У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів
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У Дніпропетровській області за період 3-4 березня поліція затримала 15 диверсантів і двох мародерів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом 3 і 4 березня в області затримано 15 осіб, підозрюваних в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування і роботу площ, мостів, будівель органів влади й інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру й інші речі, що підтверджують зв'язок затриманих із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.
У поліції додали, що одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи.
"Також у Синельниківському районі та в м. Новомосковську затримали двох мародерів, які обікрали будинок і торговий прилавок. За законами воєнного часу на них чекає жорстоке покарання", - наголошують у поліції.
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⚔️Пробити інформаційну блокаду в РФ - росіянам не показують тих тисяч трупів їх солдат, що навічно заблукали в Україні.
🌌 Google та трішки вашого часу зроблять жахіття путінської війни доступними мешканцям Росії.
📷 Фото знищеної техніки, полонених і вбитих солдат потрібно завантажити на сторінки університетів, шкіл, модних ресторанів, клубів та музеїв Москви.
👉 Коротка інструкція:
1⃣ Завантажуєте з інтернету фото чи відео (знищена техніка, солдати РФ);
2⃣ Заходите в Google на карту міста РФ (на ваш смак).
3⃣ Вибираєте на мапі заклад чи вулицю і клікаєте на його іконку.
4⃣ Вибираєте опцію "додати фотографію".
5⃣ Завантажуєте фото.
🤬 Хай кожного разу, коли росіянин чи росіянка кудись йтимуть, хай вони бачать згорілу техніку та залишки своїх освободителей.
#народна_війна #stoprussia