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Новини Війна в Україні
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Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN

Представники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, на початку цього тижня помітили помітні зрушення в стратегії Росії: вона тепер, схоже, готова "бомбардувати міста до підкорення", що може завдати значних жертв серед цивільного населення.

Про це сказав CNN високопосадовець західної розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Важче озброєння не тільки важче за своєю вагою, воно також важче з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І воно набагато менш вибіркове. Значить, буде більше жертв", - сказав чиновник.

Видання зауважує, що останніми днями американські офіційні особи попереджали, що стратегія Росії змінюється, переходячи від зосередження переважно на військових цілях до націлення на цивільне населення, на тлі усвідомлення того, що початковий план швидкого захоплення Києва та повалення уряду провалився.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вісім із десяти путінських армій в Україні. Тут ми їх і поховаємо. Ця армія не сильна, а просто довга, – Арестович

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Топ коментарі
+44
Ми дуже раді, що представники США та НАТО так добре з боку спостерігають, та вивчають стратегію Росії, тільки нам від цього не краще під бомбардуванням.
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05.03.2022 04:41
+40
Они сравняют все с землей, закройте небо над Украиной!
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05.03.2022 04:37
+32
Представники США та НАТО загрозу побачили, але чи будуть просто спостерігати чи нарешті візьмуться виконувати Будапештський меморандум? Та і вони просто зобовязані зупинити такий злочин проти людяності.
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05.03.2022 04:39
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Они сравняют все с землей, закройте небо над Украиной!
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05.03.2022 04:37 Відповісти
Не мешай, они наблюдают!
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05.03.2022 05:00 Відповісти
Что я вижу? Что США руками и кровью Украины разваливаю Россию. Возможно даже спецура с из подачи дала ***** недостоверную информацию. Все это отлично, только люди гибнут. Давно пора понять, что им не насрать на Украину ровно до тех пор, пока им это выгодно.
Может это я на эмоциях говорю, но где я не прав?
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05.03.2022 06:18 Відповісти
молчи, и так не хило помогают. а, так - никак
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05.03.2022 06:54 Відповісти
Пусть смецура шепнет пу - пора сваливать из Украины
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05.03.2022 07:46 Відповісти
В том то и дело, что их уже нельзя выпускать...
Только закапывать.
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05.03.2022 09:26 Відповісти
Даже листы начали массово вылазить из расейцев в нежелании умирать от голода
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05.03.2022 09:20 Відповісти
Представники США та НАТО загрозу побачили, але чи будуть просто спостерігати чи нарешті візьмуться виконувати Будапештський меморандум? Та і вони просто зобовязані зупинити такий злочин проти людяності.
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05.03.2022 04:39 Відповісти
А вони його виконують Тільки не всі! Там написано що у разі виникнення конфлікту "гаранти" збираються на консультації Тільки от один з "гарантів" "Х** клав" на ті "консультації! Та й по тому!
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05.03.2022 05:13 Відповісти
Судя по тому, что эти гандоны не дают даже сраные старые совковые самолёты- когда города заполируют.
И то не факт. В любом случае выглядит это по ********. Надо союз с такими как Литва, Польша и т.п. Но они же НАТО и как это все уместить и можно ли, я не знаю. Не эксперт в этой теме.
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05.03.2022 06:23 Відповісти
Ми дуже раді, що представники США та НАТО так добре з боку спостерігають, та вивчають стратегію Росії, тільки нам від цього не краще під бомбардуванням.
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05.03.2022 04:41 Відповісти
Треба українцям робити революцію в кацапії.Це буде самий швидкий кінець путлера.
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05.03.2022 04:43 Відповісти
Заслати туди свого.." Бланка" !?
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05.03.2022 04:47 Відповісти
пора ЗАСТАВИТИ заробітчан ПРИПИНИТИ РОБОТУ в енергетичному секторі росії.

