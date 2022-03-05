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S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рейтингове агентство Standard & Poor's у п'ятницю знизило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC.
Про це повідомила російська служба ВВС у Telegram із посиланням на Standard & Poor's, передає Цензор.НЕТ.
Таке зниження означає, що, з погляду агентства, Білорусь має значні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.
"Міжнародні санкції, введені проти Білорусі через її участь у російському військовому вторгненні в Україну, є досить жорсткими, і ми очікуємо, що вони й надалі посилюватимуться", - пояснює агентство.
Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.
Топ коментарі
+13 Слава Свид
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+10 Viktor Turchanikov
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