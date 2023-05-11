Російські окупанти обстріляли швидку, яка везла медикаменти до Мелітополя
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На виїзді з Кам’янського (Василівський район) російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"При виїзді з Кам'янського (Василівський район) гумконвой - машину швидкої допомоги та автівку з ліками обстріляли окупанти", - цитує голову Мелітопольської міської організації Червоного Хреста України Наталію Жадан міськрада.
Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв про те, що у Мелітополь із Запоріжжя прибула гуманітарна допомога: витратні матеріали для гемодіалізу, імуносупресори, препарати крові та препарати для швидкої медичної допомоги - медикаменти, які рятують життя.
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Будь ласка, зачекайте...
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag