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Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бразилія надасть біженцям з України гуманітарні візи

Президент Бразилії Жаір Болсонару підписав указ, який дозволяє громадянам України та особам без громадянства, які були переміщені внаслідок війни в Україні, жити та працювати в Бразилії за гуманітарною візою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, заявники повинні отримати 180-денну тимчасову візу протягом 90 днів після прибуття, яка потім матиме право на продовження терміну дії візи на тимчасове проживання до двох років, після чого заявники можуть подати заяву на постійне проживання.

Заявники мають подати документи на отримання візи до 31 серпня, йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що з початку війни в Україні Болсонару уникав засудження чи санкцій проти Росії, заявляючи, що Бразилія займає "нейтральну" позицію.

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Він стверджував, що санкції вплинуть і на економіку Бразилії, вказуючи, що сільське господарство країни залежить від російських добрив.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+5
в Одесі відбувся перший у світі масовий невидимий мітинг

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05.03.2022 10:52
+3
ходоки за руським кораблем))

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і,про перспективи російського ринку праці.....)

Закрытие Ikea - 15 000 рабочих мест.Завод в Тольятти (Renault-Nissan) останавливается из-за нехватки импортных запчастей - 35 000 рабочих мест. Завод «Автотор» по сборке BMW - 3500 рабочих мест.«Яндекс» предупредил сотрудников о риске дефолта - 12 000 рабочих мест.
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05.03.2022 11:06
+2
Мля еще б Бангладеш и Конго так же сделали . Чет сирийці, авганці туда не прут, а в Европу и Штаті. Нах нашим в те джунгли и бандитские фафелі бежать
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05.03.2022 11:08
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05.03.2022 10:51 Відповісти
в Одесі відбувся перший у світі масовий невидимий мітинг

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05.03.2022 10:52 Відповісти
Бєлиє ходокі.
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05.03.2022 11:01 Відповісти
ходоки за руським кораблем))

----------------------

і,про перспективи російського ринку праці.....)

Закрытие Ikea - 15 000 рабочих мест.Завод в Тольятти (Renault-Nissan) останавливается из-за нехватки импортных запчастей - 35 000 рабочих мест. Завод «Автотор» по сборке BMW - 3500 рабочих мест.«Яндекс» предупредил сотрудников о риске дефолта - 12 000 рабочих мест.
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05.03.2022 11:06 Відповісти
Зомбі перетворились на привидів?
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Спасибо, но Бразилия ничем не привлекает, нищая страна с ужасной преступностью и дебилом президентом.
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05.03.2022 11:01 Відповісти
"Не трогайте Рио де Жанейро своими грязными лапами - это голубая мечта моего детства"
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05.03.2022 11:07 Відповісти
nueva friburgo, rio sucks
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05.03.2022 11:26 Відповісти
Не понял смысл? Классику читай.
Ильф и Петров "Золотой теленок" (крылатая фраза Остапа Бендера)
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05.03.2022 11:40 Відповісти
Это разве главное?) А то что Бразилия несмотря на всю свою показушную нейтрайлность это ближайший союзник москалей?)
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05.03.2022 11:07 Відповісти
а ще Бразилія член БРИКС
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05.03.2022 11:08 Відповісти
Мля еще б Бангладеш и Конго так же сделали . Чет сирийці, авганці туда не прут, а в Европу и Штаті. Нах нашим в те джунгли и бандитские фафелі бежать
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05.03.2022 11:08 Відповісти
фавелы )))
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05.03.2022 11:09 Відповісти
Так шо, можно заправлять машину и в Рио?
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05.03.2022 12:17 Відповісти
 
 