УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13897 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
17 297 60
нафта (703) Росія (47112) санкції (6827) Shell (7)

Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

Shell продовжила купувати нафту у росіян, спокусившись на рекордні знижки

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals із рекордною знижкою, незважаючи на масову відмову від російських енергоресурсів в інших компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Ціна була зі знижкою $28,45 за барель. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura. Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися про транспортування цієї нафти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців", - Financial Times

Агентство зазначає, що ця угода з одного боку фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту, але з іншого вона також є першим свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, незважаючи на військову інтервенцію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Бойкот Шелл?
показати весь коментар
05.03.2022 11:29
+35
Запам,'ятаємо **********!
показати весь коментар
05.03.2022 11:29
+24
Что и следовало ожидать! Мрази конченные!
показати весь коментар
05.03.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бойкот Шелл?
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
Пока да, а лучше вслед за русским корабле
показати весь коментар
05.03.2022 11:54 Відповісти
🤮
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
Запам,'ятаємо **********!
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
козлы. от меня им - бойкот.
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
Что и следовало ожидать! Мрази конченные!
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
Все прогнозовано.Захід зараз буде по дешевці скупляти росіянські нафту і газ в обмін на продовольство.Як Іран.Многоходовочка Заходу)
показати весь коментар
05.03.2022 11:29 Відповісти
Яке продовольство? Всі гроші підуть на війну
показати весь коментар
05.03.2022 11:31 Відповісти
Твари помогают оккупантам спонсируют фашистов.
показати весь коментар
05.03.2022 11:30 Відповісти
Казли !
показати весь коментар
05.03.2022 11:30 Відповісти
Удивительного мало. Кто-то умирает,кто-то зарабатывает. Так всегда было. К сожалению в 21 веке остались нравы средневековья.🤷
показати весь коментар
05.03.2022 11:31 Відповісти
зброя.наркотики і проституція
показати весь коментар
05.03.2022 11:35 Відповісти
Шелл вместе с Колой следуют по курсу российского военного корабля
показати весь коментар
05.03.2022 11:31 Відповісти
Кола превзулась.
показати весь коментар
05.03.2022 11:36 Відповісти
Поздно пить "Баржоми", обосрались так обосрались, назад дороги нет!!!
показати весь коментар
05.03.2022 13:22 Відповісти
не чув
показати весь коментар
05.03.2022 15:44 Відповісти
Nado vodit sankciji na neft s raski.Uze davno nado bylo vesti
показати весь коментар
05.03.2022 11:32 Відповісти
США говорит об этом. НО тогда подорожает бензин. А впереди выборы. НО посмотрим
показати весь коментар
05.03.2022 11:33 Відповісти
пошли "лазейки" в санкциях
показати весь коментар
05.03.2022 11:32 Відповісти
классика жанра "нет такого преступления,...... ели светит 300% прибыли" (С). нутро классического капитализма.
показати весь коментар
05.03.2022 11:32 Відповісти
Де супервоїн Смєшко?
показати весь коментар
05.03.2022 11:32 Відповісти
у засідці
показати весь коментар
05.03.2022 11:46 Відповісти
На унітазі ...
показати весь коментар
05.03.2022 11:52 Відповісти
шелл-спонсор терроризма
показати весь коментар
05.03.2022 11:33 Відповісти
В Украине 10млн автолюбителей. По вашей логике они тоже сосут бензиновый шланг у х-ла и десятилетиями спонсировали терроризм на суммы порядка 10млрд в год.
показати весь коментар
05.03.2022 11:40 Відповісти
А це питання до влади, чому роками дозволяли усякім трейдерам завозити кацапське пальне. Тільки раз побачив повідомлення що Коломойша пригнав танкер з американськоб нафтою.


Оператор Кременчугского НПЗ компания «Укртатнафта» приобрела у BP вторую партию легкой американской нефти сорта West Texas Intermediate (WTI) в объеме около 80 тыс. тонн.

Закупку осуществила торговая компания Northwind Trade с поставкой танкером Chrysanthemum (дедвейт - 105,2 тыс. т) в Одессу 7 июня, сообщает ценовое агентство Argusmedia.

Сырье поступит на Кременчугский НПЗ по магистральному нефтепроводу Одесса - Кременчуг.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях!


В последнее время «Укртатнафта» перерабатывает в основном украинскую нефть, а также Азербайджанскую легкую, которую регулярно закупает у Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) с доставкой в порт Одессы.
показати весь коментар
05.03.2022 12:00 Відповісти
Ці цифри то крапля в морі.Споживання в Україні як мінімум 10 млн тонн. 95% бензину в Україні кацапський. Більша частина - контрабанда. І гроші йшли х-лу.

