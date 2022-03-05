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Третий раунд переговоров – в понедельник, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Третий раунд переговоров – в понедельник, - Арахамия

Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник, 7 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", – написал он.

Также читайте: СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО

Третий раунд переговоров – в понедельник, - Арахамия 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Может после третьего раунла еще пару предателей престрелят.
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05.03.2022 19:23
+21
Знову будуть потискати руки вбивцям українців?
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05.03.2022 19:19
+17
ще один мутний перемовинець.Поки катається кацапи не припиняють бомбодування та обстріли ні на мить.
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05.03.2022 19:21
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Правила форума Совет форумчан
Сложить оружие !!! Вернуть все Донбасс Крым !!!
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05.03.2022 19:19 Ответить
Зачем?
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05.03.2022 19:19 Ответить
Що б ти спитав
Пс))))
Всі війни закінчуються перемовинами.
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05.03.2022 19:21 Ответить
С гитлером помню все перемовини вели и верили ему... они ничего не выполняют и пользуются слабостью как с зелеными коридорами.
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05.03.2022 19:26 Ответить
ви тут недавно та не знаєте, що це чмо-Дмитро Lvbnhj, розміщував тільки картинки із ерефії та використаний Гордон №2.
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05.03.2022 21:08 Ответить
А ты воюэш?
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05.03.2022 19:35 Ответить
не перемовинами, а капитуляцией..
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05.03.2022 19:50 Ответить
Только не нашей. Капитуляцией рашки
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05.03.2022 20:54 Ответить
конечно рашки, капитуляция на кровавой площади в масквабаде..
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05.03.2022 21:48 Ответить
Коротко..
...
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо.

.
Слава нації
Смерть москалям
..
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05.03.2022 19:19 Ответить
Знову будуть потискати руки вбивцям українців?
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05.03.2022 19:19 Ответить
говорящая голова ?? супер переговорщик тоже будет говорить про сосны
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05.03.2022 19:20 Ответить
Кто этот ПДРС, который собрался выступать от имени Украины?
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05.03.2022 19:20 Ответить
Верка Сердючка
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05.03.2022 21:05 Ответить
До понедельника орки будут все вокруг бомбить, чтобы надавить на укр делегацию. Де дайте замкнуть кольцо возле Днепра!!!
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05.03.2022 19:20 Ответить
Да бо то буде піздец,або виводити хлопців
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05.03.2022 19:45 Ответить
ще один мутний перемовинець.Поки катається кацапи не припиняють бомбодування та обстріли ні на мить.
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05.03.2022 19:21 Ответить
як ця хламідія-хамія мене кумарить...
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05.03.2022 21:14 Ответить
Від переговорів відказуватись неможна, вони ітак нічого не принесуть, а імпотентам з НАТО треба показати, що ми на переговори згідні...
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05.03.2022 19:21 Ответить
ну може ви згідні, а я ні.Та що не треба оце -"ми"
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05.03.2022 19:26 Ответить
Чому Бандерівець не володіє українською?
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05.03.2022 19:34 Ответить
А кого возьмет Арохламидия вместо кокнутого Киреева -Татарова?
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05.03.2022 19:21 Ответить
Шуфрича
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05.03.2022 19:22 Ответить
Хороший повод потом замучить эту суку.
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05.03.2022 21:06 Ответить
Бойко, Рабинович, Ермак
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05.03.2022 19:45 Ответить
киву.. это их уровень деградации.. эти "переговоры" - повод для российских фашистов затянуть войну.. кто такой этот ******** арахамия?
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05.03.2022 19:52 Ответить
Может после третьего раунла еще пару предателей престрелят.
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05.03.2022 19:23 Ответить
Ермак туда ни ногой
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05.03.2022 20:32 Ответить
заберіть це недоразуміння звідти, Богом прошу!
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05.03.2022 19:23 Ответить
Сурикат с Абхазии
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05.03.2022 19:26 Ответить
Третій раунд має відбутися на руїнах кремля. То по божому
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05.03.2022 19:25 Ответить
Далее ты в Польше от реальности.
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05.03.2022 19:44 Ответить
Ага, на кістках члєніна.))
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05.03.2022 21:07 Ответить
Подивимося яким буде перший раунд переговорів завтра... У Вашингтоні! Бо перший літак глави держави за якимись клерками посольства ганять не будуть - вони могли-б прилетіть і пасажирським літаком у ту ж Польщу чи Таллінн а потім на поїзді - до Москви
Видно погнали "Коня" "перетирать" попередні умови миру в Україні і виторговувать "почесну капітуляцію зі збереженням обличчя"
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05.03.2022 19:26 Ответить
Та пишуть, що якось раніше саме цей літак вивозив депортованих "дипломатів"... х.з.
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05.03.2022 19:35 Ответить
Одне другому не заважає - поки дипломати будуть вантажить барахло "хтось" може і з держсекретарем (а то й з САМИМ) по-бистрячку "помурчать" без галстуків
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05.03.2022 19:40 Ответить
Не виключено. Але рівень трохи понизь
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05.03.2022 19:48 Ответить
А вы чего ожидаете - денацификации и демилитаризации Украины + визнання республик** та Крисму?
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05.03.2022 19:58 Ответить
Кадзаб, по - хловски не произойдёт, к вам идёт песец!
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05.03.2022 22:51 Ответить
А ты ожидаешь гибели всех украинцев. Три жопы итальянским старухам дальше.
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05.03.2022 20:46 Ответить
випий водички дурнику, а не допоможе- повий на місяць.
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05.03.2022 21:19 Ответить
Про жо# это так по-кацапски!
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05.03.2022 21:42 Ответить
Христо Грозев в інтерв'ю Латининій, як версія, що захоплення АЕС може бути примусом для капітуляціїї через загрозу вимкнення і обезструмлення країни (підірвати АЕС надто складно, бо розрахована і на ракетний удар). Ху...ло хоче мати чимось шантажувати.

