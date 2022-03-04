П’ять світових торговельних гігантів продовжують працювати з РФ

П’ять компаній з найбільшим обігом у світі продовжують працювати на агресора і своїми податками підтримують війну проти України.

Про це повідомили у Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Своїми податками в РФ вони продовжують підтримувати її військову агресію на території України", - наголошують правозахисники.

Серед цих компаній - Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone.

Там також розповіли, як потрібно діяти українцям у подібній ситуації.

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"Заходьте на їхні офіційні сторінки і пишіть у коментарях до їхніх постів, що вони фінансують війну. Поки хтось в РФ розвиває бізнес, в Україні від рук агресора гинуть люди! Негайно припиніть співпрацю з терористами!" - йдеться в повідомленні.