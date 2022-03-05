Зеленський 5 березня виступить на засіданні Сенату США, - Reuters

За інформацією агентства "Рейтерс", президент України Володимир Зеленський виступить за допомогою Zoom на засіданні Сенату США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що посольство США в Україні організує відеодзвінок Зеленського у суботу, 5 березня.

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