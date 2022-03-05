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Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події", - йдеться в повідомленні.
"Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. ... Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений", - повідомляє джерело видання.
Топ коментарі
+23 Лилия Стацкая
показати весь коментар05.03.2022 01:37
+17 Egor Shevtsov 094467b8
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+9 nav svargi
показати весь коментар05.03.2022 01:37
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я к тому, что эти все санкции это супер, экономику оккупанта надо ******* даже ценой своей экономики. но на многие санкции раша надёт обходной путь.