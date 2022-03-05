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Загроза вуличних боїв є у Сумах, - мер Лисенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Сумах наразі є загроза вуличних боїв. Сумчан закликають лишатися вдома.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мер Сум Олександр Лисенко написав про це у Фейсбуку.
"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!".
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