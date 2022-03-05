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Новини Війна
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США, Німеччина та Румунія провели спільні повітряні навчання впритул до України

США, Німеччина та Румунія провели спільні повітряні навчання впритул до України

Сполучені Штати Америки, Німеччина та Румунія провели спільні навчання у повітряному просторі країн НАТО впритул до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВПС США в Європі.

провели бомбардувальники над східним флангом НАТО, навчаючись разом із німецькими та румунськими військами на знак єдності, оскільки російське вторгнення в Україну вступає у другі вихідні.

Найбільші стратегічні бомбардувальники ВПС США B-52 Stratofortress вилетіли з RAF Fairford, бази Королівських ВПС в Англії, і провели тренування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО саме створило наратив про те, що закриття неба над Україною спровокує війну з Росією, - Зеленський

Потім B-52 вилетіли до Румунії, де вони провели навчання з повітряної підтримки в складі оперативної групи бомбардувальників.

Як зауважує CNN, повітряний простір Румунії межує з українським, "де російські ВПС намагаються встановити панування".

Автор: 

Німеччина (7323) НАТО (6423) Румунія (1156) США (22512) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+33
НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 10:10
+19
И шо?
А дать УСТАРЕВШИЕ совецкие самолёты засцали.
Боятся Пуцина рассердить.
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05.03.2022 10:10
+15
Зеленський чуть не прямим текстом сказав .що вони боягузи..
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05.03.2022 10:13
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НАТО, озброенне до зубів, спокійно спостерігає, як Путлер нищить Україну!!! Це не просто аморально, це огидно!!!
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05.03.2022 10:10 Відповісти
Придёт время, НАТО попросится в Украину ))))
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05.03.2022 10:11 Відповісти
А это уже прорисовывается. Возможен военно-политический и экономический блок Украина, Польша, страны Прибалтики, Англия, США. Может и другие, которые активно в настоящее время нам помогают, которые не лицемерят.
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05.03.2022 10:19 Відповісти
Зеленський чуть не прямим текстом сказав .що вони боягузи..
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05.03.2022 10:13 Відповісти
Зеленскому б мовчать. Треба було до оборони готуватись, а не до шашликів, а тепер він в союзників гімном кидається. Те ж мені месія знайшовся
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05.03.2022 10:20 Відповісти
прислів'я--на переправі коней не міняють
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05.03.2022 10:30 Відповісти
И очень жаль. Потому что, как токо появился Елдак, Зеленский начал обсырать западных партнёров и говорить:,,Зачем нам то НАТО" . Т.е. полностью озвучивает методичку *****
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05.03.2022 11:00 Відповісти
Их пристреливают?
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05.03.2022 13:22 Відповісти
ну, говорить надо, но - да.
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05.03.2022 11:04 Відповісти
НАТА живет по принципу пусть других убивают, лишь бы не была вайны. Но ничо, горе постучит и в их дома...
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05.03.2022 10:15 Відповісти
Вот когда исламисты и игиловцы будут устраивать теракты на территории Европы, то никакого сожаления никаких и "ЖЕ СУИС ******" в фейсбуках
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05.03.2022 10:17 Відповісти
Как только сдохнет рашка - все "исламисты" и "игиловцы" волшебным образом исчезнут

