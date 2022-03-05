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Білорусь (5964) зовнішній борг (15) дефолт (107) кредитори (43)

S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC

Рейтингове агентство Standard & Poor's у п'ятницю знизило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі з B до CCC.

Про це повідомила російська служба ВВС у Telegram із посиланням на Standard & Poor's, передає Цензор.НЕТ.

Таке зниження означає, що, з погляду агентства, Білорусь має значні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

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"Міжнародні санкції, введені проти Білорусі через її участь у російському військовому вторгненні в Україну, є досить жорсткими, і ми очікуємо, що вони й надалі посилюватимуться", - пояснює агентство.

Раніше міжнародне рейтингове агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC – менше як за тиждень від останнього пониження.
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Топ коментарі
+13
там обваливать нечего и так бы сдохли
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05.03.2022 11:18
+11
полегшили їм муки, добили. гуманісти блд.
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05.03.2022 11:19
+10
Это по раше удар - вытягивать ей придётся.
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05.03.2022 11:24
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там обваливать нечего и так бы сдохли
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05.03.2022 11:18 Відповісти
полегшили їм муки, добили. гуманісти блд.
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05.03.2022 11:19 Відповісти
Это по раше удар - вытягивать ей придётся.
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05.03.2022 11:24 Відповісти
))) сегодня праздник в "литвина" ))) сегодня будут танцы! )))) правильно я понимаю, отставной козы барабанщик? только не притворяйся, что ты это не читаеш и "тебятутнет". время собирать бульбу )))
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05.03.2022 11:21 Відповісти
В нього 30 бурятів на постої на дачі, займаються з дочкою камасутрою.
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05.03.2022 11:23 Відповісти
Вот тебе и источник белка.
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05.03.2022 11:26 Відповісти
Бульбомусолини пуйло тебя тянет в пропасть. Разъяренные граждане Белорусии воткнут тебе в очко черенок от лопаты и ты будешь подыхать медленно и больно.
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05.03.2022 11:23 Відповісти
да болт забьет на нее...у него цель Киев а потом все пофигу
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05.03.2022 11:25 Відповісти
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05.03.2022 11:27 Відповісти
Бразілі відмовилась від білоруських калійних добрив
Тепер Бразилія почала розробку своїх родовищь
З жовтня сподіваються робити поставку калійних добрив на всю Латинську Америку
Білорусь гудбай
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05.03.2022 11:30 Відповісти
Сосать Сосать Сосать уссатий калхознік.
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05.03.2022 11:50 Відповісти
Белорашка бульбафюрера теперь стоит как кило картофельных лушпаек ...
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05.03.2022 12:44 Відповісти
 
 