https://mayday.rocks/hristo-grozev-on-gotov-primenit-yadernoe-oruzhie-i-etim-hvastaetsya/

Христо Грозев: он готов применить ядерное оружие, и этим хвастается…
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05.03.2022 19:28 Ответить
Показова новина!
На неї збіглися багато ботів та колобарантів
Все, як на відкритій долоні
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05.03.2022 19:29 Ответить
Уряд України та керівництво регіонів!

Помалу наближається ситуація, коли в центрі та на сході України деякі міста будуть на певний час оточені, а на заході утвориться лінія фронту. Ця лінія фронту з часом буде рухатися все далі на схід, доки не буде звільнена вся Україна.
Готуйтеся АКТИВНО до цього сценарію! Це означає, наприклад,

забезпечити коридори до міст у центрі та на сході України,
вимагати більше зброї від Західної Європи для формування лінії фронту на Заході України,
ЗАРАЗ створювати там протиповітряну оборону!
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05.03.2022 19:29 Ответить
До последнего украинца? Чтобы прикрыть эти чорные жопы?
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05.03.2022 20:13 Ответить
Кем подписано?
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05.03.2022 20:44 Ответить
Це мій заклик!
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06.03.2022 12:34 Ответить
Христо Грозев: 10% российских силовиков (в т.ч. ФСБ) саботируют происходящее
5 марта, 2022 6:32 дп
https://mayday.rocks/hristo-grozev-10-rossijskih-silovikov-v-t-ch-fsb-sabotiruyut-proishodyashhee/

Расшифровка интервью Христо Грозева (Bellingcat) Юлии Латыниной. Смотреть полностью здесь (очень много, но наконец-то реальная информация нормальным человеческим тоном, а не речи копирайтеров).

