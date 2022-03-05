Третий раунд переговоров – в понедельник, - Арахамия

Третий раунд переговоров с Россией состоится в понедельник, 7 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", – написал он.

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