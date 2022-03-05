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В Україні створили Telegram-канал для розшуку зниклих під час війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні створили Telegram-канал для розшуку зниклих під час війни

В Україні запрацював канал у Telegram для розшуку зниклих під час бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал "Головне верифіковане інформаційне джерело про події в Україні".

Канал створений для пошуку зниклих під час воєнного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Канал доступний за посиланням  https://t.me/dity_sos.

Там публікується інформація про людей, з якими не можуть зв'язатися родичі та близькі.

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Делает стримы

Volodymyr Zolkin

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https://www.facebook.com/ZolkinVolodymyr
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04.03.2022 22:35 Відповісти
Зачем в Телеграмме который контролируют ФСБ?
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04.03.2022 22:39 Відповісти
Канал не працює. За цим лінком Пише, що такого каналу не існує
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04.03.2022 23:17 Відповісти
Вітаю. Посилання на тг канал не працює. Відредагуйте будь ласка. Воно дуже нам потрібне!
Дякую❤️
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04.03.2022 23:39 Відповісти
 
 