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У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Дніпропетровській області затримали за два дні 15 диверсантів

У Дніпропетровській області за період 3-4 березня поліція затримала 15 диверсантів і двох мародерів, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом 3 і 4 березня в області затримано 15 осіб, підозрюваних в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування і роботу площ, мостів, будівель органів влади й інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих виявляють фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру й інші речі, що підтверджують зв'язок затриманих із ворожими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи.

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"Також у Синельниківському районі та в м. Новомосковську затримали двох мародерів, які обікрали будинок і торговий прилавок. За законами воєнного часу на них чекає жорстоке покарання", - наголошують у поліції.

Також дивіться: П’ятеро осіб затримано у Вінниці за підозрою у пособництві ворогу. ФОТО

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граждане будьте бдительны, снимать "интересную локацию" во время войны - это уже преступление...
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04.03.2022 23:08 Відповісти
Мародёров к стенке причём прилюдно , чтоб другим не повадно было.
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04.03.2022 23:09 Відповісти
это лечится отрезанием кокошника с предварительным переламыванием обоих лаптей.
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04.03.2022 23:10 Відповісти
затримали ? Краще було би знищили
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04.03.2022 23:13 Відповісти
Мародерів на гілляку, диверсантів під землю. Живцем.
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04.03.2022 23:14 Відповісти
⚡️Генштаб інформує

‼️Вподобай ‼️Пошир ‼️Розкажи друзям‼️

⚔️Пробити інформаційну блокаду в РФ - росіянам не показують тих тисяч трупів їх солдат, що навічно заблукали в Україні.

🌌 Google та трішки вашого часу зроблять жахіття путінської війни доступними мешканцям Росії.

📷 Фото знищеної техніки, полонених і вбитих солдат потрібно завантажити на сторінки університетів, шкіл, модних ресторанів, клубів та музеїв Москви.

👉 Коротка інструкція:

1⃣ Завантажуєте з інтернету фото чи відео (знищена техніка, солдати РФ);

2⃣ Заходите в Google на карту міста РФ (на ваш смак).

3⃣ Вибираєте на мапі заклад чи вулицю і клікаєте на його іконку.

4⃣ Вибираєте опцію "додати фотографію".

5⃣ Завантажуєте фото.

🤬 Хай кожного разу, коли росіянин чи росіянка кудись йтимуть, хай вони бачать згорілу техніку та залишки своїх освободителей.
#народна_війна #stoprussia
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04.03.2022 23:19 Відповісти
Зачем палить вопросы на которых посыпались твари?
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04.03.2022 23:29 Відповісти
 
 