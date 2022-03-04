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"Якщо Україна впаде - впаде вся Європа", - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав світ підтримувати Україну та її боротьбу проти російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час телемарафону на підтримку України.

"Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримайте Україну, ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це не лише перемога над російськими військовими, це перемога світла над пітьмою, добра над злом. Якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа, якщо Україна впаде – упаде вся Європа", - наголосив президент.

Виступ президента транслювався на великих екранах, встановлених у Вільнюсі, Франкфурті-на-Майні, Тбілісі, Братиславі, Празі, Ліоні, Парижі. Загалом у цих містах його слухали близько 200 тисяч людей.

"Якщо ми переможемо, а я впевнений у нашому народі, то це буде велика перемога демократії, цінностей, свободи. Тоді хвилини мовчання перетворяться на роки розквіту", - сказав глава держави.

Також читайте: Зеленський поговорив з Ердоганом, поінформував про ядерний тероризм із боку РФ

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Топ коментарі
+31
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04.03.2022 21:06
+24
Европа уже упала. Обосравшись и поджав хвост.
Україна не впаде!
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04.03.2022 21:06
+17
не думав що у зеленого є яйця!
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04.03.2022 21:06
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это было понятно в 2007 году с Мюнхенской речи Шизофреника.
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04.03.2022 21:05 Відповісти
Ну хоча б бульбен фюрера їхні спецслужби грохнули , якщо до Путлєрфюрера дотягнутися не можуть.
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Европа уже упала. Обосравшись и поджав хвост.
Україна не впаде!
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Ви не усе знаєте й мало розумієтесь у таких питаннях. Робіть щось корисне краще.
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04.03.2022 21:57 Відповісти
неа, оні сделают озабоченную бомбу і ****** ей по кремлю
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Озабомба.
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04.03.2022 21:16 Відповісти
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04.03.2022 21:06 Відповісти
********* вічно недобитий
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04.03.2022 21:13 Відповісти
Ну народ, вы еще и шутить успеваете.
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04.03.2022 21:25 Відповісти
А шо нам залишається? У мене зараз повітряна тривога, а я від сміху з цієі фотки впала на підлогу.
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04.03.2022 21:30 Відповісти
не думав що у зеленого є яйця!
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04.03.2022 21:06 Відповісти
Хоча порохобот, але з цим цілком погоджуюсь з президентом!
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04.03.2022 21:06 Відповісти
быстро вы как то забыли!!что именно порох и порохоботы до последней минуты баблишко для армии выбивали!! вроди как не гоже так делать!!
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04.03.2022 21:32 Відповісти
також
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04.03.2022 21:09 Відповісти
Володь, та не лякай іх, вони вже там всім ЕС обдристались по 3 колу. НАТО весь запас корвалолу з аптек згребло.
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04.03.2022 21:08 Відповісти
Ви повний 0 у таких питаннях. Аби обісралися то не надали Джави й Нлави з Стиннерами й іньшими ніштяками. Ви або идиот або русскає фсб ИДИНАХУЙ.
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Європа і США не мають морального права допустити тотального знищення українців як нації!
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04.03.2022 21:09 Відповісти
А що ж головнокомандувач зробив, щоб Україна не впала. Щост не пам'ятаю активну підготовку до оборони, фінансування армії
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Всі ці речі треба буде після війни розглянути. А зараз максимум патріотизму і віри у ЗСУ.
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04.03.2022 21:51 Відповісти
З цим було відверто погано - чистий саботаж, але ми зараз в такій скруті, що срач на цю тему я вважаю зараз недоречний! Орки авіацією і артилерією розносять наші міста і села, тому хай президент виконує свою роботу, армія - свою, ми маємо підтримувати їх. Про помилки і внутрішніх ворогів у владі (прізвища принципово не буду писати) поговоримо після перемоги!
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04.03.2022 22:01 Відповісти
Не гони.Нашли крайнего и при Кучме и при Юще резали технику,самолеты!!! Сокращали армию. Про зека я вообще молчу.Все силовые министры из паРаши.
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04.03.2022 22:45 Відповісти
Ех, Зєля, якби ж вони це усвідомлювали...
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04.03.2022 21:09 Відповісти
Україна ніколи не впаде!
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04.03.2022 21:10 Відповісти
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04.03.2022 21:12 Відповісти
там з крима знову орда підтягується
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04.03.2022 21:12 Відповісти
Знаєте як знищують тараканів? Спочатку приманюють в пастку))
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04.03.2022 21:19 Відповісти
То виходить, що Коломойському потрібно подякувати за Зеленського.
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04.03.2022 21:15 Відповісти
А Зеленському - за Коломойського.
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04.03.2022 21:18 Відповісти
Пане Президенте, не лякайте їх, вони вже і так обпісялися по самі помідори. Ми захистимо Європу, адже ми сильні!
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04.03.2022 21:16 Відповісти
Наступного тижня на роssію чекають санкції, масштаби яких "ми раніше ще не бачили"

