Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

Наступного тижня міжнародні партнери запровадять низку "пекельних" санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Вони (міжнародні партнери. - Ред.) мені пообіцяли, що найближчим часом вони розглянуть ще окремі санкції. За тією інформацією, яка в мене є, початок наступного тижня буде ознаменований новою низкою пекельних санкцій проти Російської Федерації. Наскільки я знаю, вони будуть стосуватися, у тому числі Володимира Путіна і членів його сім’ї", - розповів він.

Також Стефанчук зазначив, що санкції ефективні, зважаючи на рекордне падіння рубля.

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