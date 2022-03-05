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"Нах#й, домой!", - мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів. ВIДЕО

Мешканці Мелітополя голіруч проганяють озброєних окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився фрагмент відеозапису, на якому група мешканців міста йде на озброєних окупантів і ті змушені відступати, намагаючись зупинити жителів Мелітополя попереджувальними пострілами. Запис датований другим березня. Особливо активним був чоловік у червоних штанях - він першим йшов на озброєних окупантів незважаючи на небезпеку.

 Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про трансляцію з телевежі у Мелітополі російського телебачення не відповідає дійсності, - Держспецзв'язку

Автор: 

армія рф (17359) Мелітополь (770)


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Топ коментарі
+26
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05.03.2022 10:38
+24
на *** в свою парашу.
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05.03.2022 10:39
+21
Українців не здолати!

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 10:39
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Що вони можуть?!
Вони дома автозаки допомагають штовхати і мусорам за розгін протестів премії виплачують!
А самі мусора від паперових стаканчиків у реанімації лягають.
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05.03.2022 10:38 Відповісти
КРАСАВА в красных штанах, первый и не боится
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05.03.2022 13:21 Відповісти
я в шоке....надо давать героя...
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05.03.2022 15:53 Відповісти
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05.03.2022 10:38 Відповісти
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05.03.2022 10:38 Відповісти
Навіщо ти розповсюджуєш фейк?!
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05.03.2022 10:46 Відповісти
БЛОКИРУЙТЕ МРАЗЕЙ ПРОВОКАТОРОВ !!!
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05.03.2022 10:54 Відповісти
на *** в свою парашу.
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05.03.2022 10:39 Відповісти
Українців не здолати!

Боже! Бережи Україну та її дітей!
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05.03.2022 10:39 Відповісти
Може хоч дикі кацапські обізяни з мухосранську на людей подивляться.
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05.03.2022 10:40 Відповісти
Они то попрутся - нельзя их пускать...
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05.03.2022 10:43 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю!
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05.03.2022 10:45 Відповісти
А где оружие на для теробороны? Почему люди выходят против танков с голыми руками? Почему людям не выдают оружия?
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05.03.2022 10:52 Відповісти
РашаСМИ скажут это биндер гонят, видите возглавляет колонну чел в дедовых красных революционных галифе
Мужику респектище !!!! Смелость на грани глупости....нам такие живыми нужны !!!!!!!!
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05.03.2022 10:52 Відповісти
это только начало санкций а на парашеньке уже нашли решение важнейшей проблемы )) сорри но здесь не грех процитировать гомносми
"Российские ученые создали арктический хлеб. Обогащенные беломорским фукусом (разновидность водорослей), дикорастущими ягодами, хвоей сосны и грибами десерты и сдобный хлеб помогут восполнить недостаток микроэлементов и витаминов Специфика нашего проекта заключалась в том, что мы разрабатывали продукты именно с применением арктического сырья, - рассказал "Газете.Ru" руководитель проекта, заведующий кафедрой МГУТУ "Биотехнологии продуктов питания из растительного и животного сырья" Игорь Никитин. - В каждом из наших продуктов есть либо водоросли ламинария, либо клюква, либо морошка - то есть, именно те растительные культуры, которые произрастают в Арктике». Так, использование морской капусты позволило повысить в кексах содержание минеральных веществ и витаминов, особенно йода, и снизить количество сахара. Такие кексы будут особенно полезны людям, имеющим риск развития йододефицитных заболеваний и сахарного диабета 2 типа. Зефир с морошкой способен защитить нашу микрофлору, шоколадные батончики с повышенным содержанием витаминов и минералов за счет добавления хвои и клюквы показаны для больных в постреабилитационный период. Хлеб с медом, кедровыми орешками и пюре из морошки полезны при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в профилактическом питании...." )))))))
от ягеля жить будет не только лучше но и здоровее. "пашли радимыееее!!" ))
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05.03.2022 10:52 Відповісти
...навіть чудове олів'є з ягелю...
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05.03.2022 12:39 Відповісти
Кацапня сотнями от одного омоновца с палкой убегают
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05.03.2022 10:55 Відповісти
Чорним по білому. Просто і однозначно. Вони нас хочуть знищити. Не перевиховати, не перетворити на вату, а саме винищити. Домовленості і переговори не змінять цього. Нам потрібно це зрозуміти на рівні підсвідомості, на рівні рефлексів. І відкласти вбік на певний час мораль і чесність у відносинах з населенням рф. Я не буду стверджувати що там немає хороших людей. Але їхня кількість мізерна. І серйозні протести там можливі лише через голод. Якщо ми найближчим часом не почнем активну підривну діяльність в тилу ворога, то шлях до перемоги буде значно довшим і кривавішим. Я не військовий, звичайний боєць тероборони глибоко в нашому тилу, але заради Нашого Життя готовий пожертвувати своїм. І впевнений, таких багато. Слава Україні! Смерть ворогам!
© https://durdom.in.ua/uk/main/user/user_id/29450.phtml Олек Жук
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05.03.2022 10:56 Відповісти
Руские троли, обращаюсь к вам, рибята: после окончания смены, соберитесь и подумайте, какие магазины лучче ограбить в ваших зажопинсках в первую очередь- это скоро очень актуально будет у маскве и в других ******. Родным в зажопински передайте также. Запаситесь монтировками, ломиками, сумками. Не благодарите, пириживаю за вас, вы ж, малохольные, пока дыркой между ягодиц думаете))
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05.03.2022 11:00 Відповісти
Епічно! Надзвичайно! Але треба пам'ятати, що героїчно померти - не наш метод. Наш метод нищити ворога. Половина натовпу могла там на асфальті і залишитися. Відморожених придурків кацапів, що вважають убивство будь-якого українця, незалежно від віку і статі, подвигом ще добіса.

Нашій армії, нашій теробороні, нашим партизанам - ми потрібні живими. Пам'ятаймо про це.
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05.03.2022 11:38 Відповісти
Хлопець з яйцями. Слава Героям, Слава Україні!
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05.03.2022 13:08 Відповісти
Журналисты исправьте. Красные штаны это не герой и не мелитополец. ЭТО МРАЗЬ И РАШИСТ. Вот доказательства
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05.03.2022 17:06 Відповісти
 
 