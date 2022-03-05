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Зеленський 5 березня виступить на засіданні Сенату США, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський 5 березня виступить на засіданні Сенату США, - Reuters

За інформацією агентства "Рейтерс", президент України Володимир Зеленський виступить за допомогою Zoom на засіданні Сенату США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що посольство США в Україні організує відеодзвінок Зеленського у суботу, 5 березня.

Також читайте: "Якщо Україна впаде - впаде вся Європа", - Зеленський. ВIДЕО

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Топ коментарі
+4
)(уйло лікті кусає...пів року армію біля кордону водив шоб Байден до нього позвонив
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05.03.2022 02:37
+1
путин и лукашенко зависливые. усатый зеленского называл наполеоном из зависти. ясно что украина ни на кого не нападала, а именно русские окупанты убивают на територии чужой страны. соответственно фраза про наполеона это собственная зависть и проекция своих больных амбиций.
в английском есть два слова для зависти envy и jealousy. есть такая идея что завидовать (to envy) это не столько хотеть то что есть у другого, а скорее хотеть чтобы у другого этого небыло. это уже про русского "брата".
зависть, обиды, и патологические комплексы плюс паранойа и воображаемая великая миссия на земле - это и есть суть в.в.ПЕТУХина
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05.03.2022 03:31
+1
Главное, правильно подготовленная речь! Напомни им об обещаном лендлизе.
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05.03.2022 04:23
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станеш президентом?
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05.03.2022 02:39 Відповісти
nikogda
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05.03.2022 02:40 Відповісти
)(уйло лікті кусає...пів року армію біля кордону водив шоб Байден до нього позвонив
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05.03.2022 02:37 Відповісти
путин и лукашенко зависливые. усатый зеленского называл наполеоном из зависти. ясно что украина ни на кого не нападала, а именно русские окупанты убивают на територии чужой страны. соответственно фраза про наполеона это собственная зависть и проекция своих больных амбиций.
в английском есть два слова для зависти envy и jealousy. есть такая идея что завидовать (to envy) это не столько хотеть то что есть у другого, а скорее хотеть чтобы у другого этого небыло. это уже про русского "брата".
зависть, обиды, и патологические комплексы плюс паранойа и воображаемая великая миссия на земле - это и есть суть в.в.ПЕТУХина
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05.03.2022 03:31 Відповісти
коментар відмічено як спам
Знов буде партнерів в чомусь звинувачувати. Коли там нам на шашлики- запрданцю
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05.03.2022 02:39 Відповісти
Главное, правильно подготовленная речь! Напомни им об обещаном лендлизе.
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05.03.2022 04:23 Відповісти
А где лендлиз???
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05.03.2022 07:33 Відповісти
Запад это вообще тормоз!! Все это надо было делать после окупации Крыма. Нахер закрывать небо когда у нас все города разбомбят???? Или бороться с последствиями взрыва на Запорожской станции,загрязнением Днепра. Нахера тогда им эти горы оружия ракет и самолетов????
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05.03.2022 07:39 Відповісти
 
 