П’ять світових торговельних гігантів продовжують працювати з РФ
Новини Цензор.НЕТ Економіка
П’ять компаній з найбільшим обігом у світі продовжують працювати на агресора і своїми податками підтримують війну проти України.
Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Своїми податками в РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.
Серед цих компаній - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.
Там також розповіли, як потрібно діяти українцям у подібній ситуації.
"Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну. Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!" - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ясно.
як не як, це робочі місця.
можливо можна економічними методами примусити власника продати підприємство комусь іншому... але знову ж таки, навряд чи це пройде без втрати робочих місць.
і ще, це досить дисципліновані платники податків...
економічні війни вони такі... головне не вистрілити собі в ногу. ринок України вам по собі досить маленький для таких корпорації. якщо солідарно з ЄС - інша справа. разом і батька легше бити...
P. S.
Треба бойкотувати їх продукцію! 🤔
Что б на мировом рынке люди начали от них отказываться
И тогда с точки зрения бабла
Нахер свалят с рашки