Загроза вуличних боїв є у Сумах, - мер Лисенко

У Сумах наразі є загроза вуличних боїв. Сумчан закликають лишатися вдома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мер Сум Олександр Лисенко написав про це у Фейсбуку.

"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!".

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