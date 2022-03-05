PUMA прининяє бізнес із Росією
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Виробник спортивних товарів та одягу PUMA оголосив про припинення поставок до Росії, закриття магазинів та припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії, передає ЕП.
PUMA заявила, що всіляко підтримуватиме своїх співробітників в Україні та допоможе їм з житлом на заході України та в країнах Центральної і Східної Європи.
Раніше про припинення онлайн-продажів оголосила Nike, а Adidas припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.
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