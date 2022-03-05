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Третій раунд перемовин - в понеділок, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Третій раунд перемовин із Росією відбудеться в понеділок, 7 березня.
Про це повідомив у фейсбуці голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок", - написав він.
Топ коментарі
+24 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар05.03.2022 19:23
+21 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар05.03.2022 19:19
+17 Лилия Стацкая
показати весь коментар05.03.2022 19:21
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Будь ласка, зачекайте...
Пс))))
Всі війни закінчуються перемовинами.
...
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.
.
Слава нації
Смерть москалям
..
Видно погнали "Коня" "перетирать" попередні умови миру в Україні і виторговувать "почесну капітуляцію зі збереженням обличчя"
https://mayday.rocks/hristo-grozev-on-gotov-primenit-yadernoe-oruzhie-i-etim-hvastaetsya/
Христо Грозев: он готов применить ядерное оружие, и этим хвастается…
На неї збіглися багато ботів та колобарантів
Все, як на відкритій долоні
Помалу наближається ситуація, коли в центрі та на сході України деякі міста будуть на певний час оточені, а на заході утвориться лінія фронту. Ця лінія фронту з часом буде рухатися все далі на схід, доки не буде звільнена вся Україна.
Готуйтеся АКТИВНО до цього сценарію! Це означає, наприклад,
забезпечити коридори до міст у центрі та на сході України,
вимагати більше зброї від Західної Європи для формування лінії фронту на Заході України,
ЗАРАЗ створювати там протиповітряну оборону!
5 марта, 2022 6:32 дп
https://mayday.rocks/hristo-grozev-10-rossijskih-silovikov-v-t-ch-fsb-sabotiruyut-proishodyashhee/
Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).
10% российских силовых структур (в т.ч. ФСБ) против происходящего. Начали сливать инфу о готовящейся войне еще за несколько дней до начала не только в Bellingcat, но и Байдену и другим - всем, кто может серьезно повлиять на ситуацию.
Война планировалась на март. Даже когда должно было вот-вот начаться, источники подтверждали - не знаем, по планам все на март.
Источники, близкий круг Путина, сообщали, что план Путина - страна безусловно по типу Северной Кореи, но еще хуже. Это должна быть страна, которой управляет армия, но и вся страна - это армия. (я как будто смотрю "Доктор Кто")
Путин безусловно готов использовать ядерное оружие.
Байден выступил с заявлением, что война начнется 16 февраля, хотя был осведомлен гораздо лучше Грозева. Одна из версий Грозева - Байден намеренно выступил с таким заявлением, чтобы вынудить Путина начать войну не до конца подготовленным. Но это был бы просто гениальный план Байдена.
В течение первых трех дней Беллингкэт получали огромное кол-во писем и материалов от силовиков России (речь идет о десятках тысяч), но считали, что это фейк - им часто присылают такие письма, чтобы оттянуть ресурсы Беллингкэт на расследование и проверку заведомых фейков. Но когда в течение трех дней вся эта информация начала подтверждаться ходом войны - они обратили на письма более пристальное внимание.
Саботаж ведется на уровне высших уровней командования - выдаются неверные координаты для артиллерийского огня и тп. Поэтому мы видим, что Российские удары часто приходятся по голому полю, вместо стратегических объектов. Наверх тоже передается ложная информация. Предотвращение покушений на Зеленского с помощью ФСБ - правда.
Про чеченцев всё правда - есть видео, где сначала идут такие бравые ребята, но чем дальше вдоль колонны, тем они мельче и мельче, в конце видно, что это уже вообще не военные люди. Слышно, как один из командующих кричит: "Нас снимают! Давайте, ведите себя по-военному!" Потом всех этих бравых ребят накрыли и уничтожили, остальная массовка развернулась и пошла обратно в Беларусь, где началась буча. У чеченской диаспоры очень хорошо налаженное сарафанное радио. Все сообщения об огромном количестве трупов в белорусских моргах - правда. Массовка, которую везли для съемок, отказалась идти на бойню.
Украинцы накрыли Росгвардейцев. В захваченных машинах обнаружили комплекты касок и дубинок. Спрашивается - зачем дубинки в горячей точке? Что они там собирались делать среди залпового огня? Оказывается по плану после захвата основных городов планировалось ввести туда свою (российскую) полицию. И в частности - брать наемников в качестве карателей. Амуниция была для них.
Лукашенко внезапно не стал наступать своими войсками. Все источники подтверждали, что он собирается - вот-вот, сейчас. Так что единственное объяснение - он испугался, что поставит не на того игрока, то есть усомнился в победе Путине. Очень говорящая ситуация.