10% российских силовых структур (в т.ч. ФСБ) против происходящего. Начали сливать инфу о готовящейся войне еще за несколько дней до начала не только в Bellingcat, но и Байдену и другим - всем, кто может серьезно повлиять на ситуацию.
Война планировалась на март. Даже когда должно было вот-вот начаться, источники подтверждали - не знаем, по планам все на март.
Источники, близкий круг Путина, сообщали, что план Путина - страна безусловно по типу Северной Кореи, но еще хуже. Это должна быть страна, которой управляет армия, но и вся страна - это армия. (я как будто смотрю "Доктор Кто")
Путин безусловно готов использовать ядерное оружие.
Байден выступил с заявлением, что война начнется 16 февраля, хотя был осведомлен гораздо лучше Грозева. Одна из версий Грозева - Байден намеренно выступил с таким заявлением, чтобы вынудить Путина начать войну не до конца подготовленным. Но это был бы просто гениальный план Байдена.
В течение первых трех дней Беллингкэт получали огромное кол-во писем и материалов от силовиков России (речь идет о десятках тысяч), но считали, что это фейк - им часто присылают такие письма, чтобы оттянуть ресурсы Беллингкэт на расследование и проверку заведомых фейков. Но когда в течение трех дней вся эта информация начала подтверждаться ходом войны - они обратили на письма более пристальное внимание.
Саботаж ведется на уровне высших уровней командования - выдаются неверные координаты для артиллерийского огня и тп. Поэтому мы видим, что Российские удары часто приходятся по голому полю, вместо стратегических объектов. Наверх тоже передается ложная информация. Предотвращение покушений на Зеленского с помощью ФСБ - правда.
Про чеченцев всё правда - есть видео, где сначала идут такие бравые ребята, но чем дальше вдоль колонны, тем они мельче и мельче, в конце видно, что это уже вообще не военные люди. Слышно, как один из командующих кричит: "Нас снимают! Давайте, ведите себя по-военному!" Потом всех этих бравых ребят накрыли и уничтожили, остальная массовка развернулась и пошла обратно в Беларусь, где началась буча. У чеченской диаспоры очень хорошо налаженное сарафанное радио. Все сообщения об огромном количестве трупов в белорусских моргах - правда. Массовка, которую везли для съемок, отказалась идти на бойню.
Украинцы накрыли Росгвардейцев. В захваченных машинах обнаружили комплекты касок и дубинок. Спрашивается - зачем дубинки в горячей точке? Что они там собирались делать среди залпового огня? Оказывается по плану после захвата основных городов планировалось ввести туда свою (российскую) полицию. И в частности - брать наемников в качестве карателей. Амуниция была для них.
Лукашенко внезапно не стал наступать своими войсками. Все источники подтверждали, что он собирается - вот-вот, сейчас. Так что единственное объяснение - он испугался, что поставит не на того игрока, то есть усомнился в победе Путине. Очень говорящая ситуация.
В Украине было завербовано огромное количество агентов, которые ждали своего часа и были на местах еще 30-го (января?). Вербовали смешно - через обычные чаты ОК и Вк. Даже не пришлось особенно взламывать.
План блиц-крига был такой - сначала взять аэропорт Гостомель. Украинцы сделали вид, что да, аэропорт захвачен русскими, можно высылать тяжелые транспортные самолеты с десантом и техникой, в СМИ тоже подыграли этой версии - мол, всё на мази. Русские передали сигнал тяжелым самолетам с десантом выдвигаться на аэропорт. После этого украинцы уничтожили всех русских, встретили десант и тоже его прихлопнули, а потом сожгли аэропорт. Видимо, это был самый главный начальный провал РФ.
По идее всё было подготовлено - засланные казачки в ЛНР-ДНР, агенты в Киеве и других городах, перевербованные силовики и пр. Русские думали, что всё пройдет также быстро, как в Крыму - без сопротивления, и никак не ожидали такого бешеного отпора народа. Агентов в итоге вывозили из Киева тайными тропами. Видимо, ошибкой было также устраивать русский мир в Луганской и Донецкой областях и замораживать ситуацию так надолго. За это время местные жители увидели, что такое русский мир - города совершенно обнищали и вымерли. Так что никто больше к России присоединяться не хотел.
Третий провал - русские неверно поняли свободный проход своих колонн вглубь населенных пунктов. Когда их там запечатывали и крошили - было поздно. Но теперь русские изменили тактику. Они продвигаются медленно, но верно - зачищают все пространство целиком, то есть сравнивают Украину с землей. Оставляют за собой выжженную землю.
Русские действительно бомбили Запорожскую АЭС. Но пытались выдать фейк,ч то АЭС была захвачена ими еще какого-то (неразборчиво) числа , а это была диверсия Украины в попытке отбить АЭС обратно.
Со стороны Украины был всего один фейк! Самое первое вирусное письмо от силовика России, что армия РФ в плачевном состоянии, а Путин спрятался в бункере. Фейк был запущено двойным агентом ФСБ-СБУ. Но никто не ожидал, что фейк окажется настолько правдой! Армия действительно в плачевном состоянии, единственное - Путин не уехал в бункер.
Вся остальная информация Украины - не фейк. Украине незачем придумывать для пропаганды выдуманные истории при таком количестве реальных - они всё равно лучше любой выдумки. Единственное - для эмоционального усиления на 10-15% приукрашивается, ну например, что бомбить начали не просто так, а во время возложения цветов куда-то там.
При этом со стороны России Лавров и ГРУ 2 месяца подготавливали грандиозный фейк, что якобы на этих ЛНР-ДНР раньше массово расстреливали русских. Они добывали в разных местах старые кости, старые гробы и готовили места поддельных массовых захоронений. Но фейк почему-то не выстрелил (очень плохая связь на видео, звук теряется, не поняла. Кажется, просто высмеяли информацию при самом запуске - никто не поверил).
Российская элита (олигархи) действительно ничего не знали, почему-то не было слива инфы в российские СМИ, поэтому Христо Грозев до конца не верил в реальность слитой им информации о готовящейся войне. Но конфискованные яхты говорят за себя - наши действительно ничего не знали. Только Путин свою яхту перегнал.
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05.03.2022 19:31 Ответить
Те, кто сейчас пытается вести саботаж (верхушка ФСБ и внешняя разведка) думают только о своих активах, поездках за границу, детях за бугром и тп, то есть не стоит обольщаться насчет их мотивов и дальнейших действий. О стране не думает никто.

