На Миколаїв летять російські бомбардувальники Ту-22, - голова ОВА Кім
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім попередив, що після 19:00 5 березня над містом для авіаударів можуть пролетіти бомбардувальники Ту-22.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на telegram-канал Віталія Кіма
"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!" – зазначив він.
Раніше 5 березня Кім повідомляв, що українські військові вибили російських окупантів з території Миколаєва, захопивши чимало військової техніки.
Топ коментарі
+30 Sanya T
показати весь коментар05.03.2022 19:25
+28 Сергей Поляков 2137b8c2
показати весь коментар05.03.2022 19:29
+24 Nov
показати весь коментар05.03.2022 19:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
не дай Бог....
Точка-У - це ракета "Земля-Земля", а не зенітна!
У відповідь на запит турецького уряду, три країни НАТО - Німеччина, Нідерланди та США - погодились розмістити 6 батарей комплексів протиповітряної оборони Петріот у трьох містах на півдні Туреччини[155]. Німеччина розмістить свої підрозділи у місті Кахраманмараш, Нідерланди - у Адані, а Сполучені Штати - у Газіантепі.
Т.е. при желании НАТО прикрывает союзников, причем и от той-же русни, а тут прям боится
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
...
Слава нації
Смерть москалям
Поблизу позицій наших бійців намагалася пройти російська диверсійно-розвідувальна група і нарвалася на штурмовиків 128-ї. Відбулося бойове зіткнення, яке тривало менше десяти хвилин, - повідомляє 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада-Закарпатський легіон.
У результаті двоє військових росармії вбиті (один снайпером, інший від вибуху гранати нашого РПГ), решта групи відступила. Росіяни фактично втекли, кинувши загиблих із їхньою зброєю на місці зіткнення.
Зараз почнуть мститися!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag