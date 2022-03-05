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На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на telegram-канал Віталія Кіма

"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!" – зазначив він.

Також дивіться: Війська РФ обстрілюють Миколаїв реактивною артилерією, - мер Сенкевич. ФОТО

Раніше 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки. 

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Буком легко можем, бьёт на 18км, а эта тушка потолок 10
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05.03.2022 19:25
+28
Символ сегодняшней России

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05.03.2022 19:29
+24
открываем список преступлений на совести НАТО
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05.03.2022 19:24
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чем мы можем сбить? буком?
не дай Бог....
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05.03.2022 19:23 Відповісти
Буком легко можем, бьёт на 18км, а эта тушка потолок 10
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05.03.2022 19:25 Відповісти
если он там есть....
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05.03.2022 19:31 Відповісти
Ту-22 и Ту-22М, разные самолеты. Ту-22 скорее всего уже все сняты с вооружения.
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05.03.2022 19:55 Відповісти
Ту-22M3.
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07.04.2022 03:17 Відповісти
Да, согласен, но бук и ракету может сбить
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05.03.2022 20:22 Відповісти
Если там ракеты а не бомбы. Но если там крылатые ракеты, то ему вообще не нужно было лететь на территорию Украины. Так что возможныварианты.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
С-300, но неизвестно, удалось ли их сохранить.
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Вдалось, але хз є вони під Миколаївом..
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05.03.2022 19:34 Відповісти
Ти що?

Точка-У - це ракета "Земля-Земля", а не зенітна!
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05.03.2022 20:38 Відповісти
Стріляти "Буком" по Ту-22 це як по прив'язаному в брежнєвському "тирі" кабану, не набагато важче, ніж по малазійському "боїнгу": великий (велика відбиваюча поверхня для РЛС виявлення і наведення), порівняно невеликі швидкість і стеля. Аби лише потрапили в зону ураження.
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05.03.2022 20:23 Відповісти
открываем список преступлений на совести НАТО
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05.03.2022 19:24 Відповісти
да, их бездеятельность -это соучастие
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05.03.2022 19:26 Відповісти
Тогда весь мир и США, которые 74% поддерживают закрытие неба над Украиной, скажут, н-г нам такая НАТА
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05.03.2022 20:15 Відповісти
Он открыт давно.
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Ну и к чему этот выссер? У тебя есть машина времени, что бы вернуть всё назад и вместо дорого ПВО делать? Нет? Так ***** во время войны верховного главнокомандующего критиковать! Мозг включи, ******! Ты или ипанутый на всю голову или ольгинский троляка.
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05.03.2022 21:34 Відповісти
Из вики:
У відповідь на запит турецького уряду, три країни НАТО - Німеччина, Нідерланди та США - погодились розмістити 6 батарей комплексів протиповітряної оборони Петріот у трьох містах на півдні Туреччини[155]. Німеччина розмістить свої підрозділи у місті Кахраманмараш, Нідерланди - у Адані, а Сполучені Штати - у Газіантепі.

Т.е. при желании НАТО прикрывает союзников, причем и от той-же русни, а тут прям боится
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05.03.2022 19:48 Відповісти
Турция в НАТО
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05.03.2022 21:36 Відповісти
эта штука если не М-3 модификации годится только для ковровой бомбардировки,и легко сбивается ПВО типа Оса или бук
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05.03.2022 19:25 Відповісти
если они есть...
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05.03.2022 19:32 Відповісти
Оса на 5км по высоте работает только и 10 км по дальности.
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05.03.2022 19:40 Відповісти
Коротко
..

Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Без паники.
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Буком должно сбиваться без проблем.
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Бук збиває їх приспокійно , в Грузії саме бук і збив , в Хаоькові на превиликий жаль буків нема
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Не факт
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05.03.2022 19:29 Відповісти
Пол дня самолет не спеша летает и бомбит Харьков. Вот такая срака.
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05.03.2022 19:41 Відповісти
Бійці 128-ї бригади знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу....

Поблизу позицій наших бійців намагалася пройти російська диверсійно-розвідувальна група і нарвалася на штурмовиків 128-ї. Відбулося бойове зіткнення, яке тривало менше десяти хвилин, - повідомляє 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада-Закарпатський легіон.