21. То закручивание гаек внутри России, которое происходит сейчас - на самом деле план "Б" на случай провала, но он должен был исполняться гораздо медленнее - в течение 1-2 лет. То есть это не составная часть плана "А".

22. Мотивы Путина никому не известны. Догадки приближенных: Путин понял, что это единственный способ удержать власть в стране, ЛИБО, как считают дети элиты - их родители и начальник в лице Путина сошли с ума.

23. Сейчас вокруг Путина фактически нет никого, кроме армейской верхушки, потому что в армии меньше пространства для маневра, структура власти пирамидальная, так что меньше возможностей для предательства.

24. В ФСБ действительно расслоение на 2 группировки (что мы замечали по косвенным признакам и раньше), но, повторюсь, не стоит обольщаться - они не спасители России.

25. Беллингкэт перестал считать потери российской армии, чтобы бросить все силы на регистрацию и расследование военных преступлений. Доклад будет передан в Вашингтон очень скоро. Но доказательства (на мой взгляд) так себе. Была найдена оболочка от кассетной бомбы в жилом доме (но без начинки), и более менее - это обстрел военкомата рядом с детским садом. Будем надеяться, что есть что-то более весомое, либо что это сработает.

26. Пока они считали потери - остановились на цифре 10 тысяч (погибших с российской стороны). Дальше перестали считать, т.к. По мнению Грозева, нет никакой разницы между тремя и 30 тысячами погибших. Гораздо важнее обвинить в военных преступлениях на будущем суде.

27. Пугает то, что РФ больше не пытается разыграть из себя "хорошего парня". Они уже одели на себя роль плохого героя.

28. Ядерной бомбы возможно не будет просто потому, что тот, кому отдадут приказ откажется его исполнять. Потому что понимает, что его будут судить - ведь президент России не вечный.
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05.03.2022 19:31 Ответить
Арахамія!!!
Перед третім раундом лакейські потисніть руки вбивцям, у яких вони по лікоть в крові українців, і обов'язково обніміться і розцілуйтесь!
Отоді будуть зрушення!
О Небо, як гидко було дивитись!
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05.03.2022 19:32 Ответить
АРАХАМІЯ, НАГАДАЙ НАМ ХОЧ ПРО ОДНУ ДОМОВЛЕНІСТЬ З ПОПЕРЕДНІХ РАУНДІВ, ЯКУ ВИКОНАЛИ МОСКАЛІ? АБО НЕ *****.
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05.03.2022 19:34 Ответить
Про що це убоге може переговарюватись, знов буде скиглить про відтік інвестицій і робить загадкову рожу. Чучело нечесане. Лавочка з електроенергією закрилась, чи й досі торгується. Яке воно мерзенне
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05.03.2022 19:35 Ответить
Julia Sogor

Народний депутат О. Дубинський та видання "Обозреватель" повідомляють про затримання та наступним вимушеним вбивством через вчинення опору за підозрою в державній зраді учасника делегації України на переговорах з Московією Дениса Кірєєва. Якщо ця інфа підтвердиться, то виходить цікавий розклад. Адже Кірєєв був включений до переговорної групи разом з усякими блазнями на кшталт "давідбрауна" та подоляка, оскільки вбитий був нібито особистим "обнальщіком" Баканова.

