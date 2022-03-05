Moody's припиняє діяльність у Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Corp призупиняє комерційну діяльність у Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на пресреліз компанії.

Призупинення поширюється як на операції міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS), так і діяльність Moody's Analytics (MA).

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