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Російські окупанти обстріляли швидку, яка везла медикаменти до Мелітополя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На виїзді з Кам’янського (Василівський район) російські військові обстріляли машину швидкої допомоги, яка везла медикаменти до Мелітополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"При виїзді з Кам'янського (Василівський район) гумконвой - машину швидкої допомоги та автівку з ліками обстріляли окупанти", - цитує голову Мелітопольської міської організації Червоного Хреста України Наталію Жадан міськрада.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляв про те, що у Мелітополь із Запоріжжя прибула гуманітарна допомога: витратні матеріали для гемодіалізу, імуносупресори, препарати крові та препарати для швидкої медичної допомоги - медикаменти, які рятують життя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО
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Громадяны, немецкие Украинцы -- Дело есть до вас!
В эту пятницу, в Баварии была заявлена акция: Бавария помогает Украине.
Сбор гуманитарной помощи для мирного населения Украины, пострадавшего от российской агрессии.
Акция была расчитана на один день...
Но, баварцы откликнулись очень здорово -- за первый день 2 230 000 евриков насыпали!
...даже дети, из своих карманных денег, присоединились...
Поэтому, Акцию продлили до утра понедельника.
Подключайтесь!
Подробности тут:
https://www.antenne.de/programm/aktionen/bayern-hilft-der-ukraine-der-antenne-bayern-spendentag
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05.03.2022 19:36 Відповісти
Паскуди кацапські. Бистріше б ви повиздихали на всій планеті. Суки, ненавиджу тварюк.
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05.03.2022 19:39 Відповісти
Если в плен попадут - накормить, дать маме позвонить, спросить "как же так, дружище?". Это херня, что этот дружище, прежде чем в плен, десять человек, может, управился убить..
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05.03.2022 19:42 Відповісти
Як на мене, має бути зовсім різна філософія щодо танкістів і піхоти з одного боку та пілотів-- з іншого. Взяття в полон перших зі збереженням їм життя сприятиме тому, щоб вони здавалися за першого шухеру (чи навіть без нього), а не билися до останнього. Щодо пілотів, то збитий льотчик в принципі не може чинити запеклого опору. Тому стримуючим фактором "нікуди взагалі не летіти" є знищення (знищення демонстративне, щоб в інших убити надію, що раптом що можна катапультуватися, діждатися обміну чи звільнення тощо).
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05.03.2022 20:15 Відповісти
Наші ж не змогли притомної розпорядитись базою, тому вона дісталась ворогові
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13.05.2022 08:16 Відповісти
 
 