1)загрозою конфіскації нерухомого майна.
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05.03.2022 09:23 Відповісти
Капітан очевидність, це ж було вже
Досить кривлятись, вдавитесь своїм страхом і захланністю
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05.03.2022 04:43 Відповісти
Коротко
.
***** ***..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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05.03.2022 04:45 Відповісти
Як це линири і динири мають право покликати армію ерефії на допомогу, а Україна не може достукатись нікуди, хоча обіцянок було багато. От і вір тепер комусь. Тепер ніяка країна в світі не відмовиться від ядерної зброї, всі побачуть як Україну пошили в дурні ( нає*али)
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05.03.2022 04:46 Відповісти
та ладно не може Україна достукатися.
а тo чим хлопці палять кацапськи танки само з асфальту наплавилося?
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05.03.2022 04:52 Відповісти
якраз це хороша допомога, а закрите небо зрівняло б сили наші і противника. Танки танками, а з неба падають заборонені світом види знищення людей, а це неприпустимо!
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05.03.2022 05:04 Відповісти
згоден з вами - потрібно більше.
змінюються обставини, змінюються потреби.
просто давайте вже будемо намагатися бути обьективними.
відкрити хайло і розісратися зі всіма легко - поремонтувати все це буде дуже важко.
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05.03.2022 05:13 Відповісти
є альтернатива-постачання крім ППО ракет "земля-земля" третіми КРАЇНАМИ..

з метою знищення аеродромів Ворога
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05.03.2022 09:33 Відповісти
Сравнил х#й з трамвайной ручкой. Беспредельщиков с цивилизацией. Беспредельщик может выиграть в короткой перспективе. В глобальном смысле-никогда. Просто жаль что Украина попала под это всё.
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05.03.2022 07:15 Відповісти
1)Захист своєї Незалежності- завдання народу кожної країни.

якщо країну очолють на певні періоди дебіли та бариги-НІХТО НЕ ВИНЕН,КРІМ ЦЬОГО НАРОДУ.

2)ДАВНО тому треба було вступити в НАТО.

Але ЛИШЕ Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.
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05.03.2022 09:28 Відповісти
ИМХО

На самом деле основная цель Путина(тм) не покорение Украины, поскольку это фантастика, а основная цель - это выпилить по максимуму хоть сколько нибудь боеспособное мужское население. Чтобы предотвратить неминуемую революцию на России.. В противном случае для тушения протестных пожаров ему нужен очень большой штат бертухаев - более 50% населения в идеале. А это тоже стремно, ибо если собаку не кормить она и хозяина может цапнуть.
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05.03.2022 04:48 Відповісти
На раші революція НЕ МОЖЛИВА, крапка!
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05.03.2022 05:13 Відповісти
Но возможен бунт. Бессмысленный и беспощадный.
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05.03.2022 05:27 Відповісти
ні.

традиція рашки- двірцеві перевороти.Тому впевнений-Валодью свої закопають. Разом з бункером.
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05.03.2022 09:31 Відповісти
Вова % поломал, точнее обнулил традицию дворцовых переворотов. Причем очень просто - перестроил дворец в парашу. Теперь, если на паРашке будет переворот, то он будет не дворцовый, а сортирный.
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Вони нам тут Сирію зроблять, якщо Америка не закриє повітряний простір. І хто буде винний? Винна буде Америка! Про це Зеленський має завтра сказати на виступі в конгресі.
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05.03.2022 04:50 Відповісти
У титулі пропущені слова "З мовчазної згоди США та НАТО"
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05.03.2022 04:51 Відповісти
Треба теж змінювати стратегію -перенести війну на теріторію раши,
наприклад Корчинський закликае народи Кавказу відокремлюватись від раши - зараз якраз время .

Звернення до народів Кавказу. Муслім, командир батальйону імені Шейха Мансура та Дмитро Корчинський

https://youtu.be/CVc-rWujpHs
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05.03.2022 04:55 Відповісти
Хай Корчинський не теліпає язиком про Кавказ а їде у Придністров"я - там третина жителів - українці От хай і попрацює там Че Геварою! Допомагав там створювать оту "ракову пухлину"? Хай сам і починає її корчувать Бо ми змушені на кордоні з Придністров"ям тримать війська які зараз потрібні на Чернігівщині Сумщині чи на Донбасі!
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05.03.2022 05:18 Відповісти
Чергова стурбованність та занепокоєння
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05.03.2022 04:56 Відповісти
Для США і НАТО ,позбивати той металолом рашки,як для мене мух і комарів вдома.
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05.03.2022 04:59 Відповісти
Они там слепые глухие или тупые? Это было понятно еще в первый день войны!
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05.03.2022 05:02 Відповісти
Они "зачухаються" после первой АЭС...
Как только выпадут радиоактивные осадки в Баден Бадене, Берлине, Марселе и Париже...
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05.03.2022 09:34 Відповісти
И что?? Нам от этого не легче, что вы там предупреждаете. Вам НАТО и США походу по кайфу наблюдать как бомбят города и мирное население Украины и за этим всем смотреть.... и выражать свою убогую жалкую обеспокоенность.

