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"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.
"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.
Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Sorry to be a free speech absolutist.
Топ коментарі
+53 Петро Другий
показати весь коментар05.03.2022 08:22
+52 Drporknswine
показати весь коментар05.03.2022 08:28
+22 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар05.03.2022 08:18
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Будь ласка, зачекайте...
а за підтримку звичайно велике дякуемо.
"Если ты не интересуешься политикой, она заинтересуется тобой"
Яке відношення має кривава Гебельс-помийна пропаганда до свободи слова?
Он что , кацапёздам поставил техоборудование ???
Він цього не бачить і не розуміеє, що нашим незалежним, але комерційним СМІ неможливо боротися з цім на рівних.
Не понимает что с лукавым надо по лукавству
Прикро, але поки що він має підстави діяти так, як він діє.