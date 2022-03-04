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Світовий банк готовий дієво підтримувати Україну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Світовий банк готовий дієво підтримувати Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та президент Групи Світового банку Девід Малпас обговорили підтримку України для подолання наслідків російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Триває діалог з фінансовими партнерами – поговорив з головою Групи Світового Банку Девідом Малпасом. Світовий банк готовий дієво й потужно підтримувати Україну. Це важливо для подолання наслідків російської агресії", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Світовий банк готує пакет підтримки України на $3 млрд: МВФ може розглянути запит Києва щодо термінової фіндопомоги

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⚡️ Зеленский: Всё, что смог сделать альянс сегодня - это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное для того, чтобы мы могли спалить Будапештский меморандум
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04.03.2022 23:00 Відповісти
⚡️ Зеленский к странам НАТО: Все люди, которые погибли, с этого дня будут гибнуть и из-за вас!
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04.03.2022 23:02 Відповісти
эти буржуи НАМ ДОЛЖНЫ!!!!! потому что они следующие на очереди у сбесившегося Фюрера.
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04.03.2022 23:05 Відповісти
Окупанти, раджу не забувати хто викопав Чорне Море. Якщо ви будете цю інформацію тримати у фокусі - вам самім простіше жити буде.
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04.03.2022 23:05 Відповісти
⚡️Зеленский жестко раскритиковал НАТО в своём обращении. Он выразил сомнения в том, что НАТО может кого-то защитить, в том числе страны альянса:

«Сегодня руководство Альянса дало зелёный свет для бомбардирования украинских городов городов и сёл, отказавшись сделать безполётную зону и закрыть небо.

От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови, пролитую за нашу общую Европу, за нашу общую свободу, за наше общее будущее»
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04.03.2022 23:11 Відповісти
Багато хто готовий. Не треба розказувати нам про це, як і про те, що ти плануєш робити. Доповідай конкретний результат своїх дій по реалізації їх готовності. Балабол є балабол, спробуй стати Президентом накінець!
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04.03.2022 23:14 Відповісти
За него воюют военные, в этих делах он новобранец! И Ваши военные творят историю своими героическими поступками!!! Он воюет на информационном поле и тут он генерал!!! Информационная война очень важна в реалиях нынешнего времени. Посмотри как к Украине относится весь мир, как сплочённо все встали на защиту, ну по крайней мере в их понимании. Это многого стоит!
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04.03.2022 23:45 Відповісти
 
 