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Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук
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Наступного тижня міжнародні партнери запровадять низку "пекельних" санкцій проти Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.
"Вони (міжнародні партнери. - Ред.) мені пообіцяли, що найближчим часом вони розглянуть ще окремі санкції. За тією інформацією, яка в мене є, початок наступного тижня буде ознаменований новою низкою пекельних санкцій проти Російської Федерації. Наскільки я знаю, вони будуть стосуватися, у тому числі Володимира Путіна і членів його сім’ї", - розповів він.
Також Стефанчук зазначив, що санкції ефективні, зважаючи на рекордне падіння рубля.
Топ коментарі
+7 Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар04.03.2022 22:29
+7 Юрій Яцуляк
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+6 Семен Шкаралупа
показати весь коментар04.03.2022 22:33
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Поэтому Запад должен сделать все, чтобы этого не допустить. В том числе бесполетную зону и даже непосредственное подключение наземных сил.
Але ж я помилився. Аномалокаріс - це кембрій, 500 млн. років тому. Тобто, найскорише змист нього тиктаалик.
Чернигов, Харьков, Гостомель, Буча, Бровары, Ирпень ...и т.д. - сравняли с землей!
пока придет помощь помогать будет НЕКОМУ!
Российские олигархи начали вякать против Путина!
Ожидаем новых санкций на следующей неделе.
Надеюсь, олигархи запрут его в уральском бункере и отключат свет, газ и воду. Хотя лучше - отключить канализацию!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3772163.html