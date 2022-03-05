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"Тримайся Україно!": Маск висловив слова підтримки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний допис Маск розмістив у Твіттері.

"Тримайся, Україно!", - написав американський бізнесмен.

У наступних повідомленнях він висловив співчуття "великим людям Росії, які цього не хочуть".

Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

Читайте також: Станції Starlink можуть стати цілями військ Росії, - Маск

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

28 лютого перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України. Маск припутсив, що станції можуть стати об'єктами нападу російської армії, але в багатьох регіонах лишаються єдиним джерелом Інтернету.

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Дякую Маск!
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05.03.2022 05:07 Відповісти
делаем красивое https://twitter.com/i/status/1499805054542532611 кб Луч знак качества
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05.03.2022 05:14 Відповісти
фермерский подгон зрк тор 2 м https://twitter.com/i/status/1499864725999529994
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05.03.2022 05:17 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499860875984965637
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05.03.2022 05:20 Відповісти
фермеры не теряют времени -лутают 🤣https://twitter.com/i/status/1499811129652035586
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05.03.2022 05:23 Відповісти
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05.03.2022 06:08 Відповісти
Московия.
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05.03.2022 07:18 Відповісти
гарна новина
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05.03.2022 06:59 Відповісти
 
 