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Moody's припиняє діяльність у Росії

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресреліз компанії.

Призупинення поширюється як на операції міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS), так і діяльність Moody's Analytics (MA).

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раіся йде на%уй
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05.03.2022 16:51 Відповісти
Это эначит, что котировки России были понижены с уровня CCC до уровня Говно.

царь ***** династии *****вых - великий ************ земель кацапских
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05.03.2022 17:01 Відповісти
В понедельник в кацапстане они проснуться совсем в другой стране....
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05.03.2022 17:02 Відповісти
 
 