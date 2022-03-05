Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки
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Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів в інших компаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Ціна була зі знижкою $28,45 за барель. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura. Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися про транспортування цієї нафти.
Агентство зазначає, що ця угода з одного боку фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту, але з іншого вона також є першим свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, незважаючи на військову інтервенцію.
Топ коментарі
+44 Петро Другий
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Оператор Кременчугского НПЗ компания «Укртатнафта» приобрела у BP вторую партию легкой американской нефти сорта West Texas Intermediate (WTI) в объеме около 80 тыс. тонн.
Закупку осуществила торговая компания Northwind Trade с поставкой танкером Chrysanthemum (дедвейт - 105,2 тыс. т) в Одессу 7 июня, сообщает ценовое агентство Argusmedia.
Сырье поступит на Кременчугский НПЗ по магистральному нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
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В последнее время «Укртатнафта» перерабатывает в основном украинскую нефть, а также Азербайджанскую легкую, которую регулярно закупает у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) с доставкой в порт Одессы.
Можна купити і в Європі. Тоді він коштуватиме не 1 евро, а 2. І все одно х-ло своє отримає. Нафта його. Варіант тут один - менше їздити і обмежувати популяцію автомобілів. Цивілізовано - через звірячі податки, які повинні компенсувати всі затрати. В тому числі і на дороги.
Укрнафта державне підприємство, а не мойші