Схоже, що Росія готова бомбардувати міста України "до підкорення", - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Представники США та НАТО, які спостерігають за війною в Україні, на початку цього тижня помітили помітні зрушення в стратегії Росії: вона тепер, схоже, готова "бомбардувати міста до підкорення", що може завдати значних жертв серед цивільного населення.
Про це сказав CNN високопосадовець західної розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Важче озброєння не тільки важче за своєю вагою, воно також важче з точки зору шкоди, яку вона може завдати. І воно набагато менш вибіркове. Значить, буде більше жертв", - сказав чиновник.
Видання зауважує, що останніми днями американські офіційні особи попереджали, що стратегія Росії змінюється, переходячи від зосередження переважно на військових цілях до націлення на цивільне населення, на тлі усвідомлення того, що початковий план швидкого захоплення Києва та повалення уряду провалився.
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Может это я на эмоциях говорю, но где я не прав?
Только закапывать.
И то не факт. В любом случае выглядит это по ********. Надо союз с такими как Литва, Польша и т.п. Но они же НАТО и как это все уместить и можно ли, я не знаю. Не эксперт в этой теме.
1)загрозою конфіскації нерухомого майна.
Досить кривлятись, вдавитесь своїм страхом і захланністю
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***** ***..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
а тo чим хлопці палять кацапськи танки само з асфальту наплавилося?
змінюються обставини, змінюються потреби.
просто давайте вже будемо намагатися бути обьективними.
відкрити хайло і розісратися зі всіма легко - поремонтувати все це буде дуже важко.
з метою знищення аеродромів Ворога
якщо країну очолють на певні періоди дебіли та бариги-НІХТО НЕ ВИНЕН,КРІМ ЦЬОГО НАРОДУ.
2)ДАВНО тому треба було вступити в НАТО.
Але ЛИШЕ Після початку російської агресії на Донбасі і анексії Криму підтримка членства в НАТО серед населення зросла. За даними опитування, у 2014 році 47,8% українців були за вступ до Альянсу і 32,4% - проти. У 2015-2016 роках членство в НАТО підтримували близько 43% громадян, в 2017-2018 роках - близько 41%.
На самом деле основная цель Путина(тм) не покорение Украины, поскольку это фантастика, а основная цель - это выпилить по максимуму хоть сколько нибудь боеспособное мужское население. Чтобы предотвратить неминуемую революцию на России.. В противном случае для тушения протестных пожаров ему нужен очень большой штат бертухаев - более 50% населения в идеале. А это тоже стремно, ибо если собаку не кормить она и хозяина может цапнуть.
традиція рашки- двірцеві перевороти.Тому впевнений-Валодью свої закопають. Разом з бункером.
наприклад Корчинський закликае народи Кавказу відокремлюватись від раши - зараз якраз время .
Звернення до народів Кавказу. Муслім, командир батальйону імені Шейха Мансура та Дмитро Корчинський
https://youtu.be/CVc-rWujpHs
Как только выпадут радиоактивные осадки в Баден Бадене, Берлине, Марселе и Париже...
а вы своим равнодушием ,рациональностью ,граничащей с трусостью перед фашистской РФ.
Небо закрыть не хотят, истребители и ПВО не дают Украине. Импотенты США вместе с НАТО, жалкие сыкуны позорные.
Це по варварськи , так - по варварськи ,, ну а шо ж дєлать .. !? Ми повинні захищати своїх дітей будь якими способами , хоч навіть і теж - варварськими . Може хоч так до вбивць почне щось доходити .
Моральное право точно у нас есть - террориста нужно останавливать
Дурість.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ СТАТИ ГІРШИМИ ВОРОГА.
В очах Світу.
По друге - коли от я дивлюся на зруйновані кацапськами льотчиками вщент - школи , лікарні , житлові квартали і.т.д. , на фото ( внизу ) мені стає пох на будь які правила , на думки світу , на Божі заповіді і все інше . Вони зовсім не переймаються , коли тиснуть на кнопку , скидаючи фаб 500 на голови нашим дітям , то чому я маю тримати в собі якісь сумління ?
Диявола можна перемогти , лише ставши ще більшим дияволом .
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Так вот, если ты не остановишь терроризировать и убивать наш народ, мы будем отлавливать по всему миру отпрысков вашей кровавой банды и уничтожать. Остановись и ***.вай на ерефию подымать экономику, а не превращать страну в четвёртый рейх.
Джон Кеннеди, великий американский президент, когда-то сказал: "Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country"
"Диванный комментатор", задай этот вопрос СЕБЕ, *****, прежде, чем кричать про "предателей из НАТО". НАТО и США никого НЕ ПРЕДАВАЛО, *****, запомните! Делают то, что никогда в истории не далели!
1)довбо..бів всюди вистачає.
2) путінотролі змінили тактику..
оскільки відверта пропаганда впевнено і відразу посилається за російським кораблем,то зараз наголос-посіяти сумніви,паніку і розбрат .Навіть маскуючись"Слава Україні"
Схоже, теперішнє США бореться тільки з дрібними терористами. А державу-терориста навіть не хочуть виключити з РБ ООН.
Все буде Україна!!!
ще раз.
Оскільки відверта пропаганда впевнено і відразу посилається у напрямі за російським кораблем,то зараз наголос-посіяти сумніви,паніку і розбрат .Навіть маскуючись"Слава Україні"
Відправляйте їх у спам та за парєбрік. Нехай йдуть ягель та валєжнік збирають, бо зима близько.
Боже! Бережи Україну та її дітей!
Бо НАТО справді піддалося на ядерний шантаж пуйла 4 чи 5 днів тому, і якби не дуже масова підтримка України пересічними американцями (що чинить дуже великий тиск на Байдена), то може навіть почали би урізати поставки зброї та *********** на вимоги пуйла.
На наше щастя, світові медіа і настрої американського народу не дозволяють їм аж так спасувати.