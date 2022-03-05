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"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські новини в Starlink

Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився заблокувати російські новинні ресурси після запиту іноземних урядів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Маскн написав у Twitter.

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"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом.

Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".

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Топ коментарі
+53
Чувак явно не знайомий з кацапською пропагандою.
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05.03.2022 08:22
+52
Свобода слова и свобода лжи это две большие разницы
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05.03.2022 08:28
+22
Ілону Маску-респект за підтримку України...
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05.03.2022 08:18
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Дивак…..
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05.03.2022 08:18 Відповісти
а як він заблокую ті новини якщо Старлінк простий ретранслятор ?
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05.03.2022 08:38 Відповісти
Можно в обновлении ПО всунуть встроенный фаервол, который будет блокировать определенные адреса.
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05.03.2022 08:53 Відповісти
Ілону Маску-респект за підтримку України...
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05.03.2022 08:18 Відповісти
Чувак явно не знайомий з кацапською пропагандою.
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05.03.2022 08:22 Відповісти
и талантами доктора Ге
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05.03.2022 08:28 Відповісти
Просто маск любить гроші😀
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05.03.2022 08:34 Відповісти
В 3м рейхе тоже свобода слова была или в репрессивном совке????
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05.03.2022 08:24 Відповісти
То він на них має рівнятись, чи що?..
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05.03.2022 09:54 Відповісти
Свобода слова и свобода лжи это две большие разницы
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05.03.2022 08:28 Відповісти
Маск неприемно здивував... - таке, у багатих свої заморочки.
а за підтримку звичайно велике дякуемо.
"Если ты не интересуешься политикой, она заинтересуется тобой"
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05.03.2022 08:29 Відповісти
після його конфлікту у історії із Джонні Деппом- не дивно взагалі.
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05.03.2022 09:23 Відповісти
"Але не Україна" - як це розуміти??? Питання нашому уряду!
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05.03.2022 08:34 Відповісти
наший уряд не пропонував блокувати касапів
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05.03.2022 08:39 Відповісти
наше "правительство" разыгрывает партию пуйла. и чем все закончится стало понятно еще 4 дня назад. людей жаль
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05.03.2022 09:27 Відповісти
Які питання? Всі знають що Саме саме такий який він є. Він не буде блокувати нічого від слова зовсім. То навіщо його до чогось там змушувати?
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05.03.2022 09:06 Відповісти
*Маск
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05.03.2022 09:07 Відповісти
Ким би чи яким би він не був - не суттєво, та він не збоченець, не вбивця, не брехун. Усе інше - то таке, у кожного свої таргани у голові. Й він допомагає українцям.
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05.03.2022 08:38 Відповісти
Гении-это обратная сторона шизофреников.
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05.03.2022 08:38 Відповісти
маніяки теж шизіки. а Ви бачили свою зворотню сторону ? )))
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05.03.2022 08:42 Відповісти
Яка ж в дупу свобода слова, коли все, що не подобається пуйлу в москотостані закрито, Наваляльний в тюрмі сидить (після того як не додох пвсля фсб-шних фосфатів в трусах), за спробу сказати правду - 15 років?
Яке відношення має кривава Гебельс-помийна пропаганда до свободи слова?
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05.03.2022 08:39 Відповісти
я пользователь и как устроена сама система передачи инфы на уровне ≪в общих чертах≫. Но как мне пояснили с этим Старлинком , там должен быть целый набор аппаратуры и один из главных гаджетов , это антена , очередь на которую на год вперёд .
Он что , кацапёздам поставил техоборудование ???
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05.03.2022 08:41 Відповісти
Просто у англійський сегмент потрапляють лише "бризки" від того водоспада лайна, що виливають кацапи, витрачаючи на фейко-смі мільярди нафто-долярів.
Він цього не бачить і не розуміеє, що нашим незалежним, але комерційним СМІ неможливо боротися з цім на рівних.
