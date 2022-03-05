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Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії, - Bloomberg

Компанія Samsung призупиняє постачання телефонів та чіпів до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Поставки продукції в Росію були призупинені через поточні геополітичні події", - йдеться в повідомленні.

"Південнокорейський технологічний гігант активно стежить за складною ситуацією. ... Експорт усієї продукції Samsung, починаючи від чіпів і закінчуючи смартфонами та побутовою електронікою, був призупинений", - повідомляє джерело видання.

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Топ коментарі
+23
це треба до кінокомедіі додати
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05.03.2022 01:37
+17
кацапи вже майже погодилися на андроіди, а тут таке.

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05.03.2022 01:46
+9
vot i vse.....tolko yoptafone teperj
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05.03.2022 01:37
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це треба до кінокомедіі додати
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05.03.2022 01:37 Відповісти
:D
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05.03.2022 01:38 Відповісти
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05.03.2022 01:44 Відповісти
это самый короткий вариант Отче наш-а, какой я знаю
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05.03.2022 02:27 Відповісти
vot i vse.....tolko ********* teperj
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05.03.2022 01:37 Відповісти
справедливости ради, вроде хуавей остался в доступности. Понятно, что какая страна, на такую букву у телефон, но всё же.
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05.03.2022 01:40 Відповісти
ja tak ponemaju shto ni huawei ni shaomi im tozhe neblestit - tam amerikanskoe OS i chipi
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05.03.2022 01:42 Відповісти
ну не знаю. вроде запрета китаю продавать изделию фашераше не было. а ОС без гуглосервисов будет вполне работать.

я к тому, что эти все санкции это супер, экономику оккупанта надо ******* даже ценой своей экономики. но на многие санкции раша надёт обходной путь.
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05.03.2022 01:44 Відповісти
Дякую. Не дарма маю Самсунг
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05.03.2022 01:39 Відповісти
слмсунг лидер по производству гаджетов телефонов, телевизоров на андроиде.
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05.03.2022 01:42 Відповісти
Чудова новина, Азія приєднується
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05.03.2022 01:43 Відповісти
Будут пользоваться техникой "СУНЬСАМ".
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05.03.2022 01:44 Відповісти
кацапи вже майже погодилися на андроіди, а тут таке.

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05.03.2022 01:46 Відповісти
ух ти..провідний інтернет
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05.03.2022 01:51 Відповісти
Ждём

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05.03.2022 02:02 Відповісти
Один... ******* опытный образец.
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05.03.2022 03:09 Відповісти
там народонасєлєніє і так чіповані мізки
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05.03.2022 01:48 Відповісти
У них буде зв'язок : «Альо-альо, барышня, соедините меня с телеграфом».
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05.03.2022 01:49 Відповісти
Ну что, расея, все будет Хуайвэй?
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05.03.2022 02:00 Відповісти
И дороги ху***вые будут.
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05.03.2022 02:08 Відповісти
Починайте тесати телефони , з берести
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05.03.2022 02:00 Відповісти
Ха-ха)) Только сегодня кацапы радовались по своим рамблерам, что вместо айфонов у них самсунгиостались))
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05.03.2022 02:30 Відповісти
Телефоны то фигня, чипы главное, быстродействующая памаять, ARM-процессоры - вот что главное.
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05.03.2022 02:30 Відповісти
Гітлеру поставляти чіпи не хочуть. Дуже дивно.
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05.03.2022 06:26 Відповісти
 
 