Що цікаво - відносно Кірєєва, колишнього першого заступника голови правління Ощадбанку (2010-2014), члена наглядової ради Укрексімбанку (2006-2012) та соратника Андрія Клюєва, СБУ ще в липні 2020 року зареєструвала кримінальне провадження за ознаками державної зради, але, звісно, це не мало ніяких наслідків через тісний зв'язок Кірєєва та Баканова.

Якщо контррозвідка СБУ все ж таки взялась за "гаманець" голови СБУ (наголошую, що інфа ще очікує свого підтвердження), то це означає, що начальник ДКР Поклад відмовився обслуговувати комерційні інтереси найвідомішого українського лейтенанта й почав "хлопати" російську агентуру в Офісі президента. У такому разі - подоля та люся можуть бути наступними, кого славетна Альфа благословенної Служби Божої України пристрілить при спробі затримання через чинення спротиву.
А втікати уже нема куди...
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05.03.2022 19:37 Ответить
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:38 Ответить
Да после 1945 все баварцы плавно превратились в жопошников.
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05.03.2022 20:14 Ответить
"Все знакомые сходились.
Все подарки приносили.
А Иванов принёс с собой стакан."
...сам обозвался...*)
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05.03.2022 20:22 Ответить
В жопу себе ваши подарки, ******.
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05.03.2022 20:49 Ответить
Этих переговорщиков перестрелять нужно, толку - НОЛЬ, вместо их других послать, которые думают про народ Украины, а не про чьи то там интересы!
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05.03.2022 19:39 Ответить
потому что это - "слуги" олигархов, а не народа Украины..
"слугам" всегда было плевать на народ Украины..
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05.03.2022 19:57 Ответить
Это лицо Украины? Это ОНО будет решать судьбу тысяч украинцев. Хоть кепку сняло.
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05.03.2022 19:40 Ответить
арахамия, это та ****, которая призывала к расформированию боевых частей.
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05.03.2022 19:40 Ответить
Не пойму цели переговоров в связи с тем что требования сторон диаметрально противоположные. Крым, Севастополь, Луганская и Донецкая области и ОРДЛО, НАТО, ЕС, наша внешняя и внутренняя политика, религия, язык, герои, праздники, право вооружаться, с кем строить какие отношения, наличие украинского народа, наличие украинского независимого государства, контрибуция за понесенный ущерб, суд над военными преступниками агрессора и предателями и т.д. Ну назовите хоть что то на чем можно сойтись " по середине" Как Украине так и Раше. Но вот пускай МИД ( а не сбор "переговорщиков" ) скажет на чем можно можно "договорится". Как я реально вижу это только НАТО и то еще вопрос.. О чем договариваться на сто первом раунде " зеленые коридоры" ( типа иловайского ( кто помнит).. гуманитарные колонны.. А война идет своим чередом 10 дней.. 20 дней...30 дней...60 дней... Да и по поводу состава ( одного слава богу расстреляли),а что на переговорах делает Арахамия ( ну разве что поправляет свой "0" рейтинг и неприятие украинским обществом, видимо только для этого и прикомандирован.)
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05.03.2022 19:41 Ответить
Смерть цапам!
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05.03.2022 19:41 Ответить
Може вони там в покер грають?
Ставки відомі - лугандон, Крим, Херсон і т.д
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05.03.2022 19:42 Ответить
Візьміть з собою ще якогось предатєля.
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05.03.2022 19:43 Ответить
Тут дуже важно, найти заміну застреленому шпигуну з делегації, надіюсь єрмак ще має "кадри", які треба🥴
І не зупиняйтесь на рукостисканні з вбивцями, обніміться, три рази поцілуйте, авось і переговори підуть
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05.03.2022 19:43 Ответить
Арахамия и Подоляк тоже предатели, СБУ надо внимательнее послушать их переговоры
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05.03.2022 19:44 Ответить
Дивись Ара,щоб без хламідій не залишився після перемовин.А можуть ще й "контекст" вирвуть,як ти любиш казати,коли тебе ловлять на якійсь ляпнутій тобою хєрні.
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05.03.2022 19:46 Ответить
Придурок, ты уже договорился о зеленом коридоре из Марика. Может хватит?
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05.03.2022 19:54 Ответить
пусть не забудут снова пообниматься с российскими фашистами..
то, что Зеленский не станет повторно президентом, это вина его придурошного вороватого антиукраинского окружения..
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05.03.2022 19:55 Ответить
Базарный хач на переговорах за Украину, и смех и грех. А в это время украинцы гибнут за эту черную жопу.
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05.03.2022 19:58 Ответить
Скорее всего переговоры могут использовать для создания внутреннего противостояния и раскола среди украинской элиты. Чтобы силовые структуры саботировали работу, отвлекались на шкурные интересы.
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05.03.2022 20:01 Ответить
как может это чепушило небритое - представлять Украину?
Наши военные стоят за Украину, вызывая восхищение всего мира, а лавры получает эта макака..
ему Зеленский ещё орден "героя"не дал? а??
никаких переговоров! только капитуляция кремляди, полная и беззаговорочная, и принимать капитуляцию от кабаева должны наши военные, наши Герои!
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05.03.2022 20:03 Ответить
Арахамія, а що ж це ти патентованих зрадників з собою запрошуєш, га? ти не знав, що він зрадник? чи ти з ним у змові?
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05.03.2022 20:23 Ответить
Никаких "Слуг урода" на переговорах. Какие переговоры со страной-террористом. А если всё-таки переговоры, то пусть едет Турчинов. Он хорошо умеет переговариваться
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05.03.2022 21:06 Ответить
До цього часу СБУ його часом не пристрелить як зрадника?)))
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05.03.2022 21:07 Ответить
У них там брейн ринг??
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05.03.2022 21:18 Ответить
Рибніков (Рібнікаф правильно?) добре вгадав у своєму фельєтоні, що пуйла обманюють його найближчі підлеглі. Але, сьогодні нарешті, і до пуйла дійшло, що все про що йдеться - як сильно програє Ерефія.
Це є доброю новиною... але теж великою гризотою, бо супер-москво-фільске оточення ЗЕ буде старатися "зберегти обличчя" пуйлу в цій поразці. Що є винятково невигідно для України.

