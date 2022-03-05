Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів в інших компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Ціна була зі знижкою $28,45 за барель. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura. Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися про транспортування цієї нафти.

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Агентство зазначає, що ця угода з одного боку фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту, але з іншого вона також є першим свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, незважаючи на військову інтервенцію.