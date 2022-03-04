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П’ять світових торговельних гігантів продовжують працювати з РФ

Новини Цензор.НЕТ Економіка

П’ять світових торговельних гігантів продовжують працювати з РФ

П’ять компаній з найбільшим обігом у світі продовжують працювати на агресора і своїми податками підтримують війну проти України.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Своїми податками в РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.

Серед цих компаній - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.

Там також розповіли, як потрібно діяти українцям у подібній ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські торговельні мережі знімають із продажу продукцію компанії Coca-Cola через продовження її роботи в РФ

"Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну. Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+30
Данон це ж ті кондоми, що вляпались раніше в скандал з терористом Порєчєнковим. Повний бойкот їх продукції, а краще заборона імпорту в Україну.
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04.03.2022 22:43
+21
Наскільки я знаю - ще Райфайзен-банк теж відмовився закривати бізнес на росії.
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04.03.2022 22:45
+12
Вічна ганьба цим торгашам для яких гроші не пахнуть! 👎😠
P. S.
Треба бойкотувати їх продукцію! 🤔
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04.03.2022 22:50
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Данон це ж ті кондоми, що вляпались раніше в скандал з терористом Порєчєнковим. Повний бойкот їх продукції, а краще заборона імпорту в Україну.
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04.03.2022 22:43 Відповісти
Який скандал ? Я не в курсі. Можете сказати ? Дякую.
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05.03.2022 04:52 Відповісти
Порєчєнков був рекламним лицем компанії "Данон", незважаючи на те, що стріляв по українським воїнам в ДАП. Це було пару років тому.
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Ця морда рекламувала Данон ?
Ясно.
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05.03.2022 18:17 Відповісти
eto esho a-uknitsa im
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04.03.2022 22:44 Відповісти
Наскільки я знаю - ще Райфайзен-банк теж відмовився закривати бізнес на росії.
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Хай тровлять рашистів своєю отрутою .Це компанії які виробляють отруту а не продукти ,в літрі кока коли 100 грам цукру.
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Я думаю после войны всесто сосо солы будет др.Пейпер и Пепсико. с нестле сложнее они обладатели торчина чумака и нескафе.
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04.03.2022 22:49 Відповісти
І мівіни зі світочем теж... Цікаво, що думають про це на світочі у Львові?
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04.03.2022 22:58 Відповісти
а що процівник може думати з приводу власника підприємства?

як не як, це робочі місця.
можливо можна економічними методами примусити власника продати підприємство комусь іншому... але знову ж таки, навряд чи це пройде без втрати робочих місць.

і ще, це досить дисципліновані платники податків...
економічні війни вони такі... головне не вистрілити собі в ногу. ринок України вам по собі досить маленький для таких корпорації. якщо солідарно з ЄС - інша справа. разом і батька легше бити...
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04.03.2022 23:33 Відповісти
Пепсіко теж продовжує там працювати. А також всі три тютюнових компанії, що працюють і в Україні. Оголошуємо бойкот і переходим на самосад?
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04.03.2022 23:54 Відповісти
Можна нарешті кинути палити.
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04.03.2022 23:58 Відповісти
Вічна ганьба цим торгашам для яких гроші не пахнуть! 👎😠
P. S.
Треба бойкотувати їх продукцію! 🤔
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04.03.2022 22:50 Відповісти
Так казали що Danon втік в Простоквашино і вони в обох усе, більше не працюють на московии!?
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04.03.2022 22:57 Відповісти
Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone - ну вся ця байда не здорова, так що нехай залишаються
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04.03.2022 23:03 Відповісти
Голосуйте деньгами! Не покупайте их товары, не пускайте их в Украину!
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Может пускай там и остаются? А все их активы на территории других стран отобрать. Пускай с русней и торгуют. Если такие упоротые и не доходит...
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04.03.2022 23:12 Відповісти
Треба шоб дизайнери робили фотки розбомбленої України і підпис типу "Powered by" і логотипи компаній і будемо форсити в соцмережах на заході! Їм це **** таким боком вилізе...
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04.03.2022 23:16 Відповісти
Опубликуйте пожалуйста ссылки на их официальные фейсбук страницы!
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04.03.2022 23:29 Відповісти
Данон должен расширить ассортимент: йогурт со ртутью, цианистым калием и другими полезными ингредиентами.
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04.03.2022 23:35 Відповісти
Нет, надо писать по всему миру
Что б на мировом рынке люди начали от них отказываться
И тогда с точки зрения бабла
Нахер свалят с рашки
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04.03.2022 23:40 Відповісти
Всім цим компаніям поставити простий кльтиматут; : до понеділка визначитись, або там або тут. І якщо якась компанія вибере кацапів, то вести бізнес в Україні їй буде заборонено назавжди.
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05.03.2022 00:32 Відповісти
 
 