
Volodymyr Zolkin
https://www.youtube.com/channel/UC8juxfcRfSm9Af90S4mZE1Q
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Дякую❤️