а вы своим равнодушием ,рациональностью ,граничащей с трусостью перед фашистской РФ.
Небо закрыть не хотят, истребители и ПВО не дают Украине. Импотенты США вместе с НАТО, жалкие сыкуны позорные.
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05.03.2022 05:06 Відповісти
Ну що ж , сценарій війни і так йшов не по правилах , а тепер схоже і зовсім - піде - по варварському беспрєдєлу . То ж нас тепер теж , ніщо не має стримувати . Пропоную трішки перенести війну на територію ворога , якщо звісно - в нас є такі можливості . Там вчора оприлюднили списки льотчиків , які бомбардують міста України , то ж непогано було б вирахувати - де знаходяться їхні сім'ї , і по можливості брати їх в заложники . І максимально поширити в інтернеті звернення такого плану - якщо ви мовляв , чи ваші колеги , скидатимуть бомби на українські міста , хтось із членів ваших сімей буде вмирати ,, одна бомба - мінус один член сім'ї , і т.д. ,, діти , батьки , дружини , не важливо .
Це по варварськи , так - по варварськи ,, ну а шо ж дєлать .. !? Ми повинні захищати своїх дітей будь якими способами , хоч навіть і теж - варварськими . Може хоч так до вбивць почне щось доходити .
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05.03.2022 06:40 Відповісти
Там по Світу жирує багато виєб.нів головних терористів нальотчиків **********, будемо знищувати.
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05.03.2022 06:46 Відповісти
Что то в этой идее есть.
Моральное право точно у нас есть - террориста нужно останавливать
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05.03.2022 07:56 Відповісти
непогано було б вирахувати - де знаходяться їхні сім'ї , і по можливості брати їх в заложники . І максимально поширити в інтернеті звернення такого плану - якщо ви мовляв , чи ваші колеги , скидатимуть бомби на українські міста , хтось із членів ваших сімей буде вмирати ,, одна бомба - мінус один член сім'ї /

Дурість.

ЦЕ ОЗНАЧАЄ СТАТИ ГІРШИМИ ВОРОГА.

В очах Світу.
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05.03.2022 09:42 Відповісти
Гіршими ?? Ти це серйьозно ? Гіршими кацапів стати НЕМОЖЛИВО .!! Це по перше .. .
По друге - коли от я дивлюся на зруйновані кацапськами льотчиками вщент - школи , лікарні , житлові квартали і.т.д. , на фото ( внизу ) мені стає пох на будь які правила , на думки світу , на Божі заповіді і все інше . Вони зовсім не переймаються , коли тиснуть на кнопку , скидаючи фаб 500 на голови нашим дітям , то чому я маю тримати в собі якісь сумління ?
Диявола можна перемогти , лише ставши ще більшим дияволом .
.
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05.03.2022 10:38 Відповісти
Схоже, що світовий терорист **********, готовий бомбардувати усі країни. Тільки його знищення зупинить це.
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05.03.2022 06:42 Відповісти
Чтобы бомбить надо долететь.
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05.03.2022 06:50 Відповісти
**********, обращаемся к тебе, па руски, бо если тебе ********* переведёт с украинского, то ты не поймёшь них.я.
Так вот, если ты не остановишь терроризировать и убивать наш народ, мы будем отлавливать по всему миру отпрысков вашей кровавой банды и уничтожать. Остановись и ***.вай на ерефию подымать экономику, а не превращать страну в четвёртый рейх.
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05.03.2022 06:56 Відповісти
Якась дивна поведінка НАТО! Збивати російські літаки і крилаті ракети, які летять на міста і цивільне населення України неможна, бо це може спровокувати третю світову війну! То придумайте хоча б якийсь новий термін, а не "закрити небо" України! Може, Путін і заспокоїться трішки. Або порадьтеся з ним для надійності, чи що?
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05.03.2022 06:59 Відповісти
ТОДІ США ВДЯГАЙТЕ ПАМПЕРСИ !)
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05.03.2022 07:01 Відповісти
Не верещи капсом, вони все одно не почують.
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05.03.2022 10:16 Відповісти
Может хватит этой "аналитики за чашкой кофе"? Сидят там за три-девять земель и умничают.
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05.03.2022 07:18 Відповісти
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Всем "операторам боевых диванов", что тут на говно исходят, обвиняя НАТО и США в "предательстве". Какого *** вы тут в комментах сидите, а не с калашами на фронте? Мы тут, в Штатах, реально поддерживаем Украину; весь Запад поддерживает, но тут вылезают "диванные вояки" - "а чого ви за нас не воюете?". Мы собираем бабки на помощь, вот, например https://www.facebook.com/donate/507886070680475/4917739608292906/ и таких фондов, куда обыкновенные люди дают кто по $100, а кто и по $5000, дофига. А ты, "злой на НАТО комментатор", хоть гривню дал хоть кому-то?! Или, *****, комменты только строчишь "НАТО нас предало", "ссыкливая гейропа"? Так ты ничем не лучше тупой и вонючей путенской "ваты"...