В Украине было завербовано огромное количество агентов, которые ждали своего часа и были на местах еще 30-го (января?). Вербовали смешно - через обычные чаты ОК и Вк. Даже не пришлось особенно взламывать.
План блиц-крига был такой - сначала взять аэропорт Гостомель. Украинцы сделали вид, что да, аэропорт захвачен русскими, можно высылать тяжелые транспортные самолеты с десантом и техникой, в СМИ тоже подыграли этой версии - мол, всё на мази. Русские передали сигнал тяжелым самолетам с десантом выдвигаться на аэропорт. После этого украинцы уничтожили всех русских, встретили десант и тоже его прихлопнули, а потом сожгли аэропорт. Видимо, это был самый главный начальный провал РФ.
По идее всё было подготовлено - засланные казачки в ЛНР-ДНР, агенты в Киеве и других городах, перевербованные силовики и пр. Русские думали, что всё пройдет также быстро, как в Крыму - без сопротивления, и никак не ожидали такого бешеного отпора народа. Агентов в итоге вывозили из Киева тайными тропами. Видимо, ошибкой было также устраивать русский мир в Луганской и Донецкой областях и замораживать ситуацию так надолго. За это время местные жители увидели, что такое русский мир - города совершенно обнищали и вымерли. Так что никто больше к России присоединяться не хотел.
Третий провал - русские неверно поняли свободный проход своих колонн вглубь населенных пунктов. Когда их там запечатывали и крошили - было поздно. Но теперь русские изменили тактику. Они продвигаются медленно, но верно - зачищают все пространство целиком, то есть сравнивают Украину с землей. Оставляют за собой выжженную землю.
Русские действительно бомбили Запорожскую АЭС. Но пытались выдать фейк,ч то АЭС была захвачена ими еще какого-то (неразборчиво) числа , а это была диверсия Украины в попытке отбить АЭС обратно.
Со стороны Украины был всего один фейк! Самое первое вирусное письмо от силовика России, что армия РФ в плачевном состоянии, а Путин спрятался в бункере. Фейк был запущено двойным агентом ФСБ-СБУ. Но никто не ожидал, что фейк окажется настолько правдой! Армия действительно в плачевном состоянии, единственное - Путин не уехал в бункер.
Вся остальная информация Украины - не фейк. Украине незачем придумывать для пропаганды выдуманные истории при таком количестве реальных - они всё равно лучше любой выдумки. Единственное - для эмоционального усиления на 10-15% приукрашивается, ну например, что бомбить начали не просто так, а во время возложения цветов куда-то там.
При этом со стороны России Лавров и ГРУ 2 месяца подготавливали грандиозный фейк, что якобы на этих ЛНР-ДНР раньше массово расстреливали русских. Они добывали в разных местах старые кости, старые гробы и готовили места поддельных массовых захоронений. Но фейк почему-то не выстрелил (очень плохая связь на видео, звук теряется, не поняла. Кажется, просто высмеяли информацию при самом запуске - никто не поверил).
Российская элита (олигархи) действительно ничего не знали, почему-то не было слива инфы в российские СМИ, поэтому Христо Грозев до конца не верил в реальность слитой им информации о готовящейся войне. Но конфискованные яхты говорят за себя - наши действительно ничего не знали. Только Путин свою яхту перегнал.
21. То закручивание гаек внутри России, которое происходит сейчас - на самом деле план "Б" на случай провала, но он должен был исполняться гораздо медленнее - в течение 1-2 лет. То есть это не составная часть плана "А".
22. Мотивы Путина никому не известны. Догадки приближенных: Путин понял, что это единственный способ удержать власть в стране, ЛИБО, как считают дети элиты - их родители и начальник в лице Путина сошли с ума.
23. Сейчас вокруг Путина фактически нет никого, кроме армейской верхушки, потому что в армии меньше пространства для маневра, структура власти пирамидальная, так что меньше возможностей для предательства.
24. В ФСБ действительно расслоение на 2 группировки (что мы замечали по косвенным признакам и раньше), но, повторюсь, не стоит обольщаться - они не спасители России.
25. Беллингкэт перестал считать потери российской армии, чтобы бросить все силы на регистрацию и расследование военных преступлений. Доклад будет передан в Вашингтон очень скоро. Но доказательства (на мой взгляд) так себе. Была найдена оболочка от кассетной бомбы в жилом доме (но без начинки), и более менее - это обстрел военкомата рядом с детским садом. Будем надеяться, что есть что-то более весомое, либо что это сработает.