У результаті двоє військових росармії вбиті (один снайпером, інший від вибуху гранати нашого РПГ), решта групи відступила. Росіяни фактично втекли, кинувши загиблих із їхньою зброєю на місці зіткнення.
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05.03.2022 19:29 Відповісти
Да уже прилетели бы…
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05.03.2022 19:26 Відповісти
треба сбивати...
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05.03.2022 19:27 Відповісти
"НАТО-закройте небо.". "Нууууу...знаете ли ....как бы....эээээ.....ыыыы..."
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05.03.2022 19:27 Відповісти
Це останній аргумент москалів. Потрібно їх збите. Кинути все, але збити.
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05.03.2022 19:28 Відповісти
Ну да, получили ***** в Николаеве и счас будут мстить бомбами... уроды
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05.03.2022 19:28 Відповісти
Кім так і сказав!
Зараз почнуть мститися!
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05.03.2022 19:37 Відповісти
Зараз наші зіб"ють їх ! Сьогодні позбивали над Миколаєвом всьо шо літало !
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05.03.2022 19:29 Відповісти
Блин, ТУ 22 лет 30 назад сняли.. Что вы постите???
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05.03.2022 19:29 Відповісти
Є ще Ту-22М2, Ту-22М3.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
Да, эти есть. ваша правда..
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05.03.2022 19:36 Відповісти
Это совсем другие самолеты, чем просто Ту-22. Совершенно другая конструкция.
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05.03.2022 19:59 Відповісти
Ну перевесили те же самые двигатели с хвоста на середину фюзеляжа, но принципиально это ничего не поменяло.
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05.03.2022 20:33 Відповісти
Кто сняли? А ту 22м3? Или думаешь все такие охрененные эксперты котрые сутками играли в вартундер? еще и за советы
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05.03.2022 19:32 Відповісти
А что тогда в Грузии сбил наш бук?
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05.03.2022 19:32 Відповісти
Балабол. Официально сейчас в рашке 60 шт ТУ-22 разных модификаций
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05.03.2022 19:34 Відповісти
ты чо фигню несешь?а м2,м3?а харьков чем обстреливали с территории рахи,от белгорода?
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05.03.2022 19:34 Відповісти
Символ сегодняшней России

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05.03.2022 19:29 Відповісти
не льсти им
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05.03.2022 19:51 Відповісти
Боже, вбережи людей
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05.03.2022 19:33 Відповісти
Є фото з Миколаїва. Якісь суки підсвічують: маяк у місті для бомб-ня.
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05.03.2022 19:34 Відповісти
ту-22 точно маяки не нужны не нагнетайте,маяки больше для вертолетов
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05.03.2022 19:39 Відповісти
Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:37 Відповісти
Ну и толк от переговоров?
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05.03.2022 19:44 Відповісти
ТУшки дело серьезное. Они не предназначены для точечных бомбардировок. До 24тн. бомб, это для ковровых бомбардировок.
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05.03.2022 19:45 Відповісти
А у нас теж такі були А далі як у байці про мартишку і очки.
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05.03.2022 19:54 Відповісти
твари
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05.03.2022 19:57 Відповісти
Вроде всегда так, если войска уходят, значит будут бомбить, или ракетами, или самолетами.
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05.03.2022 20:00 Відповісти
Як на мене, має бути зовсім різна філософія щодо танкістів і піхоти з одного боку та пілотів-- з іншого. Взяття в полон перших зі збереженням їм життя сприятиме тому, щоб вони здавалися за першого шухеру (чи навіть без нього), а не билися до останнього. Щодо пілотів, то збитий льотчик в принципі не може чинити запеклого опору. Тому стримуючим фактором "нікуди взагалі не летіти" є безумовне знищення (знищення демонстративне, щоб в інших убити надію, що раптом що можна катапультуватися, діждатися обміну чи звільнення тощо).
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05.03.2022 20:24 Відповісти
Эти суки отгребли сегодня в обед люлей, теперь «мстят» падлы…….😡
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05.03.2022 21:11 Відповісти
 
 