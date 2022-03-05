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Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російських окупантів в Україні чекає "логістичний кошмар", - Грозєв
Фото: Гордон

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв заявив, що російських загарбників в Україні чекає "логістичний кошар".

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

Грозєв уточнив: "Мій коментар ресурсів стосувався наявних запасів в Україні. Може і буде поставлятися більше, але це логістичний кошмар. Щодо санкцій...вони дійсно хороші".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість "кадировців" після величезних втрат залишили Україну, - Грозєв

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Топ коментарі
+20
Это правда. на каждый конвой с солярой и бояркой и репой мордве нужно опять таки не только камазы а и бмп хи и танки плюс прикрытие с воздуха. а из под каждого куста может высматривать их селянин с нлавом.
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05.03.2022 01:38
+11
в кацапів продумано?))
Вони рік планували спец.оперцію по вбивству Навального і мало того, що не змогли вбити, так ще й спалились так, що він і Грозєв всіх відслідкували.
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05.03.2022 02:17
+9
Кошмар це коли вони скажуть перемиря, а потім знову накоплять зброї ..Ну яким йонутим треба бути шоб вірити )(уйлу..Скільки вже раз найовав і дальше тої самої.
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05.03.2022 02:03
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Это правда. на каждый конвой с солярой и бояркой и репой мордве нужно опять таки не только камазы а и бмп хи и танки плюс прикрытие с воздуха. а из под каждого куста может высматривать их селянин с нлавом.
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05.03.2022 01:38 Відповісти
І з каністрою
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05.03.2022 02:16 Відповісти
та нет. это на майдане можно было коктейлями для тов. молотова а тут нет. тут коктейль это самоубийство.
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05.03.2022 02:51 Відповісти
Почему, в селе Мотыжин Бучанского Района, один мой знакомый зжег две единицы бронетехники. Информация перевирена. Правда он раньше служил в разведке. До войны был Дерзкий, а на войне оказался смелый и точный. В Мотыжине и Ясногородке ещё стоят орки. Вчера созванивался с знакомыми. Техники много и как выразился один знакомый что стоят есть даже ракеты. Он не уточнил - может ракеты, может грады, так как у него разряжался телефон и он попросил закончить разговор. Так что горит и ещё как горит руснявая техника от от бандеровских смузи. Земля у этих сук горит под их ногами
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05.03.2022 06:53 Відповісти
Я пожуртував, мав на увазі, що кожному господарю згодиться паливо.
З каністрою - щоб при можливості набрати повну.
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05.03.2022 09:20 Відповісти
Ждем комменты от проплаченных, что эта всё не так...
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05.03.2022 01:41 Відповісти
Смерть кацам !
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05.03.2022 01:41 Відповісти
коментар відмічено як спам
Хотелось бы верить, но верится с трудом. Ты думаешь там все не продумано?
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05.03.2022 01:54 Відповісти
Ну це ж каци.У них там все через опу
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05.03.2022 02:02 Відповісти
в кацапів продумано?))
Вони рік планували спец.оперцію по вбивству Навального і мало того, що не змогли вбити, так ще й спалились так, що він і Грозєв всіх відслідкували.
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05.03.2022 02:17 Відповісти
одним словом повний ,Шпіль
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05.03.2022 02:27 Відповісти
Продумано , гризти протухших забитих однополчан
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05.03.2022 02:02 Відповісти
Кошмар це коли вони скажуть перемиря, а потім знову накоплять зброї ..Ну яким йонутим треба бути шоб вірити )(уйлу..Скільки вже раз найовав і дальше тої самої.
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05.03.2022 02:03 Відповісти
Вони можуть врахувати помилки .першого вторгнення і знову завдати удару..поки ми будемо відбудовувати інфпаструктуру..ВАм шо мало прикладу Другої Чеченської ?
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05.03.2022 02:05 Відповісти
Ми теж враховуватимемо помилки і підготуємось ще краще.
А вони як скоро нову зброю побудують, яку ми тут нищимо? Ще й під такими санкціями.
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05.03.2022 02:19 Відповісти
якшо вони послали пацанів на старих танках,одітих як бомжів з просроченим пайком.то слідуючий раз пошлють на конях з патиками...правда найновіше обладнання шо є у них то 45 тис..мусорних кульків для трупів
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05.03.2022 02:26 Відповісти
Ніяк. Санкції. Нема з чого буде робити.
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05.03.2022 10:14 Відповісти
Так а шо з тою трубою шо вони з Білорусі тягнуть? Буде хтось підривати?
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05.03.2022 02:11 Відповісти
Ага ...Норд Стрім
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05.03.2022 02:29 Відповісти
зачем?. подключить контрабандистов пусть врежутся в трубу и качают на нужды всу.
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05.03.2022 02:52 Відповісти
Якщо є пекло, то воно в Україні для кацапів.
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05.03.2022 08:13 Відповісти
 
 