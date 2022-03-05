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Зеленський 5 березня виступить на засіданні Сенату США, - Reuters
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За інформацією агентства "Рейтерс", президент України Володимир Зеленський виступить за допомогою Zoom на засіданні Сенату США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Зазначається, що посольство США в Україні організує відеодзвінок Зеленського у суботу, 5 березня.
Топ коментарі
+4 Bob Fayn
показати весь коментар05.03.2022 02:37
+1 Константин Михайлович
показати весь коментар05.03.2022 03:31
+1 Gen Pan
показати весь коментар05.03.2022 04:23
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в английском есть два слова для зависти envy и jealousy. есть такая идея что завидовать (to envy) это не столько хотеть то что есть у другого, а скорее хотеть чтобы у другого этого небыло. это уже про русского "брата".
зависть, обиды, и патологические комплексы плюс паранойа и воображаемая великая миссия на земле - это и есть суть в.в.ПЕТУХина