УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66147 відвідувачів онлайн
Новини Події
1161 4
бізнес (445) війна (6922) пиво (22) Росія (26587) санкції (2505)

Heineken зупиняє експорт пива до Росії

Новини Цензор.НЕТ Події

Heineken зупиняє експорт пива до Росії

Нідерландський пивний концерн Heineken припиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиції в країну через війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ЛІГА із посиланням на видання NRC.

Локальне виробництво пива для російського ринку поки триватиме, додають у NRC.

"Ми підтримуємо лідерів "великої сімки" і розцінюємо широкомасштабну військову акцію Росії як вторгнення, нічим не спровокований та абсолютно невиправданий напад. Ми приєднуємося до країн світу, що справедливо засудили цей непотрібний акт агресії", – йдеться в заяві Heineken.

У компанії також уточнили, що заводи, операційні й комерційні підрозділи компанії, розташовані в Росії, продовжать свою роботу.

Heineken – третій за величиною пивоварний завод у Росії, на якому працює 1800 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Нагадаємо, міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ikea, Intel, Airbnb, Grammarly, Nike, Apple, Boeing, Inditex, Zara, LVMH, Hermes і Chanel та інші вже закрили свої бізнеси в Росії.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Им и бояра это роскошь.
показати весь коментар
05.03.2022 15:01 Відповісти
Будут без пиваса.
показати весь коментар
05.03.2022 15:10 Відповісти
это для видимости,вот как закроют завод-тогда и молодцы
показати весь коментар
05.03.2022 15:12 Відповісти
"Нехай п'ють сечу" Генадій Москаль
показати весь коментар
05.03.2022 15:22 Відповісти
 
 