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Глави МЗС G7 закликають Росію негайно вивести війська з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Глави МЗС G7 закликають Росію негайно вивести війська з України

У "Великій сімці" засуджують напади росії на цивільне населення і руйнування цивільної інфраструктури

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) закликають Російську Федерацію негайно вивести війська із України.

Про це йдеться в їх заяві, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішньої дії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія має негайно припинити її тривалий напад на Україну, який драматично вплинув на цивільне населення і зруйнував цивільну інфраструктуру, і негайно вивести військові сили Росії. Президент Путін ізолював Росію у світі через свою подальшу агресію, що було доведено переважною більшість голосів на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, яка засудила агресію Росії та закликала її негайно вивести війська", - йдеться в заяві.

Також в G7 засуджують російські атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру України, в тому числі школи та лікарні, і закликають Росію дотримуватися зобов'язання повністю поважати міжнародне гуманітарне право в права людини.

"Гуманітарні агентства ООН і України, медичний персонал, і неурядові організації, які надають допомогу, повинні отримати безпечний, швидкий і безперешкодний доступ до людей, які потребують допомоги, негайно по всій території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в заяві.

У G7 зобов'язуються збільшити гуманітарну підтримку України.

"Ми наполегливо закликаємо Росію припинити її атаки, особливо в безпосередній близькості до атомних електростанцій України", - наголошується в заяві.

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05.03.2022 03:33 Відповісти
Начинает пахнуть жаренным... на осознание мордору дают 2 выходных дня.
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05.03.2022 03:35 Відповісти
А ножкой топнули
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05.03.2022 03:41 Відповісти
Ніжки то трясуця, крикнули і розбіглися.
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05.03.2022 03:59 Відповісти
цей раз вони вже "наполегливо закликають" , раніше просто "закликали". Вони там зовсім всі слабоумні, чи це на гра на публіку і не вже це ще хтось купує
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05.03.2022 03:44 Відповісти
Кремлевская банда развязала 3-ю мировую войну начиная с Украины! История повторяется по шаблону гитлеровской Германии....
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05.03.2022 03:54 Відповісти
Це точно, тільки тоді була Польща а зараз Україна, а так то нічого не міняється.
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05.03.2022 04:00 Відповісти
Не дай Боже, а тільки і до Пшеків може досягати
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05.03.2022 04:15 Відповісти
Всё что вы можете? Ге7 блин, всё международные организации это импотенты
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05.03.2022 08:08 Відповісти
Тошнит уже от этой лицемерной толерастии. Уговаривают, блд, полуГитлера, полуСралина.
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05.03.2022 08:31 Відповісти
 
 