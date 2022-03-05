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Італія (521) санкції (2917)

Під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

В Італії від дій санкцій постраждали яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка

Про це повідомляє джерело La Repubblica,  про що інформує Цензор.НЕТ. Суперяхту бізнесмена під санкціями, власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова Lady M заарештували у місті Імперія біля Сан-Ремо.

Розкішна яхта особистого друга путіна та власника Volga Group Геннадія Тимченка Lena стояла у самому місті Сан-Ремо.

Видання оцінює вартість двох яхт у 140 мільйонів євро.

США та ЄС запровадили санкції проти Путіна та великих російських бізнесменів після акту військової агресії РФ проти України.

Раніше яхту одного з найбагатших людей РФ Алішера Усманова також заарештували.

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"Итальянская полиция арестовала "Леди М", судно стоимостью 65 млн евро, принадлежащее Алексею Александровичу Мордашову и находящееся в порту Империя (Лигурия) - в соответствии с объявленными санкциями", - написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь премьер-министра Италии Фердинандо Джулиано.
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05.03.2022 01:53 Відповісти
Спалив би їх хтось, чи що. Недогледіли
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05.03.2022 02:13 Відповісти
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05.03.2022 02:15 Відповісти
так у нас невдовзі свій яхтенний флот з'явиться ... план такий .. підпливаємо на яхтах до Сочі, рашисти думать - "дорогие гості прибіли" ...і тільки хуzь, а там вже батальон наших морпехів висаджується, танки, бтр вся херня ...
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05.03.2022 02:16 Відповісти
о ,в яблочко )
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05.03.2022 03:14 Відповісти
 
 