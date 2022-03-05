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Bloomberg тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Bloomberg News тимчасово призупинить роботу своїх журналістів у Росії після того, як президент РФ Володимир Путін підписав закон, який криміналізує незалежні репортажі в країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми з великим жалем вирішили тимчасово призупинити роботу у Росії. Зміна до кримінального кодексу, яка, здається, покликана перетворити будь-якого незалежного репортера на злочинця, унеможливлює продовження будь-якої нормальної журналістики всередині країни", - зазначив головний редактор видання Джон Міклтвейт.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за фейки про збройні сили РФ та заклики до антиросійських санкцій.
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показати весь коментар05.03.2022 00:35 Відповісти Мені подобається 1
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