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05.03.2022 08:41 Відповісти
Маск нвіть Гєбєльса відмовився би блокувати,він лібераст по життю.
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05.03.2022 08:46 Відповісти
Наивный. Что взять?
Не понимает что с лукавым надо по лукавству
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05.03.2022 08:47 Відповісти
Да уж, его откровенно мурлом называют, а он тут ещё в какую-то демократию играет
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05.03.2022 08:49 Відповісти
Да они все там тайные поклонники расеюшки. Ругают свое правительство и хвалят *****. Типичное поведение для недалеких людей, которые интересуются только тем, что происходит в их жизни.
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05.03.2022 08:51 Відповісти
Мне кажется, Вы к Маску немного несправедливы: он полностью перевёл Украину на Старлинк, в первые же дни войны доставил ретрансляторы, а когда возникла какая-то достаточно серьезная техническая проблема по совмещению оборудования, решил её за несколько часов. Маск - однозначно друг Украины. Но на Западе, особенно в США свои тараканы относительно прав и свобод, они на уровне убеждений (как у нас, например, слово "фашист", которое на самом деле означает принадлежность к одной из итальянских партий, или свастика, которая на самом деле древний символ плодородия). Простим ему эту слабость. В конце концов, зомбированные и так видят всё это г-но в ящике, а незомбированные туда и смотреть не станут. ИМХО, конечно.
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05.03.2022 11:39 Відповісти
Сейчас модно поддерживать Украину, вот он и подкинул свои старлинки. Это же хороший пиар-ход. Сам он бесконечно далек от всего здесь происходящего.
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05.03.2022 12:56 Відповісти
свої таргани як у Великих,так і у ватних чмошників,таких як ти,алєксєй
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05.03.2022 09:05 Відповісти
Тут комменты убогие, плюс ботва
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05.03.2022 09:18 Відповісти
і не кажи... А ще, як напишуть паляниця чи рушниця- щелепу мусиш вставляти?
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05.03.2022 09:28 Відповісти
*****. И рыбку съесть и ***** сесть. Лучше бы послушал эти новости , ******* сказочный
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05.03.2022 08:59 Відповісти
В Руанді була абсолютна "свобода слова" там "Радіо тисяча горбів" нацьковувало хуту на тутсі і повідомляло про місці укриття людей тутсі для подальшого їх вбивства. Іншими словами "свобода слова" може спричиняти геноцид і допомагати в його проведенні.
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05.03.2022 09:02 Відповісти
Не всі "прокинулися" навіть із свідомих
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05.03.2022 09:04 Відповісти
Достаточно отключить ********* от Интернета, и не потребуется никаких блокировок Starlink.
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05.03.2022 09:14 Відповісти
Спросите его, дал ли бы он эфирное время маньяку Чикатило для пропаганды его взглядов? Нет. Так ведь Чикатило на пару порядков лучше *****. Что же он ***** дает это время?
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05.03.2022 09:29 Відповісти
Свобода слова у концтаборі імені недофюрера путіна?! Маск з глузду з'їхав, чи вони усі там такі ?Шкода, що кацапська орда розташована не на Рейні і не біля Каліфорнії...
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05.03.2022 09:31 Відповісти
Одразу видно, що кацапська пропаганда йому не зрозуміла.
Прикро, але поки що він має підстави діяти так, як він діє.
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05.03.2022 09:32 Відповісти
А яке відношення має росія до свободи слова!?
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05.03.2022 09:34 Відповісти
Маск тонко натякнув що Україна не просила а тому і не закрив. Робіть висновки
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05.03.2022 10:07 Відповісти
Маск правий.
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05.03.2022 10:09 Відповісти
Он просто не знает какую х##ню там пишут
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05.03.2022 10:28 Відповісти
Когда видишь последствия обстрелов и бомбёжек и слушаешь бравурные речи путина и скабеевой, что "мирному населению ничего не угрожает", более наглядна становится глубина лжи и цинизма рашки. Верят русским СМИ только те, кто годами кушает это дерьмо.
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05.03.2022 10:35 Відповісти
Нехай транслює - накопичиться багато матеріалів для Гааґі!
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05.03.2022 11:29 Відповісти
Маск умный человек, если ошибся - сам исправит.
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05.03.2022 11:57 Відповісти
Ілон маск иди *****
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05.03.2022 12:25 Відповісти
 
 