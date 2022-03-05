УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2096 12
війна (7386) Росія (28488) ЗМІ (786) CNN (32) журнал (8)

CNN припинить мовлення в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

CNN припинить мовлення в Росії

Керівництво CNN вирішило припинити мовлення в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hollywood Reporter.

"CNN припинить мовлення в Росії, поки ми продовжуватимемо оцінювати ситуацію і приймати рішення про подальші кроки", - заявив представник телекомпанії.

Зазначається, що CNN пішли на такий крок у зв'язку з прийняттям в РФ закону про кримінальну відповідальність за фейки про Збройні сили РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/groups/2819221598307967/permalink/3170295463200577/
показати весь коментар
05.03.2022 01:21 Відповісти
рй а набежали ж .. Каково это быть дешевым ******** за мелкий прайс?
Ни денег ни уважения. Как можно быть таким некчемным? тебе себя не стыдно?
показати весь коментар
05.03.2022 01:37 Відповісти
СНН та ви шо?ви нанесли такий удар..та невже..нібито там дивляться..прям в кожній дєрєвні СНН у них
показати весь коментар
05.03.2022 01:28 Відповісти
там швидше за все просто пообіцяли всім хто буде називати то війною і показувати правду(закон про воєнні фейки) тюрму. Тож їм там просто нічого робити
показати весь коментар
05.03.2022 01:47 Відповісти
а когда москалики снова попросят жрать и типа мы такие уже не такие-им не дадут..
показати весь коментар
05.03.2022 01:32 Відповісти
Ґрета Тунберг підтримала Україну.
показати весь коментар
05.03.2022 01:50 Відповісти
Їй вже знайшли хорошого психіатра?
показати весь коментар
05.03.2022 06:56 Відповісти
Не всі знають українську мову,CNN як раз дуже багато росповідав іноземному суспільству що робиться в нас дома

показати весь коментар
05.03.2022 01:51 Відповісти
было бы хорошо, чтобы CNN вообще прекратило вещание во всем мире
показати весь коментар
05.03.2022 04:16 Відповісти
Американський аналог кацапТБ припиняє роботу в кацапії ! Краще би самоліквідувалися.
показати весь коментар
05.03.2022 06:53 Відповісти
 
 