Можна купити і в Європі. Тоді він коштуватиме не 1 евро, а 2. І все одно х-ло своє отримає. Нафта його. Варіант тут один - менше їздити і обмежувати популяцію автомобілів. Цивілізовано - через звірячі податки, які повинні компенсувати всі затрати. В тому числі і на дороги.
показати весь коментар
05.03.2022 12:12 Відповісти
Ще раз, не пишіть дурниць тут. Бензин та дизпаливо - це не цигарки, не заховаєш, яка контрабанда?
показати весь коментар
05.03.2022 12:30 Відповісти
Коломойша в розшуку у США. Він може пригнати лише свій строк.
Укрнафта державне підприємство, а не мойші
показати весь коментар
05.03.2022 12:34 Відповісти
Не треба путати УКРНАФТУ і УКРТАТНАФТУ. І питання тут не про Коломойшу, а про то, що давно було потрібно відмовитись від палива від рашистів.
показати весь коментар
05.03.2022 12:59 Відповісти
Не треба піарити тут олігархат
показати весь коментар
05.03.2022 13:25 Відповісти
Мародеры зарабатывают на крови украинцев
показати весь коментар
05.03.2022 11:33 Відповісти
хто його зна навіщо купили...з Заходу до нас все одно йде постачання мастил та бензину і диз топлива
показати весь коментар
05.03.2022 11:34 Відповісти
Shell-підтримують війну та вбивство людей в Україні...
показати весь коментар
05.03.2022 11:34 Відповісти
Мразота кончена. Та ще ж доставити треба, а то не факт.
показати весь коментар
05.03.2022 11:36 Відповісти
Shell іди *****!!!!
показати весь коментар
05.03.2022 11:38 Відповісти
Shell, відправляйся у hell
показати весь коментар
05.03.2022 11:38 Відповісти
ШЕЛЛ - МАРОДЕР!
показати весь коментар
05.03.2022 11:42 Відповісти
На кацапском. Иногда транзитом через беларусь.
показати весь коментар
05.03.2022 11:45 Відповісти
Не встигли вийти, як знову вписалися....США традиційно спасають кацапів...
показати весь коментар
05.03.2022 11:45 Відповісти
Шелл - це британсько-нідерландська компанія.
показати весь коментар
05.03.2022 11:53 Відповісти
Проститутки обычные западные (Ordinarius occidentis meretricibus dantur mercedes). Как жалко, что Бог не поместил кацапскую орду на Ла-Манше или Рейне...
показати весь коментар
05.03.2022 11:46 Відповісти
Запропонувати Шелл передати цю нафту на потребу ЗСУ
показати весь коментар
05.03.2022 11:46 Відповісти
Більше ніколи не будемо заправлятися на їх заправках. Можуть закривати
показати весь коментар
05.03.2022 11:46 Відповісти
Ви б краще взагалі поменше їздили. Особливо зараз. У нас весь бензин або кацапський, або з їх нафти.
показати весь коментар
05.03.2022 11:53 Відповісти
Не треба тут дурниці розповсюджувати.
показати весь коментар
05.03.2022 12:03 Відповісти
Royal Dutch Shell, - БРИТАНСКО-нидерландская нефтегазовая компания. Джонсон, почему ты это допустил? Ты же вроде за нас.
показати весь коментар
05.03.2022 11:49 Відповісти
Кому война а кому и мать родная ШЕЛ ЭТО И ПОКАЗАЛ
показати весь коментар
05.03.2022 11:52 Відповісти
ШЕЛ, пшол НХ.
показати весь коментар
05.03.2022 11:52 Відповісти
Можна купувати ... але по 7 за барель і за втричі зменшиними квотами. От і буде де факто програма "нафта в обмін на хавчик".
показати весь коментар
05.03.2022 12:07 Відповісти
имхо к закупкам у оккупантов помимо "скидок" надо бы обязательно приплюсовывать с десяток процентов на восстановление последствий обстрелов. а так кому война ...
показати весь коментар
05.03.2022 12:08 Відповісти
У нас під Шевченковим є одна заправка, саме по дорозі на Миколаїв з Херсону. За нею міст, а там селом та степом вихід на рубіж атаки, с. Галіцинове. Не здивуюсь, як вони там заправлялись. І не здивуюсь, як вона раптово запалає. Там зходиться два-три села, а люті у людей там вистачає.
показати весь коментар
05.03.2022 12:34 Відповісти
Срочно вводить санкции к Шелл!
показати весь коментар
05.03.2022 12:49 Відповісти
Ленинград - Прощай, элита!
показати весь коментар
05.03.2022 14:26 Відповісти
Там паливо і так погане. Більше навіть кави там не куплю
показати весь коментар
05.03.2022 14:59 Відповісти
 
 