Джон Кеннеди, великий американский президент, когда-то сказал: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"

"Диванный комментатор", задай этот вопрос СЕБЕ, *****, прежде, чем кричать про "предателей из НАТО". НАТО и США никого НЕ ПРЕДАВАЛО, *****, запомните! Делают то, что никогда в истории не далели!
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05.03.2022 07:27 Відповісти
спокійніше..

1)довбо..бів всюди вистачає.

2) путінотролі змінили тактику..

оскільки відверта пропаганда впевнено і відразу посилається за російським кораблем,то зараз наголос-посіяти сумніви,паніку і розбрат .Навіть маскуючись"Слава Україні"
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05.03.2022 09:37 Відповісти
Це ольгинські боти роблять з наших союзників ворогів. У них завдання таке. Українці вдячні усім за допомогу.
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05.03.2022 09:44 Відповісти
Тут, скорше, "працюють" не стільки "диванні вояки", скільки штатні лаптєногі гівномети.
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05.03.2022 09:58 Відповісти
Коли армія Мордору втратить можливість атакувати, вони стануть просто терористами... в цьому СіеНеН можна повірити.

Схоже, теперішнє США бореться тільки з дрібними терористами. А державу-терориста навіть не хочуть виключити з РБ ООН.
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05.03.2022 07:31 Відповісти
Закрыть небо настолько важно, как понимание того, что за месяц бомбардировок города сравняют орки с землей
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05.03.2022 07:59 Відповісти
Есть действия, о которых надо кричать, а есть действия, о которых надо молчать. Ребята, никто не хочет, чтобы съехавший с катушек фюрер нажал на кнопку, поэтому кое-что на словах отрицается...
Все буде Україна!!!
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05.03.2022 08:01 Відповісти
Якщо не допоможите то справимся самі. За 9 днів збили 40кращих кацапських пілото-літаків.Всього у них 450шт. Не факт що всі винищувачі і бомбардувальники і не факт що всі пілоти мають досвід і бажання. Тобто максимум ще 80 днів і в них не буде літаків. Їхні бомбардування страшні були перші дні але не дрогнули тоді не зупинимось і зараз.Для 45млн нації ці можливі втрати не будуть причиною припинити спротив.До перемоги. Ще розглядаєм варіант оголосити війну імпотентному НАТО і взяти трофеями необхідні ППО і літаки поки Ваші представники будуть мекати-бекати наша тероборона вже все привезе.Бо БЕЗ НАС ВИ НЕ ВСТОЄТЕ.КІЛЬКІСТЬ ТЕХНІКИ НІЧОГО НА ВИРІШУЄ.МАЄ БУТИ ТОЙ ХТО НЕ БОЇТЬСЯ ЖИТТЯ ВІДДАТИ ЗА ПРАВДУ.
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05.03.2022 08:03 Відповісти
Дулик- троль із Лахти .типовий .

ще раз.

Оскільки відверта пропаганда впевнено і відразу посилається у напрямі за російським кораблем,то зараз наголос-посіяти сумніви,паніку і розбрат .Навіть маскуючись"Слава Україні"
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05.03.2022 09:39 Відповісти
Помиляєтесь шановний.Імя і прізвище справжні.А у Вас?
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05.03.2022 10:01 Відповісти
Де Ви побачили в моєму дописі паніку сумніви розбрат?Я спокійний і впевнений як Арестович.
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05.03.2022 10:10 Відповісти
Такої навали антинатівських ботів ще не було на Цензорі.

Відправляйте їх у спам та за парєбрік. Нехай йдуть ягель та валєжнік збирають, бо зима близько.

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 09:49 Відповісти
Мабуть, не всі антинатівські дописи були написані "ботами". Багато з українців помітно розчарувався в НАТО.
Бо НАТО справді піддалося на ядерний шантаж пуйла 4 чи 5 днів тому, і якби не дуже масова підтримка України пересічними американцями (що чинить дуже великий тиск на Байдена), то може навіть почали би урізати поставки зброї та *********** на вимоги пуйла.

На наше щастя, світові медіа і настрої американського народу не дозволяють їм аж так спасувати.
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06.03.2022 15:22 Відповісти
 
 