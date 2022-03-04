УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
29429 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
1751 3
оренда (47) Росія (28488)

Сервіс бронювання житла Booking.com перестав працювати в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сервіс бронювання житла Booking.com перестав працювати в Росії

Після того, як стало відомо про рішення Airbnb зупинити роботу в Росії, аналогічні дії зробив інший іноземний ресурс, Booking.com.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть російські ЗМІ.

На сайті, а також у мобільному додатку зникла можливість забронювати розміщення на території Росії.

При цьому ще вдень сервіс без жодних проблем дозволяв зайти в особистий кабінет та забронювати готель із можливістю розрахуватись при заселенні. Але раніше користувачі помітили, що в тих випадках, коли для бронювання потрібно було ввести дані картки та сплатити за проживання відразу сервіс видавав помилку. 

Судячи з повідомлень підприємців, які користуються послугами Booking.com, перш ніж прибрати всі російські пропозиції, компанія припинила приймати платежі з використанням російських банків, які потрапили під санкції.

Також читайте: "Яндекс" попередив акціонерів про ризик дефолту

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цапы сделают свой портал "срукинг".
показати весь коментар
04.03.2022 22:35 Відповісти
Пороблено!
показати весь коментар
04.03.2022 22:37 Відповісти
 
 