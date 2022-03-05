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Маріуполь (2815) Метінвест (241) фейк (649)

"Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство Війна в Україні

Група "Метінвест" спростовує інформацію низки сепаратистських ЗМІ про нібито захоплення ММК імені Ілліча в Маріуполі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Метінвесту".

"Група заявляє, що зазначена інформація абсолютно не відповідає дійсності, комбінати залишаються під контролем України, і жодних ворожих збройних формувань на підприємствах немає. Більше того, цехи ММК імені Ілліча і "Азовсталі" є одними з найбезпечніших місць у Маріуполі, де місцеві жителі ховаються від обстрілів і бомбардувань міста російською армією", - йдеться в повідомленні компанії.

"Метінвест" звертається до всіх журналістів з проханням обов'язково перевіряти всю інформацію, що з'являється, в офіційних джерел.

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Автор: Наталя Джума
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що з маріком?
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05.03.2022 18:06 Відповісти
Наши обороняются, рашисты лупят по гражданским объектам, выдавая это за якобы минирование
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06.03.2022 18:36 Відповісти
низка сепаратистских СМИ - странно, что они еще есть, какой-то неоправданный гуманизм во время войны...
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05.03.2022 18:08 Відповісти
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05.03.2022 18:08 Відповісти
дефінансизація та розвинення експортозаміщення у раші )
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05.03.2022 18:12 Відповісти
Це якого ще Ілліча мать вашу ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 18:11 Відповісти
Леоніда, напевне)
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05.03.2022 18:14 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Некрасов_Зот_Ілліч
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05.03.2022 18:56 Відповісти
Зота, который был выдающимся металлургом, другой вопрос - правда ли сейчас вот этот вопрос твой так актуален, м?
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06.03.2022 18:37 Відповісти
Ну конечно, они ещё и ленина с мавзолея завезут. Для картинки.
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05.03.2022 18:12 Відповісти
А они кстати по своей дурости металлургический комбинат в Мариуполе называли "имени Ленина". Хотя он там не того Ильича, что в Мавзолее
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06.03.2022 15:36 Відповісти
як можна захопити меткомбінат, не маючи контролю над містом!... це ж не на подвір'я у Зажопіньську поставити валізу... там тисячі оркіів потрібні...
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05.03.2022 18:14 Відповісти
Под боярышником и не такое померещится, не обращайте внимания.
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06.03.2022 18:44 Відповісти
Нужно быть всем крайне акуратными, так как сепарня массово распространяет фейки и кормит ими свою местную вату
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06.03.2022 15:34 Відповісти
Российские боты лоханулись и стали забрасывать соцсети комментами, что в Мариуполе типа россиянские войска заняли завод имени Ленина. А там НЕТ такого завода - есть завод Ильича и он под контролем ВСУ.
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06.03.2022 16:58 Відповісти
Это в принципе изначально было понятно, что это туфта, но да, не лишним будет повторить. Сейчас максимально нужно проверять источники информации и помнить, что рашкинские пропаган**ны не спят и постоянно вбрасывают вот такой бред
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06.03.2022 18:30 Відповісти
 
 