Україна зараз має шанс (якщо трохи потягне переговори, вимагаючи безумовної капітуляції всіх військ на території України ПЛЮС відшкодування всіх втрат за час БД і роки окупацїї) довести Ерефію до краху. Бо пуйло ще близько тижня (а при нашій удачі і довше) буде наполягати на менш ганебному мирі.
Тут тільки ЗЕ може всім нам напаскудити (як робив це останні роки, за винятком кількох останніх днів), швидко і невигідно примирившись.

До жодного перевороту на Ерефії не дійшло, що означає, що пуйло ще якийсь час залищиться при владі. І звалити його можуть тільки масові протести... що робить дуже можливими відцентрові процеси.

Якщо вже перемагати, то слід вміти використати перемогу, щоб позбутися загрози зі сторони східного сосіда на принаймні кількадесят років (для наших дітей). Бо якщо Ерефія справді розсипеться, вони не втримають статус ядерної держави. І тому Україні тепер варто максимально затягувати примирення. Щоб на Ерефії виникли внутрішні проблеми, які або займуть її дуже надовго, або призведуть до її розвалу.

На жаль, оточення ЗЕ прикладе всіх зусиль до максимально швидкого примирення в пуйлом, і тут стає два питання:
- чи зможе громадянське суспільство чинити достатній тиск на ЗЕ під час війни, щоб він не піддався впливу оточення і не допоміг Ерефії врятуватися;
- чи залежить ЗЕ на тому, щоб ввійти в історію переможцем, чи як відносно удачливим олухом, чиє президенство Україна чудом пережила.
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05.03.2022 21:20 Ответить
P.S. Ще забув нагадати, що Німеччина докладе всіх зусиль, щоб якнайшвидше відбудувати Ерефію. Їй напевно дістанеться значно більше грошей від ЄС. Що означає, що якщо втратити цю нагоду критично ослабити Ерефію, то за щонайбільше кільканадцять років Україна знову буде мати проблеми з парою східний сусід і Німеччина, котра (можливо) далі домінуватиме над більшою частиною Європи.
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05.03.2022 22:18 Ответить
З дій 2 перших осіб бачу поки що зміну фейсового їміджу- борідки змінили. Це зараз дуже на часі! Молодці! Навіть футболки став мінять...А його майже 3роки умовляли на колінах-посиль армію, не забувай годувать воїнів-руським танкам не треба дороги готовити-все було -ні... Маємо тепер. А як же швідко перевзуваєтья в повітрі!
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05.03.2022 21:45 Ответить
 
 