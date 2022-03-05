УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
34757 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
9755 5
Суми (217) Лисенко Олександр (8)

Загроза вуличних боїв є у Сумах, - мер Лисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Загроза вуличних боїв є у Сумах, - мер Лисенко

У Сумах наразі є загроза вуличних боїв. Сумчан закликають лишатися вдома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мер Сум Олександр Лисенко написав про це у Фейсбуку.

"Сумчани, залишайтеся вдома. Загроза вуличних боїв! Знайдіть безпечне місце!".

Читайте також: Третій раунд переговорів може відбутися цими вихідними, - Шольц після розмови з Путіним

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.03.2022 06:05 Відповісти
Замовляйте на U-****!
показати весь коментар
05.03.2022 07:14 Відповісти
Смерть цапам!
показати весь коментар
05.03.2022 06:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499850212981960704
показати весь коментар
05.03.2022 06:07 Відповісти
дайте йому "таблетку" і виставіть на вулицю, хай повзе на "уродину"
показати весь коментар
05.03.2022 09:08 Відповісти
 
 