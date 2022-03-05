Американська компанія-розробник програмного забезпечення Adobe Inc. зупиняє нові продажі у Росії.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Adobe зупиняє свої нові продажі в росії. Вдячний, що звернення міністерства знайшло відгук не змусивши на себе чекати", - йдеться в повідомленні.

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