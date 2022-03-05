Revolut заборонив грошові перекази РФ і Білорусі
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Revolut більше не проводить грошові перекази з Білорусі та РФ і назад. Решта напрямків для перекладів залишилися відкритими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на лист Revolut.
"Ми уважно стежимо за ситуацією в Білорусі і РФ. У світлі останніх подій компанія вирішила зупинити перекази з РФ і Білорусі і назад", - повідомили в Revolut.
Компанію Revolut заснували в 2015 році росіянин Микола Сторонський і українець Влад Яценко. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні.
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Borislav Bereza
19 год ·
Это шикарный текст. И я благодарен Владимир Осечкин, который его опубликовал. Во-первых, в нем он подтвердил некоторые мысли, а во-вторых, текст во многих моментах совпадает с той информацией, которую получили спецслужбы в одной ближневосточной стране от своих российских источников в ФСБ и которую передали нам. И а третьих, уже видно, что ФСБ пытается перевести с себя подозрение, но при этом и дальше сливает Украине точные данные по кадыровцам. Вот последнее особенно интересно. Ведь это может быть не только месть от ФСБ, но и игра на изменение сил в Чечне, где Кадыров пока сильнее ФСБ. В общем, там, в их серпентарии, фиг разберёшься. А ещё, в тексте есть интересные моменты, которые подтверждают мои предположения и объясняют почему оккупационные войска регулярно отгребают от наших ЗСУ. Приятно, что я попал в 10-ку.
В любом случае, текст обязателен к прочтению для всех, кроме детей. ))
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18+ Один из инсайдеров из спецслужб РФ, опубликую без правок и цензуры, потому что это ад: «"Сразу честно скажу: почти не спал все эти дни, почти все время на работе, в голове слегка плывет, как в тумане. И от переутомления иногда уже ловлю состояния, как будто это все не по-настоящему.
Честно говоря, ящик Пандоры открыт - к лету начнется реальный ужас мирового масштаба - глобальный голод неизбежен (Россия и Украина были основными поставщиками зерна в мире, в этом году урожая будет меньше, а логистические проблемы доведут катастрофу до пиковой точки).
Я не могу Вам сказать, чем руководствовались наверху при принятии решения об операции, но сейчас на нас (Служба) методично спускают всех собак. Нас ругают за аналитику - это очень по моему профилю, так что я поясню, что не так.
Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства - я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния - все это создавало хаос. Сильный.
Самое главное - никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех. И вот Вам пример: Вас просят (условно) рассчитать возможность правозащиты в разных условиях, включая атаку тюрем метеоритами. Вы уточняете про метеориты, Вам говорят - это так, перестраховка для расчетов, ничего такого не будет. Вы понимаете, что отчет будет только для галочки, но написать надо в победоносном стиле, чтобы не было вопросов, мол, почему у Вас столько проблем, неужели Вы плохо работали. В общем, пишется отчет, что при падении метеорита у нас есть все, чтобы устранить последствия, мы молодцы, все хорошо. И концентрируетесь на задачах, которые реальные - у нас ведь сил и так не хватает. А потом вдруг действительно кидают метеориты и ждут, что все будет по Вашей аналитике, которую писали от балды.
Именно поэтому у нас тотальный пиз_ец - я даже не хочу другого слова подбирать. От санкций защиты нет по этой же причине: ну вот Набиуллиной вполне возможно таки пришьют халатность (скорее, стрелочникам из ее команды), но в чем они виноваты? Никто не знал, что будет такая война, поэтому никто не готовился к таким санкциям. Это обратная сторона секретности: раз никому не рассказали, то кто мог просчитать то, про что никто не рассказал?
Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слило украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1-2% (совсем исключать тоже нельзя).
Блиц-криг провалился. Выполнить задачу сейчас просто невозможно: если бы в первые 1-3 дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче - да, сопротивление бы уляглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим Зеленского - хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: Медведчук - трус, сбежал. Есть там второй лидер - Бойко, но он отказывается с нами работать - его даже свои не поймут. Хотели Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана - даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения. А есть правило, что перекрывая количеством плохое качество управления ты все только портишь. И это, я повторюсь, было бы при идеальном варианте, которого нет.
А что теперь? Мобилизацию мы не можем объявить по двум причинам:
1) Масштабная мобилизация подорвет ситуацию внутри страны: политическую, экономическую, социальную.
2) У нас логистика перенапряжена уже сегодня. Загоним многократно больший контингент, а что получим? Украина - здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения - все застопорится. И управленчески не вытянем - потому что хаос.
И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все обломать.
По потерям: я не знаю, сколько их. Никто не знает. Первые дня два еще был контроль, сейчас никто не знает, что там творится. Можно потерять со связи крупные подразделения. Они могут найтись, а могут рассосаться из-за попадения под атаку. И там даже командиры могут не знать, сколько у них бегает где-то рядом, сколько погибло, сколько в плену. Погибших точно на тысячи счет идет. Может и 10 тысяч, может и 5, а может только 2. Даже в штабе этого точно не знают. Но должно быть ближе к 10ти. И корпуса ЛДНР мы сейчас не считаем - там свой учет.
Сейчас даже если убить Зеленского, взять его в плен - ничего не изменится уже. Там Чечня по уровню ненависти к нам. И сейчас даже те, кто был к нам лоялен, выступают против. Потому что планировали наверху, потому что нам говорили, что такого варианта не будет, если только на нас не нападут. Потому что поясняли, что надо создать максимально достоверную угрозу, чтобы мирно договориться на нужных условиях. Потому что мы изначально готовили протест
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