26. Пока они считали потери - остановились на цифре 10 тысяч (погибших с российской стороны). Дальше перестали считать, т.к. По мнению Грозева, нет никакой разницы между тремя и 30 тысячами погибших. Гораздо важнее обвинить в военных преступлениях на будущем суде.
27. Пугает то, что РФ больше не пытается разыграть из себя "хорошего парня". Они уже одели на себя роль плохого героя.
28. Ядерной бомбы возможно не будет просто потому, что тот, кому отдадут приказ откажется его исполнять. Потому что понимает, что его будут судить - ведь президент России не вечный.
Перед третім раундом лакейські потисніть руки вбивцям, у яких вони по лікоть в крові українців, і обов'язково обніміться і розцілуйтесь!
Отоді будуть зрушення!
О Небо, як гидко було дивитись!
Народний депутат О. Дубинський та видання "Обозреватель" повідомляють про затримання та наступним вимушеним вбивством через вчинення опору за підозрою в державній зраді учасника делегації України на переговорах з Московією Дениса Кірєєва. Якщо ця інфа підтвердиться, то виходить цікавий розклад. Адже Кірєєв був включений до переговорної групи разом з усякими блазнями на кшталт "давідбрауна" та подоляка, оскільки вбитий був нібито особистим "обнальщіком" Баканова.
Що цікаво - відносно Кірєєва, колишнього першого заступника голови правління Ощадбанку (2010-2014), члена наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012) та соратника Андрія Клюєва, СБУ ще в липні 2020 року зареєструвала кримінальне провадження за ознаками державної зради, але, звісно, це не мало ніяких наслідків через тісний зв'язок Кірєєва та Баканова.
Якщо контррозвідка СБУ все ж таки взялась за "гаманець" голови СБУ (наголошую, що інфа ще очікує свого підтвердження), то це означає, що начальник ДКР Поклад відмовився обслуговувати комерційні інтереси найвідомішого українського лейтенанта й почав "хлопати" російську агентуру в Офісі президента. У такому разі - подоля та люся можуть бути наступними, кого славетна Альфа благословенної Служби Божої України пристрілить при спробі затримання через чинення спротиву.
А втікати уже нема куди...
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
Все подарки приносили.
А Иванов принёс с собой стакан."
...сам обозвался...*)
"слугам" всегда было плевать на народ Украины..
Ставки відомі - лугандон, Крим, Херсон і т.д
І не зупиняйтесь на рукостисканні з вбивцями, обніміться, три рази поцілуйте, авось і переговори підуть
то, что Зеленский не станет повторно президентом, это вина его придурошного вороватого антиукраинского окружения..
Наши военные стоят за Украину, вызывая восхищение всего мира, а лавры получает эта макака..
ему Зеленский ещё орден "героя"не дал? а??
никаких переговоров! только капитуляция кремляди, полная и беззаговорочная, и принимать капитуляцию от кабаева должны наши военные, наши Герои!
Це є доброю новиною... але теж великою гризотою, бо супер-москво-фільске оточення ЗЕ буде старатися "зберегти обличчя" пуйлу в цій поразці. Що є винятково невигідно для України.
Україна зараз має шанс (якщо трохи потягне переговори, вимагаючи безумовної капітуляції всіх військ на території України ПЛЮС відшкодування всіх втрат за час БД і роки окупацїї) довести Ерефію до краху. Бо пуйло ще близько тижня (а при нашій удачі і довше) буде наполягати на менш ганебному мирі.
Тут тільки ЗЕ може всім нам напаскудити (як робив це останні роки, за винятком кількох останніх днів), швидко і невигідно примирившись.
До жодного перевороту на Ерефії не дійшло, що означає, що пуйло ще якийсь час залищиться при владі. І звалити його можуть тільки масові протести... що робить дуже можливими відцентрові процеси.
Якщо вже перемагати, то слід вміти використати перемогу, щоб позбутися загрози зі сторони східного сосіда на принаймні кількадесят років (для наших дітей). Бо якщо Ерефія справді розсипеться, вони не втримають статус ядерної держави. І тому Україні тепер варто максимально затягувати примирення. Щоб на Ерефії виникли внутрішні проблеми, які або займуть її дуже надовго, або призведуть до її розвалу.
На жаль, оточення ЗЕ прикладе всіх зусиль до максимально швидкого примирення в пуйлом, і тут стає два питання:
- чи зможе громадянське суспільство чинити достатній тиск на ЗЕ під час війни, щоб він не піддався впливу оточення і не допоміг Ерефії врятуватися;
- чи залежить ЗЕ на тому, щоб ввійти в історію переможцем, чи як відносно удачливим олухом, чиє президенство Україна чудом пережила.