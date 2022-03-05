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Adobe Inc. зупиняє нові продажі у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Adobe Inc. зупиняє нові продажі у Росії

Американська компанія-розробник програмного забезпечення Adobe Inc. зупиняє нові продажі у Росії.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Adobe зупиняє свої нові продажі в росії. Вдячний, що звернення міністерства знайшло відгук не змусивши на себе чекати", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівництво Музею Революції Гідності почнеться восени: приблизна вартість 1 млрд грн, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
В каменный век скотоматушку загоняют. Реально.
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05.03.2022 20:07
+7
там EA-games и Близзард уходют. вот это тема
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05.03.2022 20:10
+4
Туда им и дорога
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05.03.2022 20:09
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В каменный век скотоматушку загоняют. Реально.
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05.03.2022 20:07 Відповісти
Туда им и дорога
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Так...ранувато вони на прямоходіння перейшли...
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05.03.2022 20:09 Відповісти
там EA-games и Близзард уходют. вот это тема
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05.03.2022 20:10 Відповісти
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05.03.2022 20:12 Відповісти
Да они и так качают пиратки приложений, санкции на двоечку. Лучше закройте оркам доступ к доте и кс го, чтобы менее агрессивными были.
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05.03.2022 20:16 Відповісти
IBM полностью выходит из российского рынка.
Спасибо за поддержку!
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05.03.2022 20:19 Відповісти
Новые понты по кацапски(с):

-Какая у тебя модель Айфона?

-Последняя!
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05.03.2022 20:19 Відповісти
Надо заблокировать все программы для фашеруссии и ее уссатой собачки
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05.03.2022 20:39 Відповісти
Или хотя бы ,,обновить,, драйвера на минус десять лет.
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05.03.2022 20:40 Відповісти
 
 