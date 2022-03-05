Керівництво CNN вирішило припинити мовлення в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hollywood Reporter.

"CNN припинить мовлення в Росії, поки ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію і приймати рішення про подальші кроки", - заявив представник телекомпанії.

Зазначається, що CNN пішли на такий крок у зв'язку з прийняттям в РФ закону про кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ.

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