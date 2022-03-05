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PUMA прининяє бізнес із Росією

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Виробник спортивних товарів та одягу PUMA оголосив про припинення поставок до Росії, закриття магазинів та припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні компанії, передає ЕП.

PUMA заявила, що всіляко підтримуватиме своїх співробітників в Україні та допоможе їм з житлом на заході України та в країнах Центральної і Східної Європи.

Раніше про припинення онлайн-продажів оголосила Nike, а Adidas припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без Zara, Bershka, Massimo Dutti та інших брендів одягу: група Inditex зачиняє магазини в Росії та припиняє online торгівлю

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Незабаром свинособак будуть просто ******* по всьому світові. До дому прокажені, до дому. У свої *****.
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05.03.2022 20:10
+14
гопники россии в шоке!
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05.03.2022 20:09
+10
Каждый делает что может для Украины!!!
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05.03.2022 20:10
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гопники россии в шоке!
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05.03.2022 20:09 Відповісти
Каждый делает что может для Украины!!!
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05.03.2022 20:10 Відповісти
Незабаром свинособак будуть просто ******* по всьому світові. До дому прокажені, до дому. У свої *****.
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05.03.2022 20:10 Відповісти
Вже по Європі ******* аж гай шумить.колеса фур пшик карточки пшик. Сидять на стоянках виють.
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05.03.2022 20:13 Відповісти
Лапті, тільки лапті і нічого крім лаптей.
Це - СКРЕПА!
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05.03.2022 20:11 Відповісти
В лучшем случае калоши.
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05.03.2022 22:49 Відповісти
Пачєму малчіт адідас. Хоть в курсах шо путін підерас
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05.03.2022 20:11 Відповісти
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05.03.2022 20:12 Відповісти
Саратовский трикотаж опять в тренде.
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05.03.2022 20:17 Відповісти
IBM полностью выходит из российского рынка.
Спасибо за поддержку!
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05.03.2022 20:18 Відповісти
и завод "красный резинщик" с фабрикой "большевичка" снова уходят в глубокий отрыв!!
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05.03.2022 20:20 Відповісти
Я кстати внимательно слежу за этими делами, и на кацапских ресурсах в том числе. Там реальная жопа. Если посчитать ещё и все дочки ушедших - на россии кроме хуавея и кока-колы практически ничего уже не осталось. И ладно там товаров народного потребления, пусть в лаптях и обмотках ходят… Они без производств через пару месяцев останутся, так как импортные составляющие в циклах до 70% доходят. Ни новых станков, ни линий, ни запчастей, ни комплектующих, ни систем автоматизации, ни софта, ни Х_У_Я! не останется! В рашу приходит каменный век!
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05.03.2022 20:29 Відповісти
У русни будет новый тренд года "Шик от циган". Ромы - новые законодатели моды в рашке
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05.03.2022 20:32 Відповісти
Орфографічна помилка в заголовку. Розуміємо, зморені.
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05.03.2022 20:35 Відповісти
 
 