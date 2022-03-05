"Тримайся Україно!": Маск висловив слова підтримки

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний допис Маск розмістив у Твіттері.

"Тримайся, Україно!", - написав американський бізнесмен.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Hold Strong Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

У наступних повідомленнях він висловив співчуття "великим людям Росії, які цього не хочуть".

Мільярдер також закликав США негайно збільшити видобуток нафти й газу, аби компенсувати експорт російських енергоносіїв.

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Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

28 лютого перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink прибула до України. Маск припутсив, що станції можуть стати об'єктами нападу російської армії, але в багатьох регіонах лишаються єдиним джерелом Інтернету.