"Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО
Мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився фрагмент відеозапису, на якому група мешканців міста йде на озброєних окупантів і ті змушені відступати, намагаючись зупинити жителів Мелітополя попереджувальними пострілами. Запис датований другим березня. Особливо активним був чоловік у червоних штанях - він першим йшов на озброєних окупантів незважаючи на небезпеку.
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Топ коментарі
+26 Александр Бычик
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+24 Сергей Невзоров
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+21 irenka ko
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Вони дома автозаки допомагають штовхати і мусорам за розгін протестів премії виплачують!
А самі мусора від паперових стаканчиків у реанімації лягають.
Боже! Бережи Україну та її дітей!
Мужику респектище !!!! Смелость на грани глупости....нам такие живыми нужны !!!!!!!!
"Российские ученые создали арктический хлеб. Обогащенные беломорским фукусом (разновидность водорослей), дикорастущими ягодами, хвоей сосны и грибами десерты и сдобный хлеб помогут восполнить недостаток микроэлементов и витаминов Специфика нашего проекта заключалась в том, что мы разрабатывали продукты именно с применением арктического сырья, - рассказал "Газете.Ru" руководитель проекта, заведующий кафедрой МГУТУ "Биотехнологии продуктов питания из растительного и животного сырья" Игорь Никитин. - В каждом из наших продуктов есть либо водоросли ламинария, либо клюква, либо морошка - то есть, именно те растительные культуры, которые произрастают в Арктике». Так, использование морской капусты позволило повысить в кексах содержание минеральных веществ и витаминов, особенно йода, и снизить количество сахара. Такие кексы будут особенно полезны людям, имеющим риск развития йододефицитных заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Зефир с морошкой способен защитить нашу микрофлору, шоколадные батончики с повышенным содержанием витаминов и минералов за счет добавления хвои и клюквы показаны для больных в постреабилитационный период. Хлеб с медом, кедровыми орешками и пюре из морошки полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в профилактическом питании...." )))))))
от ягеля жить будет не только лучше но и здоровее. "пашли радимыееее!!" ))
© https://durdom.in.ua/uk/main/user/user_id/29450.phtml Олек Жук
Нашій армії, нашій теробороні, нашим партизанам - ми потрібні живими. Пам'ятаймо про це.