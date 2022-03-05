Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв

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Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що російських загарбників в Україні чекає "логістичний кошар".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.

Грозєв уточнив: "Мій коментар ресурсів стосувався наявних запасів в Україні. Може і буде поставлятися більше, але це логістичний кошмар. Щодо санкцій...вони дійсно хороші".

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