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04.03.2022 21:17 Відповісти
Вже почались розмови про нафтове ембарго
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04.03.2022 21:21 Відповісти
А Зеленский не дурак, понимает, что если украинцы попадут в совок, то очень может быть, что через некоторое время в составе новых советских солдат пойдут до Ла-Манша, а ещё через время Атдавай Аляску Америка...
Запад, как вам такое или вы дураки...
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Поэтому с нами Западу надо дружить и поддерживать, нельзя позволить перекрасить Украинский Флаг во власовскую тряпку фашистов.
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04.03.2022 21:35 Відповісти
Інетом гуля відос з Праги онлайн вистут Зелі. ***** вони скоро самі заставлять НАТО вписаться.
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04.03.2022 21:21 Відповісти
Щоб отримати ПЕРЕМОГУ, Україна повинна стати українською. Зрадників треба негайно знищити. Не повторимо "помилок" нацмена Турчинова.
Смерть фашистськім окупантам РФ.
ЕС повинна негайно закрити повітряний простір над Україною.
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04.03.2022 21:22 Відповісти
В общем , складывается впечатление , что Бореля и еже с ним ,или всех купила ********* , или они идиоты Не видеть очевидных вещей и в паривать какие то санкции и озабоченность Ну чуток оружия подкинули , но небо не закрыли . Да ***** насрать на ваши санкции они привыкли жить в говне . А есть еще Китай и Индия
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04.03.2022 21:44 Відповісти
они очень бояться . в этом их проблема . им генералы говорят смотрите что Украина с росармией делает ? значит мы тем более справимся . сцыкуны . ненавижу их за это .
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04.03.2022 22:07 Відповісти
Владимир Александрович молодец . так держать . Украина все равно победит .
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04.03.2022 22:05 Відповісти
Ще одного іуду треба повісити Ермак: Украина или пойдет на поклон, или Путин сожжет все дотла - третьего варианта нет
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04.03.2022 22:32 Відповісти
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Путин либо принудит Украину капитулировать, либо сожжет все дотла. Он подчеркнул, что третьего варианта в Москве не рассматривают.
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04.03.2022 22:34 Відповісти
Украина не впаде.Лопнут от размеров Украины и его народа.
Вообще не пойму,как ***** Собирался удерживать Украину в случае ее окупации.
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04.03.2022 22:36 Відповісти
Палить Ермака ,а потом Куда достанет Белгород .Брянск и тд
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04.03.2022 22:38 Відповісти
"Якщо Україна впаде - впаде вся Європа" ДОН, ты чаво ДОН. А как джавелины и байкатары все разносят, как куча захваченного вооружения которым можно победить. Куда делось 400 тыс. мобилизованных для защиты страны против 200 тыс. нападающих.? ДОН. Это не смешно, ДОН.
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04.03.2022 23:10 Відповісти
 
 