Запомни чтобы убедиться в будущем
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05.03.2022 10:51 Відповісти
Зря ты так, они нам поставили 50 тон солярки))))) (сарказм)
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05.03.2022 10:20 Відповісти
Треба писати "АЖ 50 ТОН" солярки.
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05.03.2022 10:46 Відповісти
А где б мы были без поставок США? КТО поставляет нам оружие? Мы сами его делаем? А. Забыла. Наше оружие закатано в асфальт. Еслиб не эта соляра от США на чём бы ездила техника ЗСУ? На видосиках от ЗЕ? На тех деньгах, что он зажал на армию? Как было у нас 73% дебилов, так и осталось. Даже война не научила уму
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05.03.2022 11:07 Відповісти
И шо?
А дать УСТАРЕВШИЕ совецкие самолёты засцали.
Боятся Пуцина рассердить.
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05.03.2022 10:10 Відповісти
оскільки російське вторгнення в Україну вступає у другі вихідні.??? незрозумів? чи то переклад кривий?
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05.03.2022 10:12 Відповісти
Вони міряють війну вихідними, на яких чинуша в Каліфорнії виїжджає з родиною за межі Лос-Анджелеса на пікнік. Ковбаски на грилі підсмажити, зефірки там всякі. Щоб вранці в понеділок прийти у свій офіс, закинути ноги на стіл, і, сьорбаючи каву зі Старбакса, прочитати на своєму макбуці про війну за океаном, яка надихає американських демократів стати ще демократичнішими
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05.03.2022 10:33 Відповісти
100 відсотків..
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05.03.2022 10:48 Відповісти
О! І одразу стало значно легше!
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05.03.2022 10:12 Відповісти
Більше не буду коментувати новини про цих сцикунів.
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05.03.2022 10:14 Відповісти
Могли б і керосин не тратить попусту. Пофоткались би на фоні самальотів з карамультуками в руках , тіпа диви які ми страшно страшні шо і в дзеркало до себе не улибаїмся , і всьо.
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05.03.2022 10:17 Відповісти
вот, еще один мой посыл дошел - держите войска у границ с Мордором. В частности Польша выкатывайте батальоны к границе с Белорашкой. Аналогично и Латвии и Литве - пусть Усатый уберет свою угрозу от наших кордонов!
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05.03.2022 10:19 Відповісти
Це методичка тепер така, обсирати НАТО?
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05.03.2022 10:21 Відповісти
А є підстави восхваляти це збіговисько сцикливо-стурбованих політиканів? Яке з військово союзу, якого у свій час боявся дохлий совок, перетворилось на говорильню імпотентних старців. Яких хвилює лише курс акцій на біржі, теплота своєі дупи в кріслі на посаді
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05.03.2022 10:25 Відповісти
А не саме цього хоче окупант?
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Окупант хоче нас знищити, а ми боремось і нищимо русню. Незважаючи на глибину висловленого занепокоєння
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05.03.2022 10:36 Відповісти
Це одна з головних умов кацапів-не допустити Україну в НАТО. Думайте...
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05.03.2022 10:45 Відповісти
Проснулись 73% идиотов
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05.03.2022 11:09 Відповісти
А озброєння вистачить якшо не буде поставок з боку НАТО?
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05.03.2022 10:52 Відповісти
Озброєння поставляє не НАТО як альянс. А уряд кожної окремо взятої країни. Зокрема, США, які дозволили країнам Балтії постачати збою їх виробництва Україні.
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05.03.2022 11:18 Відповісти
Мы уже были позаблоком. И чем это кончилось?
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06.03.2022 00:27 Відповісти
Нічим хорошим. Проте, як показала війна з рашисиами, НАТО - неспроможна організація політиканів-популістів, між якими є внутрішні конфлікти, а не військовий блок. Тому союз Україна-Польща-Англія чи Балто-Чорноморськмй можуть принести більше користі нашій державі.
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06.03.2022 00:36 Відповісти
а где же авианосцы против кацапа с просроченным пайком и одноразовым жгутом?
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05.03.2022 10:21 Відповісти
Я вже бачу як ***** злякалося в тремтить (сарказм)
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05.03.2022 10:22 Відповісти
Прямо впритык?! Какие отважные ребята, гордимся вашей отвагой! Ну вы так, особо не рискуйте, вдруг *****, вам войну объявит! А ВСУ не факт, что будет защищать нато)))
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05.03.2022 10:26 Відповісти
Як би сказав один всім відомий політик: "Ваші героїчні навчання надихають нас на боротьбу і показують віру в європейські цінності"
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Помню в 19, 20-м годах проходили масштабные совместные учения стран НАТО и Украины, включая задействование стратегических бомбардировщиков США на территории Украины. Учения были нацелены на то, чтобы показать ***** решимость совместного отражения потенциальной угрозы. И вот когда угроза наступила нет ни взаимодействия на суше, на море и в воздухе. Украина фактически в одиночку противостоит орде, наступающей по всем фронтам, а НАТО, испугавшись маловероятного ядерного ответа опять проводит масштабные учения, только уже без Украины.
Складывается впечатление, что если завтра ***** решит атаковать страны Балтии, то Альянс и там откажется от военного ответа, будет крайне обеспокоен возможным ядерным конфликтом и продолжит проводить масштабные авиаучения с задействованием Б-52, только уже без стран Балтии.
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05.03.2022 10:27 Відповісти
в этом можно не сомневаться - скажут это локальный конфликт, не надо разжигать ядерную угрозу
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05.03.2022 10:31 Відповісти
Вчора дивився по dw програму, там один німецький експерт так і казав, що якщо НАТО не допоможе Україні перемогти, то завтра рашисти прорубають сухопутний коридор у Кенінгсберг і повністю відріжуть країни Балтії від ЕС.
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05.03.2022 10:33 Відповісти
Эти учения разрабатывались в надежде что УКРАИНА будет помогать НАТО в случае нападения на них. А не наоборот. Наоборот это каждый за себя.
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05.03.2022 10:41 Відповісти
Молдова, Абхазія, осетія, АРК, лугандон, Україна, Прибалтика, мадярщина, Польща, Чехія, Словаччина ... Плани cpаного сабіратєля зімель передбачити не важко. Їх ще Дудаєв оприлюднював у 95 році.
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Я такий ЩАСЛИВИЙ шо вони провели навчання шо в голові одні матюки - це ж яку сміливість треба мати шо б провести навчання біля Украіни
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05.03.2022 10:28 Відповісти
эх комментаторы.... Так вам все и рассказали что и зачем делает для помощи Украине....
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05.03.2022 10:46 Відповісти
І я про те ж. А боти і раді старатись...
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05.03.2022 10:48 Відповісти
Та неужели!? Йой... Не страшно, хоть, было!? Вруг пуйлу не понравится!?
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05.03.2022 11:15 Відповісти
Потрібні не навчання, закриття повітряного простору України.
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05.03.2022 11:36 Відповісти
а что ?чтото взлетело из германского?у них еще чтото летает из военоого?
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05.03.2022 11:58 Відповісти
 
 