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Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що російських загарбників в Україні чекає "логістичний кошар".
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Грозєв уточнив: "Мій коментар ресурсів стосувався наявних запасів в Україні. Може і буде поставлятися більше, але це логістичний кошмар. Щодо санкцій...вони дійсно хороші".
Топ коментарі
+20 Igr 44
показати весь коментар05.03.2022 01:38
+11 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар05.03.2022 02:17
+9 Bob Fayn
показати весь коментар05.03.2022 02:03
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З каністрою - щоб при можливості набрати повну.
Вони рік планували спец.оперцію по вбивству Навального і мало того, що не змогли вбити, так ще й спалились так, що він і Грозєв всіх відслідкували.
А вони як скоро нову зброю побудують, яку ми тут нищимо? Ще й під такими санкціями.