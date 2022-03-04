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Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Партнери готують "пекельні" санкції проти РФ та персонально Путіна, - Стефанчук

Наступного тижня міжнародні партнери запровадять низку "пекельних" санкцій проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"Вони (міжнародні партнери. - Ред.) мені пообіцяли, що найближчим часом вони розглянуть ще окремі санкції. За тією інформацією, яка в мене є, початок наступного тижня буде ознаменований новою низкою пекельних санкцій проти Російської Федерації. Наскільки я знаю, вони будуть стосуватися, у тому числі Володимира Путіна і членів його сім’ї", - розповів він.

Також Стефанчук зазначив, що санкції ефективні, зважаючи на рекордне падіння рубля.

Також читайте: Стефанчук закликає заблокувати всі платежі Visa і Mastercard, випущені російськими банками. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+7
"Силы Путина терроризируют Украину, чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, то они сожгут все дотла. Это московский способ ведения войны", - написал Ермак.

Поэтому Запад должен сделать все, чтобы этого не допустить. В том числе бесполетную зону и даже непосредственное подключение наземных сил.
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04.03.2022 22:29
+7
Це добре - Але санкції не здатні зупинити рос. танки і їх крилаті ракети. Санкції не здатні забезпечити безполітну зону над Україною. Санкції - це не ППО і не нові винищувачі для наших ЗСУ.
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04.03.2022 22:33
+6
пуйло любить санкції, вважає їх корисними.
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04.03.2022 22:33
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"Силы Путина терроризируют Украину, чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, то они сожгут все дотла. Это московский способ ведения войны", - написал Ермак.

Поэтому Запад должен сделать все, чтобы этого не допустить. В том числе бесполетную зону и даже непосредственное подключение наземных сил.
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04.03.2022 22:29 Відповісти
shto ta міжнародні партнери razoshlis ne na shutku
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Подкинули инфу от инсайдера из Дойче Банка. По состоянию на позавчера, пуй подешевел вчетверо. Конечно, єто значит, что, живи он назад, то бабла б ему хватило пообщаться с тираннозавром вместо анамалокариса, но трєнд такой... трєндец.
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04.03.2022 22:31 Відповісти
анамалокарис був значно раніше тираннозавра, так що навпаки
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04.03.2022 23:01 Відповісти
Так я про що - якщо б він взад жив. Ну, одразу воно й бажає взад жити, в срср - отож.

Але ж я помилився. Аномалокаріс - це кембрій, 500 млн. років тому. Тобто, найскорише змист нього тиктаалик.
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04.03.2022 23:04 Відповісти
пуйло любить санкції, вважає їх корисними.
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04.03.2022 22:33 Відповісти
Це добре - Але санкції не здатні зупинити рос. танки і їх крилаті ракети. Санкції не здатні забезпечити безполітну зону над Україною. Санкції - це не ППО і не нові винищувачі для наших ЗСУ.
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04.03.2022 22:33 Відповісти
Придётся наверное Нам на путиляндии провести денафикацию..
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04.03.2022 22:33 Відповісти
А под шумок и стерилизацию касапа обыкновенного..
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04.03.2022 22:34 Відповісти
Було б ще дуже добре, якби захід не просто заморожував активи росіян - а одразу передавав хоча б частину цих коштів Україні.
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04.03.2022 22:35 Відповісти
ja dumaju - doidet i do etovo
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04.03.2022 22:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мариуполь, Херсон, Новая Каховка...людей там насилуют, убивают!
Чернигов, Харьков, Гостомель, Буча, Бровары, Ирпень ...и т.д. - сравняли с землей!
пока придет помощь помогать будет НЕКОМУ!
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04.03.2022 22:37 Відповісти
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04.03.2022 22:38 Відповісти
Мразь
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04.03.2022 22:39 Відповісти
А почему на следующей неделе??? Почему не сейчас?? Мало погибших и разрушений?? Странные они парни...
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04.03.2022 22:39 Відповісти
сб-вс у них выходные видать
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04.03.2022 22:41 Відповісти
Ну конечно, я же забыл, викенд. Наверное за город на шашлыки... Не знаю, как их назвать.
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04.03.2022 22:46 Відповісти
да тій крисі бункерній санкції до дупи воно ********* давно і хоче знищити всіх і вся 🤬
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04.03.2022 22:40 Відповісти
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04.03.2022 22:44 Відповісти
А в цей час кацапи пекельно потішаються над пекельними санцкціями. Заявляють, що європейські товари будуть замінені власними і китайськими, газ та нафту будуть продавати китаю, валюта взагалі всередині країни не потрібна та взагалі , гейропа замерзне без російського газу та ринку і сама приповзе просити пробачення. Тому замість пекельних санкцій Україні потрібна пекельна зброя.
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04.03.2022 22:50 Відповісти
НАЧАЛОСЬ !

Российские олигархи начали вякать против Путина!
Ожидаем новых санкций на следующей неделе.

Надеюсь, олигархи запрут его в уральском бункере и отключат свет, газ и воду. Хотя лучше - отключить канализацию!
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04.03.2022 22:53 Відповісти
Очень весёлая статья на эту тему:
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3772163.html
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04.03.2022 23:07 Відповісти
Пекельні санкції, пекельні санції... До сраки йому ваші санкції! Ви небо краще закрийте, довбоклюї! Бо доки сонце зійде, роса очі виїсть. Доки на них подіють ваші санкції, помре сила-силенна українців!
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04.03.2022 23:12 Відповісти
 
 