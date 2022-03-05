Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи

Президент Бразилії Жаір Болсонару підписав указ, який дозволяє громадянам України та особам без громадянства, які були переміщені внаслідок війни в Україні, жити та працювати в Бразилії за гуманітарною візою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, заявники повинні отримати 180-денну тимчасову візу протягом 90 днів після прибуття, яка потім матиме право на продовження терміну дії візи на тимчасове проживання до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на постійне проживання.

Заявники мають подати документи на отримання візи до 31 серпня, йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що з початку війни в Україні Болсонару уникав засудження чи санкцій проти Росії, заявляючи, що Бразилія займає "нейтральну" позицію.

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Він стверджував, що санкції вплинуть і на економіку Бразилії, вказуючи, що сільське господарство країни залежить від російських добрив.