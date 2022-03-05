Heineken зупиняє експорт пива до Росії
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Нідерландський пивний концерн Heineken припиняє експорт пива до Росії, а також нові інвестиції в країну через війну в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ЛІГА із посиланням на видання NRC.
Локальне виробництво пива для російського ринку поки триватиме, додають у NRC.
"Ми підтримуємо лідерів "великої сімки" і розцінюємо широкомасштабну військову акцію Росії як вторгнення, нічим не спровокований та абсолютно невиправданий напад. Ми приєднуємося до країн світу, що справедливо засудили цей непотрібний акт агресії", – йдеться в заяві Heineken.
У компанії також уточнили, що заводи, операційні й комерційні підрозділи компанії, розташовані в Росії, продовжать свою роботу.
Heineken – третій за величиною пивоварний завод у Росії, на якому працює 1800 людей.
Нагадаємо, міжнародні компанії розривають співпрацю з російським бізнесом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ikea, Intel, Airbnb, Grammarly, Nike, Apple, Boeing, Inditex, Zara, LVMH, Hermes і Chanel та інші вже закрили свої бізнеси в Росії.
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